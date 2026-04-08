【堀田勝太郎商店の確かな「合組」で生まれた、オリジナル宇治抹茶使用】初夏限定「シガール オゥ マッチャ」4月15日(水)全国発売

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士) は、2026年4月15日(水)より初夏限定「シガール オゥ マッチャ」を全国のヨックモック店舗で発売します。天保年間創業、京都・宇治の老舗製茶卸問屋「堀田勝太郎商店」の茶師によって織りなされる確かな「合組（ごうぐみ）」により、厳選されたオリジナルブレンドの宇治抹茶を使用。「シガール(R)」ならではのバターの豊かな風味と調和する、上品で奥行きのある味わいに仕立てました。抹茶の甘みと旨みがバターのコクを引き立て、ほのかな苦みが後味を心地よく引き締めます。堀田勝太郎商店とヨックモックが“抹茶”という素材をいかして、本当に美味しくなる“分岐点”にたどり着いた商品です。抹茶が織りなす香りの余韻とともに、初夏の安らぐひとときをお楽しみください。

公式オンラインショップ：https://www.yokumoku.jp/pages/cigare_au_matcha(https://www.yokumoku.jp/pages/cigare_au_matcha)

合組により生まれた「堀田勝太郎商店」の宇治抹茶使用

シガール オゥ マッチャ

京都・宇治にて天保年間創業した歴史を誇る老舗の製茶卸問屋「堀田勝太郎商店 ※画像左」は、代々受け継がれてきた伝統と革新を礎に、上質な茶づくりを追求してきました。厳選した良質な茶葉を見極め、繊細な品質管理のもとで仕上げられる抹茶は、豊かな旨みと奥行きのある香り、鮮やかな色味が特長です。

初夏限定の「シガール オゥ マッチャ」は、歴史と伝統を受け継いだ熟練の製茶技術をもつ、茶師が手がけた宇治抹茶を使用しています。それぞれの長所を引き出す「合組」という工程で、茶師が香り・コク・色味のバランスを見極めながら茶葉をブレンドしました。宇治抹茶と「シガール(R)」それぞれの最適な“分岐点”が融合して生まれた「シガール オゥ マッチャ」。堀田勝太郎商店とヨックモックが“抹茶”と“シガール(R)”を丁寧に調和させ、本当のおいしさにたどり着いた商品です。

※画像右はイメージです。シガール オゥ マッチャに使用している抹茶の原料茶葉を栽培している茶畑とは異なります。

商品概要

◆シガールの特長に合わせた、オリジナルの宇治抹茶

茶師が数種類の茶葉から厳選し、「シガール オゥ マッチャ」のために特別にブレンドした抹茶を使用しています。

◆抹茶とバターのそれぞれが引き立つ絶妙な配合バランス

くるっと巻いた抹茶生地のシガールに抹茶のチョコレートを詰めました。宇治抹茶の甘みと旨みがバターの豊かな風味と融合し、それぞれが引き立つ絶妙な配合バランスに仕立てました。※香料不使用

◆抹茶の鮮やかな色調を表現

抹茶のもつ鮮やかで自然な色調を目指し、生地を丁寧かつ繊細に焼成しています。

商品ラインナップ

シガール オゥ マッチャ

商品名：シガール オゥ マッチャ ＊店頭限定

価 格：税込\1,080

入り数：5本入

シガール オゥ マッチャ

商品名：シガール オゥ マッチャ

価 格：税込\3,132

入り数：14本入

東京駅一番街店 期間限定 「ヨックモックの手作りクッキーシュー MATCHA」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/408_1_f914ae17200db390a89c5fd7a4c72bc8.jpg?v=202604081251 ]ヨックモックの手作りクッキーシュー MATCHA

初夏の味わい「シガール オゥ マッチャ」と同じ「宇治抹茶」を使用した抹茶のクッキーシュー。使用している宇治抹茶は茶師が数種類の茶葉から厳選したオリジナルブレンドです。宇治抹茶の香りと旨み、そして抹茶本来の味わいを十分にお楽しみいただけます。旨味や香りが引き立つ宇治抹茶を合わせた自家製の宇治抹茶カスタードクリームがたっぷりと詰まっており、やさしいバニラの風味が抹茶の味わいを引き立たせます。「シガール オゥ マッチャ」とともに、ヨックモックの抹茶シリーズで初夏の季節をお楽しみください。

価格 ：税込\572

展開期間：2026年4月7日（火）～6月14日（日）

●店舗情報

ヨックモック東京駅一番街店

住所：東京都千代田区丸の内1丁目9-1 東京駅一番街 地下1階

電話番号：03-5293-8327

営業時間：9:00～20:30

株式会社 ヨックモック 会社概要

社名 ： 株式会社ヨックモック

所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル

ホームページ ：https://www.yokumoku.co.jp

オンラインショップ ：https://www.yokumoku.jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/yokumoku_jp

公式X ：https://twitter.com/yokumoku_jp

公式note ：https://note.com/yokumoku_jp/

公式LINE ：https://page.line.me/?accountId=yoku-moku