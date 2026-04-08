卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」、アクル社の不正検知システム「ASUKA」および本人認証システム「ASUKA-3DS」を導入

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、このたび、クレジットカード決済の不正利用対策として、株式会社アクル（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 修、以下、アクル）が提供する不正検知システム「ASUKA」および本人認証システム「ASUKA-3DS」を導入しました。

■導入の概要

スーパーデリバリーは、国内メーカーと小売店・サービス業などの事業者をつなぐ卸・仕入れサイトです。国内版に加え、世界134か国への卸販売が可能な越境EC版「SD export」を展開し、アパレル、雑貨、家具、家電、食品など約200万点の商品を取り扱っています。

クレジットカードの不正利用は日本国内で深刻な社会課題となっており、2025年のクレジットカードの番号盗用被害額は約475億円(＊1)に達しました。経済産業省が発表した「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】」(＊2)では3-Dセキュア（以下、3DS）の導入が必須化され、EC業界全体としてセキュリティ強化が求められています。

一方で、3DSの導入は購入プロセスに追加操作を要するため、利便性の低下や離脱率の上昇が懸念されます。スーパーデリバリーでは、「高いセキュリティ」と「スムーズな購入体験」を両立することを重視し、ユーザー離脱を最小限に抑えつつ3DSを導入できるアクルのASUKA-3DSを採用しました。ASUKA-3DSは、リスクの高い取引のみにEMV 3DS本人認証を適用する柔軟な設計と、モーダル型UIによるスムーズな認証体験を実現するサービスです。不正検知システムASUKAと組み合わせることで、プラットフォーマーとして求められる不正対策を実現します。

スーパーデリバリーは、今後も安心してご利用いただけるよう取引環境を整備し、利便性と安全性の向上に努めてまいります。

＊1: 一般社団法人日本クレジット協会「クレジットカード不正利用被害の集計結果について」(https://www.j-credit.or.jp/information/statistics/download/toukei_03_f.pdf)

＊2: 経済産業省「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】」(https://www.j-credit.or.jp/security/pdf/Creditcardsecurityguidelines_6.0_published.pdf)

■参照

ASUKA https://akuru-inc.com/service/asuka/(https://akuru-inc.com/service/asuka/)

クレジットカード業界において必須とされる、クレジットマスター・大量アタック対策、第三者不正利用対策としての属性行動分析・不正配送先住所との照合、3DS の本人認証サービス、不正ログイン対策など、総合的なセキュリティ対策を実現できるサービスです。物販ECをはじめ、旅行商材、サービス商材など45,000サイト以上のカード加盟店に導入されています。

スーパーデリバリー https://www.superdelivery.com(https://www.superdelivery.com)

メーカーと小売店やサービス業などの事業者が取引する卸・仕入れサイトです。商品掲載数は200万点超。メーカーにとっては、地域を超えた50万店舗への販路拡大ツールとして効果を発揮し、小売店にとっては3,300社を超える出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先を大幅に拡大することが可能です。またコストや手間、リスク等を解消し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2026年1月末時点）

■会社概要

株式会社アクル https://akuru-inc.com/(https://akuru-inc.com/)

代表者：代表取締役社長 近藤修

所在地：東京都港区三田2-7-13 TDS三田ビル6階

事業内容：クレジットカード不正対策ソリューション、チャージバック保証、集客支援サービス他

株式会社ラクーンコマース https://www.raccoon.ne.jp/commerce(https://www.raccoon.ne.jp/commerce)

代表者：代表取締役社長 和久井 岳

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：2018年11月

資本金：300,000千円

株主：株式会社ラクーンホールディングス100％

（東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031）



株式会社ラクーンホールディングス https://www.raccoon.ne.jp(https://www.raccoon.ne.jp)

代表者：代表取締役社長 小方 功

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立：1995年9月

資本金：1,877,096千円（2025年7月末現在）

株式：東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031

■本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

pr@raccoon.ne.jp

■サービスに関するお問合せ先

スーパーデリバリーサポートデスク

https://www.superdelivery.com/p/contents/guide/help/help_form.jsp