【リーガロイヤルホテル京都】『高雄 もみぢ家夕食付プラン～舞妓はんとのひととき～』 販売中

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、京の夏の風物詩・川床での夕食がセットになった『高雄 もみぢ家夕食付プラン～舞妓はんとのひととき～』を（1室2名50,200円～ ※夕食、朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年9月23日（水・祝）まで販売中です。

「もみぢ家」イメージ「川床料理」イメージ

京都の奥座敷として知られる高雄は、市内中心部から車で約40分に位置し、豊かな自然に囲まれたエリアです。

本プランでは、ホテル滞在とあわせて、清流のせせらぎを間近に感じられる開放的な空間の中で、「もみぢ家」の旬の食材を生かした京料理をお愉しみいただけます。さらに、期間中の毎週金・土・日曜日、祝日に限り、お食事前に舞妓さんによる京舞の鑑賞や語らいの時間も設けており、京都ならではの伝統文化に触れることができるのも本プランの魅力の１つです。

日常を離れ、自然・食・文化が織りなす京都ならではのひとときを過ごしませんか。

詳細については次の通りです。

○●『高雄 もみぢ家夕食付プラン～舞妓はんとのひととき～』 販売中 概要●○

「レギュラーフロア ラグジュアリーファミリー」イメージ

【宿泊対象期間】

2026年6月5日（金）～9月23日（水・祝） ※5日前までの要予約

【料 金】

1室2名利用 50,200円～（夕食、朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）

※部屋タイプ、ご利用人数によって料金が異なります。

※記載の料金は、2026年4月8日（水）時点での最低料金です。

【内 容】

夕食 『川床料理』または『特選しゃぶしゃぶ ・ 特選すき焼きコース』をご用意

・夕食開始時間 18：30～

※「特選和牛しゃぶしゃぶコース」、「特選すき焼きコース」をご希望の場合は、ご宿泊5日前までにホテルにご連絡ください。

※舞妓さん同席日（期間中、毎週金・土・日曜日、祝日）の語らいや記念撮影、舞の鑑賞など、状況により中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

送迎バス 往路（ホテル発）16：55頃 ※集合場所 ホテル駐車場 ／ 帰路（高雄 もみぢ家発）20：00頃

朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。

・フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）／ 洋食セットメニュー

・オールデイダイニング カザ（1階） ／ 和洋ビュッフェ

予約する :https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=2025MOMI&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

宿泊予約 075-361-3333（直通）

受付時間 9：00～17：30