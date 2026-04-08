体感重量を40％軽減する「無重力リュック」が洋服の青山から新登場　自動車の“サスペンション構造”技術を応用

青山商事株式会社※イメージ画像です

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、自動車のサスペンション構造を応用することで体感重量を約40%軽減する「無重力リュック」を、4月8日（水）より「洋服の青山」全店および、公式オンラインストアで発売します。

商品URL：https://tinyurl.com/3aku3nfu

近年、両手を自由にしたいというニーズの高まりや、PCやマイボトルなどの持ち歩きが増えたことで、ビジネスシーンにおいてもリュックを活用するスタイルが主流になりつつあります。一方で、優れた収納力を備えるビジネスリュックは、荷物の重量による肩や腰への負荷が課題となっています。こうした「体への負担を減らしたい」というお客様のニーズに応え、自動車のサスペンション構造をヒントに“バネ原理”を採用した「無重力リュック」を企画しました。

本商品は、自動車のサスペンション構造をヒントに開発したAGS（サスペンション機構）※を背面に搭載しています。歩行時の動きに合わせてリュックが上下に動くことで、肩や腰にかかる瞬間的な荷重を分散し、体感重量を約40％軽減します。さらに、正しい姿勢を維持できる設計にしているため体全体への負担を軽減するなど、PCを持ち歩くビジネスパーソンに最適です。その他、撥水加工を施しており、昨今の予測しにくい急な雨でも安心して使用することができます。

※AGS(ANTI GRAVITY SYSTEM)アメリカと中国で特許を取得した技術。サスペンションの核となるパーツは、48時間で15万回の伸縮テストに合格。毎日ハードに使うビジネスシーンでも性能が持続します。

【商品概要】

品番：MNAGS

商品：無重力リュック（AGSリュック）

カラー：ブラック

サイズ：縦43cm×横30cm×幅14cm

素材：ポリエステル

容量：約19リットル

重量：約1000ｇ

販売価格：税込18,590円

販売店舗：洋服の青山全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。