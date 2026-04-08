創刊38年の『レタスクラブ』が運営する「レタスクラブ Webライティング教室」に、AI時代を勝ち抜くための新規動画2本を追加！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA LifeDesign（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川金正法）が運営する生活情報メディア『レタスクラブ』は、同メディアが展開する動画配信サービス「レタスクラブ Webライティング教室」において、昨今のAI普及に対応した新規講義動画2本を追加いたしました。

■創刊38年の生活情報メディア『レタスクラブ』が作成した信頼のプログラム

1987年の創刊以来、38年にわたり読者の生活に寄り添い、暮らしに役立つ情報を発信し続けてきた生活実用誌『レタスクラブ』。「レタスクラブ Webライティング教室」は、レタスクラブが長年のメディア運営で培ってきた編集やライティングのノウハウを詰め込んだ、信頼と実績の学習プログラムです。

▶レタスクラブWebライティング教室について詳しくはこちら

https://www.lettuceclub.net/information/webwriting/about_001/

■「AIを優秀なアシスタントに！」最新のライティング術が学べる追加講義

今回新たに追加されたのは、「AI時代が到来！Webライターはどうする？」「AI台頭によるSEO記事の変化」の2本の講義動画。昨今のAIの台頭によりWebライターの仕事内容が変化していく中、「正しく使えばAIはライターの脅威ではなく、ライターにとって優秀なアシスタントになる」という視点のもと、実践的なノウハウをお届けします。

【追加動画で学べるポイント】- ChatGPTやGeminiなど、代表的なAIツールの特徴と使い分け- タイトル案や構成出しにすぐ使える！具体的な「プロンプト（指示文）」の実例- “AIっぽさ”を抜け出すための、自然な記事への編集・推敲テクニック- 経験や一次情報を活かす！AI時代に生き残るライターになるための「5つの極意」

■「ライターの基本」から「AI時代の戦い方」までを網羅

「レタスクラブ Webライティング教室」は、メディアの理解や記事の構成案作成、読者を惹きつける文章術といった「Webライティングの基本」を既存の全12回の講義で身につけることができる動画配信サービス。そこに今回の新規動画2本が加わることで、ライターとしての基礎固めからAIを味方につけた最新のライティング手法まで、これひとつで今の時代に必要なスキルを網羅的に学ぶことが可能になりました。

■メイン講師・ゆらりさんが実践的なAI活用法を伝授

追加動画の講師を務めるのは、「レタスクラブ Webライティング教室」のメイン講師であり、ご自身も未経験からフリーライターとして独立し大活躍中のゆらりさんです。日々のライティング業務で実際にAIを活用しているゆらりさんが、AIの賢い使い方や、AI時代における「ライターの市場価値の高め方」をわかりやすく解説します。

ゆらり

Webライター。Kindle著者、編集者。

仕事では企業のライティング案件やメディア運営、Kindleや書籍の編集などを手掛ける。著書に『ゆるゆる稼げるWebライティングのはじめかたBOOK』（技術評論社）

https://yurarigurashi.com/(https://yurarigurashi.com/)

■価格は据え置き！圧倒的なコストパフォーマンス

全12回の本編動画、6本の参考動画、そして今回追加された2本のAI講義動画と充実のPDF資料がすべてセットになって、価格は既存の内容から変わらず税込3万6,900円です。すでに講座をご購入いただいている方は、追加料金なしで新動画をご視聴いただけます。

■2026年、Webライターという仕事を始めてみたいあなたへ

「AIに仕事をとられるのでは…」と不安に思う必要はありません。AIを効率よく使いこなし、人間にしか書けない「一次情報」や「あなたらしさ」を武器にすることで、未経験からでも活躍できるチャンスは広がっています。 2026年、時間や場所にとらわれない新しい働き方を手に入れたい方、在宅でゆるく稼げるスキルを身につけたい方を、「レタスクラブ Webライティング教室」は応援します。

【レタスクラブ Webライティング教室ご購入はこちら】

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0659/

【レタスクラブ Webライティング教室についてくわしくはこちら】

https://www.lettuceclub.net/information/webwriting/about_001/

【レタスクラブ Webライティング教室特集】

https://www.lettuceclub.net/special/writing_class/