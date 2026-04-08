【神奈川県・湘南エリア初上陸！“海と暮らす街”で体験する新しい移動のかたち】都市型EVモビリティ「e-NEO」試乗販売会4月19日(日)開催。ゲリラキャンペーンも同時開催！
EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、神奈川県・湘南エリア初となる試乗販売会を2026年4月19日(日)に開催いたします。
これまで都市部を中心に展開してきたe-NEOが、“海と共に暮らす街”である湘南エリアに初上陸する特別機会です。通勤・買い物・送迎といった日常の移動に加え、海岸沿いの移動や観光・レジャーなど、湘南ならではの生活動線において、新たな選択肢となり得るかを実際に体験いただけます。
開催についての詳細はこちら :
https://bsc-hd.com/ev/
※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります
■神奈川初上陸！湘南という“移動の質が問われる街”での検証機会
湘南エリアは、海岸線に沿った開放的な環境と、観光・居住・レジャーが混在する独特の生活圏を持つ地域です。一方で、慢性的な交通渋滞や駐車場問題、短距離移動の非効率性など、“移動”に関する課題も多く存在しています。
e-NEOは、こうした「クルマでは大きすぎる」「徒歩や自転車では物足りない」といった隙間を埋める新たな選択肢として、都市部での利用を前提に開発されたモビリティです。
今回の試乗販売会では、湘南という地域特性の中で、日常・観光双方の移動シーンにおいてどのような価値を発揮するかを、実際に体験いただくことが可能です。
■出張試乗販売会（神奈川県湘南）
【神奈川県湘南】海と暮らしが共存する生活・観光ハイブリッドエリア
開催日：2026年4月19日（日）
会場：レンタルスペースコロポックル
住所：神奈川県平塚市虹ケ浜1-6
時間：10:00～18:00
・海岸沿いに広がる開放的な生活環境
・日常とレジャーが隣接するライフスタイル圏
・短距離移動が多い“分散型の生活動線”
・観光客と居住者が共存するエリア特性
都市部とは異なり、湘南エリアでは「移動＝生活の一部」であると同時に、「移動そのものを楽しむ」という価値観が根付いています。e-NEOは単なる移動手段ではなく、風や景色、時間の流れを感じながら移動できる“体験型モビリティ”として、湘南のライフスタイルと高い親和性を持つ可能性があります。
今回の試乗販売会は、その適合性を実際の環境下で体感できる機会として実施されます。
■出会えたらラッキー湘南海岸沿いゲリラ送迎！
・湘南、平塚エリアに「e-NEO」がゲリラ出現！（予定）
出会えたらラッキー、2km圏内を無料で送迎いたします。（片道）
試乗販売会にも優先案内を致します。
※安全確保のため、運行可否は状況により判断
※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施
※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります
【予約方法】
・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/
・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/
・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）
■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」
誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」
EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。
e-NEOという“新たな移動手段”
都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。
・操作がシンプル
・車体がコンパクト
・低速域中心で安心
・ガソリン不要
・電気代換算で約150円／100kmの低コスト
「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。
■対象車両
【NEO-ONE】
出力：3kW
最高速度：50km/h
航続距離：100km±*¹
充電方法：普通100v、200v
バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²
充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³
車両価格：979,000円（税込）
商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/
【NEO-Light】
出力：2kW
最高速度：50km/h
航続距離：100km±*¹
充電方法：普通100v、200v
バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²
充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³
車両価格：880,000円（税込）
商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/
*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。
*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。
*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。
■公式SNSアカウント一覧
YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)
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Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)
【報道・メディア関係者向け】
■取材/企画のお問合せ・お申込み
【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com
受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)
会社概要
社名：スカイ・イノベーター株式会社
屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）
所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F
TEL：03-6416-9379
公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/
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