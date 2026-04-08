【リーガロイヤルホテル京都】『梅むら夕食付プラン』 販売中

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 中谷 知寿）は、京の夏の風物詩・鴨川 納涼床、梅むらでの夕食がセットになった『梅むら夕食付プラン』を（1室2名52,200円～ ※夕食、朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）を2026年9月30日（水）まで販売中です。

「梅むら」納涼床イメージ

「京懐石」イメージ

京都の夏の風物詩として知られる鴨川、納涼床。鴨川のせせらぎと心地よい夜風に包まれながら愉しむ「梅むら」での夕食と宿泊がセットになった本プランでは、季節の恵みを活かした食材を使用した会席料理をご提供し、五感で“涼”を感じていただけます。京都ならではの涼を存分にお愉しみいただいた後は、ホテルでゆっくりとお寛ぎください。

日常では味わえない開放的な空間と、繊細な味わいが織りなすお料理を愉しめる特別なひとときを過ごしませんか。

詳細については次の通りです。

○●『梅むら夕食付プラン』 販売中 概要●○

「レギュラーフロア ラグジュアリーツイン」イメージ

【宿泊対象期間】

2026年5月6日（水・休）～9月30日（水） ※5日前までの要予約

【除 外 日】

2026年7月14日（火）～16日（木）、8月16日（日）

【料 金】

1室2名利用 52,200円～

（夕食、朝食、税金・サービス料・宿泊税含む）

※部屋タイプ、ご利用人数によって料金が異なります。

※ホテルから梅むら間の交通費はプラン内容に含まれておりません。

※記載の料金は、2026年4月8日（水）時点での最低料金です。

【内 容】

夕食 「京料理 梅むら」の納涼床で『京懐石』をご用意

・夕食開始時間 18：00～

※雨天、増水時の場合は、「梅むら」館内でのお食事となります。

朝食 ※下記2店舗よりお選びいただけます。

・フレンチダイニング トップ オブ キョウト（14階）／洋食セットメニュー

・オールデイダイニング カザ（1階）／和洋ビュッフェ

予約する :http://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rihga_royal_kyoto&plan_groupcd=UME24&form=jp

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都

〒600‐8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

宿泊予約 075-361-3333（直通）

受付時間 9：00～17：30