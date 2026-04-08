マウザー、Microchip Technology 低消費電力Arm(R) Cortex(R)-M0+ベースのマイクロコントローラ「PIC32CM PL10」の取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Microchip Technology（本社：米国アリゾナ州チャンドラー、以下Microchip）の新製品である、低消費電力Arm(R) Cortex(R)-M0+ベースのマイクロコントローラ（MCU）「PIC32CM PL10」(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32cm-pl10-arm-based-mcus?_gl=1*3p35st*_ga*dW5kZWZpbmVk*_ga_15W4STQT4T*dW5kZWZpbmVk*_ga_1KQLCYKRX3*dW5kZWZpbmVk)の取り扱いを開始しました。本製品は、産業(https://resources.mouser.com/industrial)、スマートビルディング(https://resources.mouser.com/smart-cities)、民生機器(https://resources.mouser.com/consumer)、センサ(https://resources.mouser.com/sensor)関連用途において、性能・電力効率・周辺機能をバランスよく備えています。

マウザーが取り扱うMicrochipのMCU「PIC32CM PL10(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32cm-pl10-arm-based-mcus?_gl=1*3p35st*_ga*dW5kZWZpbmVk*_ga_15W4STQT4T*dW5kZWZpbmVk*_ga_1KQLCYKRX3*dW5kZWZpbmVk)」は、8ビットMCUから32ビットMCUへの移行に適した製品です。

「PIC32CM PL10」シリーズは、8ビットMCUであるAVR Dxシリーズとピン互換性を備えており、ユーザーはAVR MCUベースのハードウェア設計から容易に移行することが可能です。これらのMCUは、マルチ電圧I/O（MVIO）、コンフィギャラブル・カスタム・ロジック（CCL）、イベントシステム（EVSYS）など、8ビットMCUで使い慣れた周辺機能を搭載しており、コンパクトでコスト効率の高い設計において、BOMおよびPCBフットプリントの削減に寄与します。さらに、5V動作と、ペリフェラル・タッチ・コントローラ（PTC）、アナログ・デジタル・コンバータ（ADC）、アナログ・コンパレータなどの統合アナログ周辺機能の組み合わせにより、より高い堅牢性とノイズ耐性を実現しています。

マウザーは、MicrochipのEV10P22A Curiosity nano評価キット(https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-ev10p22a-curiosity-nano-evaluation-kit/)も取り扱っています。本キットは、「PIC32CM PL10」の評価に対応したデモおよび開発プラットフォームです。

この評価キットにはプログラマ兼デバッガが内蔵されており、外部ツールを必要としません。また、Microchipが無償で提供するMPLAB(R) Tools for VS Code(R)およびMPLAB Harmonyにより、デバイスやオンボード周辺機能の設定をGUIベースで容易に行うことができます。

Microchip Technology 低消費電力Arm(R) Cortex(R)-M0+ベースのマイクロコントローラ「PIC32CM PL10」の詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/microchip/microchip-pic32cm-pl10-arm-based-mcus

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また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



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