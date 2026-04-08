俳優・前田敦子さん出演、春の空気を軽やかに纏う、ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ スペシャルコンテンツを公開

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社：東京都渋谷区）が展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（以下、BY）」は、俳優・前田敦子さんを起用した2026年春夏プロモーション「Lightness of Spring featuring Atsuko Maeda 前田敦子が着る、軽やかな春の装い」をブランドサイトにて公開しました。

特設ページURL：

https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/by/feature/2026/2026ss/atsukomaeda_spring

本コンテンツでは、前田敦子さんを起用し、「春のはじまり」をキーワードに、肩の力を抜きながらも、どこか洗練を感じさせるBYのスプリングスタイルを提案します。俳優として、そして一人の女性として変化を重ねてきた前田敦子さん。そのしなやかで芯のある佇まいは、BYが大切にする“等身大で、長く寄り添うスタイル”と高い親和性を持ちます。

軽やかな素材感、やわらかなカラーリング、日常にすっと溶け込みながらも気分を高めてくれる春のアイテムを、前田さんならではの自然体な表現で切り取りました。

パンツアイテムを主役に4月8日（水）公開第一弾では春におすすめのルックを、5月中旬公開の第二弾では初夏におすすめのルックを順次公開です。

■前田敦子さん コメント

―今回のお気に入りのスタイリングは？

「もともとアースカラーが大好きなので、ベージュのジャケットにキャップを合わせ、インナーの花柄でさりげなく抜け感を出したコーディネートがお気に入りです。実はこのキャップ、プライベートでも持っているアイテムなんです。」

―BYのお洋服を着てこの春お出かけするなら？

「リラックスした雰囲気のお洋服なので、暖かくなってきたこれからの季節、自然のある場所や、特急に乗って少し遠出をするようなお出かけにも着ていきたいなと思います。」

プロフィール

1991年7月10日生まれ。千葉県出身。A型。2005年にデビュー以降、映画・ドラマ・舞台など幅広いジャンルで活躍。2021年よりフリーランスとして活動し、昨年、芸能活動20周年を迎えた。近年の主な出演作に、ドラマ『人事の人見』（フジテレビ）、配信『スキャンダルイブ』（Abema）、配信『Silent Code～監獄の密約～』、映画『恋に至る病』、舞台『飛び立つ前に』などがある。舞台『ポルノ』が4月2日より上演。14年ぶりとなる写真『Beste』は重版が決定している。

■スペシャルコンテンツ「Lightness of Spring featuring Atsuko Maeda」

前田敦子さんが着こなす軽やかな春の装いスタイルをご紹介します。

クリーンな装いに、ほどよい抜け感を

タックワイドパンツ\16,940

ミニマルなTシャツに、落ち感のあるワイドパンツを合わせたクリーンなスタイル。深みのあるブラウンが装いにさりげない華やかさを添え、シンプルながら印象に残るバランスに。ウエストのレザーベルトで全体を引き締めつつ、キャップやメッシュバッグで軽やかな抜け感をプラス。肩の力を抜いたリラックス感と、きちんと感を両立した春のカジュアルスタイル。

都会的に着こなすリゾートムード

フラワープリント イージーパンツ ウォッシャブル\15,950

ブラウンベースのフラワープリントが印象的なセットアップは、リラックス感と華やかさを併せ持つ一着。開襟シャツの抜け感と、ウエストを軽くマークするシルエットが、ラフになりすぎず大人のバランスに。総柄でも落ち着いたトーンでまとめることで、街にもなじむ洗練された印象に仕上がる。日常にさりげなくリゾートの空気を取り入れる、軽やかなスタイル。

鮮やかな配色で、春にリズムを

ナイロンコットン ワイドタックパンツ ウォッシャブル\15,950

均等に並ぶクローバー柄が印象的なブラウスに、やわらかなベージュのワイドパンツを合わせた爽やかなスタイル。落ち感のあるシルエットが動きにニュアンスを生み、リラックスした空気をまとわせます。グリーンのメッシュバッグをアクセントに加えることで、スタイリング全体にさりげない彩りとリズムをプラス。シンプルな中に遊び心を効かせた、春らしいバランスの装い。

軽やかにくずすセットアップスタイル

2タック ワイドパンツ 吸水速乾 防シワ \15,950

ブラウンのセットアップを主役にした、落ち着きのあるワントーンスタイル。リネンのように軽やかな素材と、ゆとりのあるシルエットが、かっちりしすぎない抜け感を演出します。インナーに白を差し込むことでクリーンな印象を加えつつ、キャップとスニーカーで全体をカジュアルダウン。きちんと感とリラックス感をバランスよく行き来する、今の気分に寄り添う着こなしです。

レイヤードを軽やかに仕上げるペールトーンカラー

麻ブレンド バックゴム タック ワイドパンツ\15,950

コンパクトなシルエットのチェックカーディガンに、レースのインナーを重ねた軽やかなレイヤードスタイル。襟元や裾から覗く繊細なディテールが、装いにさりげない奥行きをもたらします。ボトムには淡いトーンのワイドパンツを合わせ、全体をやわらかくまとめて。きちんと感のあるアイテム同士でも、素材と色で抜け感をつくることで、春らしい軽やかさを引き出します。

概要

Lightness of Spring 前田敦子が着る、軽やかな春の装い

やわらかな光と風を纏い、季節が静かに移ろう春。俳優として、母として、しなやかに日常を重ねる前田敦子が、BEAUTY&YOUTHの新作とともに登場。肩の力を抜いたシルエットや、空気をまとう軽やかな素材が、日々の動きに寄り添いながら自然な美しさを引き出します。

公開日：2026年4月8日第一弾、5月13日第二弾

特設ページ：

https://store.united-arrows.co.jp/s/brand/by/feature/2026/2026ss/atsukomaeda_spring

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズについて

質にこだわり清潔感と品位から裏付けられた「美しさ」。年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃えされたセレクトショップ。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。