【神奈川県・湘南エリア初上陸！“海と暮らす街”で体験する新しい移動のかたち】都市型EVモビリティ「e-NEO」試乗販売会4月19日(日)開催。ゲリラキャンペーンも同時開催！

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、神奈川県・湘南エリア初となる試乗販売会を2026年4月19日(日)に開催いたします。

これまで都市部を中心に展開してきたe-NEOが、“海と共に暮らす街”である湘南エリアに初上陸する特別機会です。通勤・買い物・送迎といった日常の移動に加え、海岸沿いの移動や観光・レジャーなど、湘南ならではの生活動線において、新たな選択肢となり得るかを実際に体験いただけます。

開催についての詳細はこちら :https://bsc-hd.com/ev/

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります

■神奈川初上陸！湘南という“移動の質が問われる街”での検証機会

湘南エリアは、海岸線に沿った開放的な環境と、観光・居住・レジャーが混在する独特の生活圏を持つ地域です。一方で、慢性的な交通渋滞や駐車場問題、短距離移動の非効率性など、“移動”に関する課題も多く存在しています。

e-NEOは、こうした「クルマでは大きすぎる」「徒歩や自転車では物足りない」といった隙間を埋める新たな選択肢として、都市部での利用を前提に開発されたモビリティです。

今回の試乗販売会では、湘南という地域特性の中で、日常・観光双方の移動シーンにおいてどのような価値を発揮するかを、実際に体験いただくことが可能です。

■出張試乗販売会（神奈川県湘南）

【神奈川県湘南】海と暮らしが共存する生活・観光ハイブリッドエリア

開催日：2026年4月19日（日）

会場：レンタルスペースコロポックル

住所：神奈川県平塚市虹ケ浜1-6

時間：10:00～18:00

・海岸沿いに広がる開放的な生活環境

・日常とレジャーが隣接するライフスタイル圏

・短距離移動が多い“分散型の生活動線”

・観光客と居住者が共存するエリア特性

都市部とは異なり、湘南エリアでは「移動＝生活の一部」であると同時に、「移動そのものを楽しむ」という価値観が根付いています。e-NEOは単なる移動手段ではなく、風や景色、時間の流れを感じながら移動できる“体験型モビリティ”として、湘南のライフスタイルと高い親和性を持つ可能性があります。

今回の試乗販売会は、その適合性を実際の環境下で体感できる機会として実施されます。

■出会えたらラッキー湘南海岸沿いゲリラ送迎！

・湘南、平塚エリアに「e-NEO」がゲリラ出現！（予定）

出会えたらラッキー、2km圏内を無料で送迎いたします。（片道）

試乗販売会にも優先案内を致します。

※安全確保のため、運行可否は状況により判断

※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります

【予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/

・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/

・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)

TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)

Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

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