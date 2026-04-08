エイムはより正確に、クリックはより鋭く。ゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」2026年4月17日(金)発売

SteelSeries ApS

GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」（GNグループ本社：コペンハーゲン・デンマーク、以下SteelSeries）は、高速応答4KHzポーリングレート＆高解像度センサー26K DPI搭載の次世代ワイヤレスゲーミングマウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」を「Shadow」「Ghost」「Magenta Haze」の3色と、極厚ゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」よりデスクのセットアップにカラーを合わせやすい新色「White」「Magenta」（各色2サイズ、LとXXL）を発表します。

2026年4月17日（金）より全国の家電量販店、及びAmazon.co.jp、楽天市場にて順次発売致します。

Aerox 3 Wireless Gen 2QcK Heavy (新発売カラーは右からWhite、Magenta)

※マウス「Aerox 3 Wireless Gen 2」、マウスパッド「QcK Heavy」、ヘッドセット「Arctis Nova 7 Gen 2」で組み合わせた3色のセットアップイメージ

「Aerox 3 Wireless Gen 2」は、あらゆるスペックがアップグレードされ競争力を高めること、そして専用PCソフトウェア「3D Aim Trainer」内のパーソナライズエイムツール「Sensitive Finder」で操作感を最適化することにより、プレイヤーの実力を一段引き上げるワイヤレスゲーミングマウスです。4KHzのポーリングレート採用でより圧倒的な応答速度と、TrueMove 26K DPIセンサーの高精度トラッキングにより、手の動きがそのままゲーム内に反映され、エイムや操作の一瞬の差が勝敗を左右するシーンで大きな優位性をもたらします。また、専用PCソフトウェア「3D Aim Trainer」内のパーソナライズエイムツール「Sensitive Finder」を使用し、わずか6分のトレーニングで自分に最適なエイム設定を見つけることができ、ゲームごとの設定最適化を実現し、常に一貫した操作感を維持できます。

加えて、独自のQuantum 4Kデュアルワイヤレスで超低遅延2.4GHz接続によりPCで最大 80 時間のバッテリー駆動 (ポーリングレートにより異なる) を実現し、Bluetooth 5.0で他デバイスにも接続できる柔軟性を実現します。また、IP54規格に準拠した独自技術AquaBarrier(TM)を備えた耐久性のあるハニカムデザインのボディは、防塵・防水性がありながら、わずか68gの超軽量により、疲れることなく長時間プレイを行う事ができます。

同時に、極厚6mmのゲーミングマウスパッド「QcK Heavy」より「Aerox 3 Wireless Gen 2」と「Arctis Nova 7 Gen 2」とカラーを合わせた新色「White」と「Magenta」が登場します（各色2サイズ、LとXXL）。ご自身の好みに合わせたゲーム環境のコーディネートが可能になります。

＜販売情報＞ Aerox 3 Wireless Gen 2

◎参考価格：18,310円（税込）

◎発売日：2026年4月17日 (金)より順次発売

◎販売URL：

Aerox 3 Wireless Gen 2 Shadow: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNM9S22Q

Aerox 3 Wireless Gen 2 Ghost: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNMN6698

Aerox 3 Wireless Gen 2 Magenta Haze: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNMGXRF8

ShadowGhostMagenta Haze

＜販売情報＞ QcK Heavy

◎参考価格：Lサイズ：4,970円（税込）、XXLサイズ：7,750円（税込）

◎発売日：2026年4月17日 (金)より順次発売

◎販売URL：

QcK Heavy L White: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNMXN34N

QcK Heavy XXL White: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNMVQM42

QcK Heavy L Magenta: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNN41GC6

QcK Heavy XXL Magenta: https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNMH4R9Y

White (L)White (XXL)Magenta (XXL)

＜製品特徴＞ Aerox 3 Wireless Gen 2

◎4KHzのポーリングレート

4KHzのポーリングレートにより、即座に正確にマウスが反応。手の動きと完全に同期します。エイムはより正確に、クリックはより鋭く。

◎TrueMove 26Kセンサー

DPI 26K高解像度センサーを搭載し、瞬時のフリックや繊細な操作にも正確に対応。1対1のトラッキング精度により、手の動きとデバイスの高い一体感を提供します。

◎Quantum 4Kデュアルワイヤレステクノロジー

低遅延を実現する2.4GHzワイヤレス接続に加え、最大80時間のバッテリー駆動を実現（ポーリングレートにより変動）。さらにBluetooth 5.0にも対応し、複数デバイスとの柔軟な接続が可能です。

◎パーソナライズされたエイム調整ツール「Sensitivity Finder」

わずか6分のトレーニングで自分に最適なエイム設定を見つけることができ、ゲームごとの設定最適化を実現し、常に一貫した操作感を維持できます。

◎超軽量かつ高耐久なデザイン

IP54規格に準拠したAquaBarrier(TM)技術を採用し、防塵・防水性能を確保。約68gの軽量設計と高い耐久性を両立し、長時間のプレイでも快適な操作性を維持します。

◎8,000万回のクリック耐久スイッチ

8,000万回のクリック耐久を誇る高性能スイッチを搭載。2ms未満の低遅延と明確なクリック感により、安定した操作性を長期間にわたり提供します。

＜製品特徴＞ QcK Heavy

◎極厚マウスパッドでセットアップを強化

Lサイズは厚さ6mm、XXLサイズは厚さ4mmのため、より一層高い安定感を実感します。また、背面はノンスリップラバーベースを採用することでしっかりと固定されて激しいマウス操作中でも動きません。

◎マウストラッキングを最適化

QcKマイクロウーブンクロスを採用し、より高い操作性と高耐久性を実現します。また、水洗いが可能のため、手軽にメンテナンスが可能です。

◎WhiteとMagentaより、LサイズとXXLサイズを展開

Lサイズ：450 x 400 x 6mm

XXLサイズ：900 x 400 x 4mm

＜SteelSeriesについて＞

「SteelSeries（スティールシリーズ）」は、2001 年にデンマーク・コペンハーゲンで創業された、品質、技術、機能性にフォーカスするゲーミングギアブランドです。創業当時に発表した業界初ゲーミングマウスパッドはじめ、ヘッドセット、キーボード、マウスを主要製品として展開し、「FOR GLORY」をモットーに、一般ユーザーからプロゲーマーまで、様々なゲームレベルのパフォーマンス向上及び、競技勝利に向けて製品開発を行っています。また、eスポーツ業界へのイノベーションを数多く実現し、2002年に業界初eスポーツ選手とのコラボレーションや、eスポーツイベントへのスポンサー就任、さらに2004年以降に業界初ゲーミングヘッドセット業界初メカニカルゲーミングキーボードの発表など、様々な業界初を成し遂げており、これからもeスポーツ文化へのサポート活動を積極的に行って参ります。

◎SteelSeries公式サイト：https://jp.steelseries.com

◎SteelSeries Japan公式Xアカウント：https://x.com/SteelSeriesJP