お肉の専門店「ニュー・クイック」が法政大学体育会サッカー部のメインスポンサーに就任

株式会社ニュー・クイック

全国に83店舗の精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は、2026年度より関東大学サッカーリーグ戦1部（以下、1部リーグ）で戦う法政大学体育会サッカー部のメインスポンサーに就任し、2026年3月20日（金）から2027年3月19日（金）まで同部の活動を支援いたします。公式ユニフォーム上部胸部分へのロゴ掲出に加え、食に携わる企業として、学生アスリートの身体づくりの基盤となる「食」の観点から、さらなる競技力向上と挑戦を後押ししてまいります。

■スポンサー就任の背景

法政大学体育会サッカー部は、2025年度の関東大学サッカーリーグ戦2部において3位の成績を収め、2026年度の1部リーグ昇格を決めました。さらなる飛躍を目指す同部では、新たなシーズンに向けて、競技力向上と選手の身体強化の両面から体制の充実を図っていました。

その中で、選手の身体づくりに最も直結する日々の「食」を支えるパートナーとして、食に携わる企業であるニュー・クイックに相談が寄せられました。ニュー・クイックでは、同部の活動方針や目指す姿、スポンサー支援の意義について説明を受け、食が競技力の基盤を支えるという考え方に深く共感。学生たちの真摯な姿勢と明確な目的意識にも後押しされ、このたびのスポンサー就任に至りました。

■ニュー・クイックの想い

ニュー・クイックは「食を通じてすべての人を幸せにすること」を掲げ、日々の食卓を支える企業として歩んでまいりました。スポーツ選手にとって、身体づくりの土台となるのは毎日の食事です。今回のスポンサー就任は、食に携わる企業だからこそできる形で、次世代を担う学生たちの挑戦を応援したいという想いから実現したものです。

ニュー・クイックは今後も、食を通じて人々の暮らしを支えるとともに、未来に向かって挑戦する人々を応援し、社会に貢献してまいります。

■選手来社・記念撮影

2026年4月1日（水）、法政大学体育会サッカー部の選手・スタッフの皆様がニュー・クイック本社に来社し、代表取締役・林 浩二をはじめ、ニュー・クイック社員との交流および記念撮影を実施しました。スポンサー契約開始後初の交流の場として、今後のシーズンに向けた抱負が語られたほか、ニュー・クイックからは、1部リーグでのさらなる活躍に向けたエールが送られました。

記念撮影では、法政大学体育会サッカー部のご協力のもとユニフォームを用いた撮影も行われ、林もキャプテンマークを着用させていただくなど、終始笑顔の絶えないひとときとなりました。また、ニュー・クイックの公式キャラクター「クイッピー」も登場し、会場は和やかな雰囲気に包まれました。あわせて、選手の皆さまへお土産としてニュー・クイックオリジナルカレーセットとクイッピーのぬいぐるみを贈呈しました。

＜法政大学体育会サッカー部 キャプテン 島田春人選手コメント＞

今年度よりニュー・クイック様にメインスポンサーとしてご就任いただき、心より感謝申し上げます。また、日頃より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。皆様の温かいご支援が、私たちの活動の大きな支えとなっています。さらに、ニュー・クイック様のロゴが入ったかっこいいユニフォームを着用できることは、選手一同の大きなモチベーションとなっています。

今シーズンは1部リーグという、より高いレベルの舞台で戦うこととなり、これまで以上に一つひとつのプレーや日々の積み重ねの重要性を強く感じております。もちろん目指すは優勝です。そのためには、プレーだけではなく、日々の食事や身体づくりが欠かせない要素です。コンディションを整え、最高のパフォーマンスを発揮することがとても重要です。その中でも、元気の源であるお肉をたくさん食べることがコンディション、メンタル面を支える重要な要素だと感じています。

今後も常に上を目指し続け、チームとしてさらに成長し、日本一を獲り、結果で恩返しができるよう全力を尽くしてまいります。引き続きご声援のほど、よろしくお願いいたします。

＜株式会社ニュー・クイック 代表取締役 林 浩二 コメント＞

このたび、法政大学体育会サッカー部のメインスポンサーとして応援させていただくこととなり、大変光栄に思っております。1部リーグという新たなステージで戦う学生たちの姿に、大きな期待を寄せています。私自身、法政大学とのご縁もあり、今回このような形で応援できることをうれしく感じています。スポーツにおいては、日々の身体づくりを支える食が大切な土台になると考えています。食に携わる企業として、その挑戦を支える一助となれることに意義を感じています。

ニュー・クイックはこれからも、食を通じて、未来に向かって挑戦する若い世代を応援してまいります。

スポンサー契約概要

■内容：法政大学体育会サッカー部 メインスポンサー

■契約期間：2026年3月20日（金）～2027年3月19日（金）

■掲出箇所：公式ユニフォーム上部胸部分にニュー・クイックのロゴを掲出

※写真はイメージです。

＜会社概要＞

社名：株式会社ニュー・クイック

所在地：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表：代表取締役 林 浩二

設立：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL：http://www.new-quick.co.jp/(http://www.new-quick.co.jp/)

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に83店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。