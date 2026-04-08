【オンラインにおける印象やセルフケアに関する意識調査】オンライン会議「できれば顔出ししたくない」が約8割！“表情筋フリーズ”しがちな令和のビジネスパーソンのジレンマとは

ライオン株式会社（広報部）

ライオン株式会社（本社：東京都台東区）は、首都圏で働く20代～40代の女性（オンライン会議利用者）を対象に、「オンラインにおける印象やセルフケアに関する意識調査」を実施いたしました。

働き方の多様化により、オンライン会議が日常のビジネスシーンに定着した昨今。画面越しでのコミュニケーションが増えたことで、これまで以上に「顔や表情の印象」が仕事の円滑さを左右するようになっています。 本調査では、約7割の女性が「豊かな表情はビジネススキルである」と認識している一方で、長時間のPC作業による顔のこわばり（＝表情筋フリーズ）が生じており、約8割が「できればオンライン会議で顔出ししたくない」と顔出しへの忌避感を抱いているという、現代のビジネスパーソンならではのジレンマが浮き彫りになりました。

【調査概要】オンラインにおける印象やセルフケアに関する意識調査

・調査主体：ライオン株式会社

・調査日：2026年3月18日（水）

・方 法：インターネット調査

・対象：20～40代の首都圏在住有職女性（オンライン会議利用者） 247名

１．調査結果サマリー

１. 豊かな表情は「ビジネススキル」「人間関係を円滑にする」と考えている人は7割強。

２. 一方で約8割がオンライン会議への顔出し忌避感あり。顔出しでも約7割が「対面より表情の変化がわかりづらい」と実感。

３. 実際に約7割が「表情筋が固まっている」自覚あり。一方で“表情筋のエクササイズ”の実践者はわずか8%弱で、手付かず状態の“伸びしろ”ポイントに！

２．調査結果詳細

１. 「豊かな表情」はもはや必須のビジネススキル！約7割が重要性を認識

仕事上も初対面の機会が増える春。ビジネスにおいて、豊かな表情（笑顔や口元の動き）は「人間関係を円滑にすると思う」と回答した人が75.3%（図１.）、「重要なビジネススキルの一つだと思う」と回答した人も75.3%に上りました（図２.）。大多数の働く女性が、仕事のパフォーマンスや信頼関係の構築において、言葉の内容だけでなく「表情の重要性」を強く認識していることがわかります。

２. 約8割が「顔出ししたくない」と回答。画面越しのコミュニケーションの壁

表情の重要性を理解している一方で、オンライン会議に参加する際「できれば画面オフにしたい（顔出ししたくない）」と思う人は77.8％（約8割）に上りました（図３.）。 さらに、顔を映していても、66.4%の人が「オンライン会議の表情の変化は対面会議よりわかりづらい」と感じています（図４.）。画面越しではどうしても熱意や感情が伝わりにくいため、オンライン中心の働き方においては特に、意識的に表情を豊かに動かすことが、ビジネスを円滑化するカギになりそうです。

３. 約７割が「表情筋フリーズ」を自覚。しかしケアをしている人はわずか8%弱の“伸びしろ”分野！

オンライン会議や長時間のPC作業が日常化する中、「表情筋が固まっている気がする」と自覚している人は66.8%（約7割）に上りました（図５.）。 にもかかわらず、日常的な「見た目に関するケア」として、豊かな表情につながる「顔の筋トレ」を行っている人はわずか7.7%にとどまっています（図６.）。スキンケアなどに比べてはるかに低く、ビジネスに必須なスキルの土台となる表情筋エクササイズが“手付かず”であることが分かりました。

〈参考資料〉

■ 1日4分！表情筋に近い「おくちの中」からアプローチする摩擦レス美顔器『inquto（インキュット）』

ビジネススキルとして重要な「豊かな表情づくり」。これをサポートするためにライオンが提案するのが、100年以上おくちと向き合い続けてきた知見から生まれた、新発想の美顔器『inquto（インキュット）口内美顔器VRインナーリフト』(※1)です。

約４分で完了するため、忙しい毎日でも「表情筋へのアプローチ」を習慣として取り入れやすい設計になっています。

(※1) 2025年9月5日参考資料

＜お知らせ＞ 肌をこすることなく、口の中からリフトケア※1する新習慣 『inquto（インキュット）口内美顔器VRインナーリフト』誕生｜ニュースリリース｜ニュースルーム | ライオン株式会社(https://www.lion.co.jp/ja/newsroom/news/2025/4947)

【商品特長】

（１）表情筋に近い！おくちの中から摩擦レスなリフトケア(※2)

皮膚の上からではなく、表情筋により近い「おくちの中」からアプローチします。肌表面をこすらないため、摩擦による負担を気にせずに行える「摩擦レス」なリフトケア(※2)を実現しました。

(※2) 押し上げるように機器を動かすこと

（２）アクティブVR振動と赤色LEDのダブルアプローチ

心地のよい「周波振動」を搭載し、筋肉への適度な刺激をサポートします。

さらに、美容クリニックや美顔器でも注目されている「赤色LED」を採用。アプローチ部位に集中照射できます。

（３）約4分でお仕事の合間にも！時間や場所を選ばず使えて手軽

使い方は、左右4つの「美圧ポイント」にそれぞれ1分間ずつ押しあてるだけの、1日たった約4分で完了します。防水仕様（IPX7相当(※3)）でお風呂での使用も可能なほか、口の中からアプローチするため、メイクアップされている状態でも使えます。お仕事の合間の昼休憩時など、表情が気になったお好きなタイミングでご活用ください。

(※3) 水深1mのところに機器を沈め、30分間放置して取り出した後に、機器が動作すること

・購入サイト： 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/lion-official/6496-00/

・inquto公式Instagram： https://www.instagram.com/inquto_official/