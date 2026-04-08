ナハト、みずほ銀行主催「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」を受賞

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、株式会社みずほ銀行（東京都千代田区、取締役頭取：加藤 勝彦、以下「みずほ銀行」）が主催する、有望なイノベーション企業を表彰する「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」を受賞したことをお知らせいたします。

左：株式会社ナハト 代表取締役 安達 友基 右：みずほ銀行 執行役員 リテール・事業法人部門 副部門長 金田 真人氏（受賞時点）

Mizuho Innovation Award とは

Mizuho Innovation Awardは、2017年に設立された有望なイノベーション企業を表彰する制度です。

さまざまな分野で有望なイノベーション企業を支援するため、四半期ごとに、ビジネスモデルの優位性、チーム力、成長可能性などを評価の軸として対象企業を選定するアワードです。受賞企業には大企業とのビジネスマッチングをはじめとする各種支援を通じて、さらなる成長の機会が提供されます。

受賞理由（みずほ銀行よりコメント）

株式会社ナハトさまは、SNSマーケティング領域において、成果報酬を軸にSNS広告から事業開発まで展開する総合デジタルマーケティングスタートアップ企業です。Z世代への深い洞察に基づく卓越した企画力と実行力で、クライアントの課題を上流から解決し「利益に繋げるマーケティング」で企業の事業成長を支援する一方、自社事業も推進し、急成長を遂げております。

当社の事業モデルと成長性を高く評価し、「SNSマーケティング、広告分野における次世代のリーダーになる」ことを期待し、「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」を贈呈いたします。

株式会社ナハト 代表取締役 安達 友基 コメント

この度は、みずほ銀行様より「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」に選出いただき、大変光栄です。

ナハトは2018年の創業以来、変化の激しいSNSマーケティング領域において、常にクライアントの利益に直結する本質的な支援を追求してまいりました。今回のアワードにて私たちの事業の成長性や組織の実行力を評価いただけたことは、ナハトが積み上げてきた独自のマーケティングメソッドと、挑戦を続けるメンバーの努力が結実したものと確信しております。

今回の受賞を機に、みずほ銀行様をはじめとするパートナーの皆様との連携をさらに深め、日本のマーケティング力の底上げ、そして次世代を担うリーダーの輩出に一層邁進してまいります。

今後の展望

ナハトは「日本のマーケティング力を底上げする」というミッションのもと、2040年までに売上2,000億円、従業員数3,000名、子会社50社、CXO人材200名の輩出を目指す長期構想を掲げております。

急速に移り変わる現代のビジネス環境において、常に市場のトレンドをいち早く捉え、独自のマーケティングを通じてクライアントの事業成長を多角的に支援いたします。事業の成長と次世代リーダーの育成をさらに加速させ、多様な価値を創出し続けてまいります。

株式会社ナハトについて

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【受賞・選出歴】

2023年

・「Meta Business Partner」選出

・「TikTok for Business Japan Agency Awards 2023 Rising Star部門シルバー」受賞

・「GooglePremierPartner」選出

2024年

・「Meta Agency First Awards Japan 2024『Planner of the Year』（取締役栗田）」受賞

・「バチャナビThe Best Office Awards」受賞

・「X広告認定代理店」選出

2025年

・「LINEヤフーSales Partner」選出

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 11位」受賞

・「働きがいのある会社 女性ランキング 中規模企業部門 5位」受賞

・「Meta Agency First Awards Japan 2025『Best Solution Award - Reels & Creator Collaboration』」受賞

2026年

・「働きがいのある会社ランキング中規模部門 1位」受賞

・「Mizuho Innovation Award 2025.4Q」受賞

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp