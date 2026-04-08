猛暑対策に“瞬間冷却”という選択肢。TORRAS、折り畳み式ネッククーラー最上位モデル「COOLiFY 2S Pro」を新発売

楽創未来株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕、住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度、TORRASの冷却家電ライン「COOLiFY」シリーズより、ネッククーラーのフラッグシップモデル「COOLiFY 2S Pro」を発売いたしました。

「COOLiFY」シリーズは、TORRASの冷却家電製品ラインであり、2021年に発売した業界初のウェアラブルエアコン「COOLiFY」以降、継続的なモデルの改善と改良を重ね、快適な夏をサポートする革新的な製品を開発・提供しています。

今回新たに展開する本製品は、冷却性能・バッテリー性能・装着性を強化するとともに、静音設計や温熱モードを搭載。使用シーンの幅を広げ、音への配慮や冷房による冷え対策にも対応し、日常のあらゆるシーンに寄り添う一台として誕生しました。

COOLiFY 2S Pro

～冷却機能が瞬時に全開放される「パワーモード」と長時間駆動を両立したハイエンドモデル～

●商品特長

１．起動直後から冷却する「パワーモード」

電源オンと同時に冷却プレートと送風機能が最大稼働し、首元から素早くクールダウン。屋内から屋外へ移動した直後や、通勤・移動時など、短時間で体を冷やしたいシーンに対応します。

2．大型冷却プレート×送風のハイブリッド設計

広範囲をカバーする冷却プレートに加え、送風機能を組み合わせることで、首元から顔周りまで効率的に冷気を拡散。温度制御機能により、冷却状態を安定して維持します。

3. 最大28時間の連続使用が可能な大容量バッテリー

5000mAhのバッテリーを搭載し、送風モードで最大28時間の連続使用が可能です。長時間の外出や旅行時にも対応します。急速充電や充電しながらの使用にも対応しています。

4. 静音設計＆温熱モード搭載

静音設計によりオフィスや電車移動中でも使用しやすく、さらに首元を温める温熱モードまで搭載。

冷房による冷え対策やリフレッシュ用途など、季節を問わず使用できます。



5．保証期間は「2年」安心の長期サポート

メーカー保証期間を従来の1年から2年へ延長しました。本シリーズは、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、蔦屋家電、ケーズデンキなどの店舗にて展開しており、実際にお試しいただけます。

●製品仕様

●商品ページ

公式オンラインストア：https://torras.co.jp/prt-c2spro

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/F6F2021E-EB12-4CA3-8B93-0AE3333895DD?channel=PRT-c2spro

楽天：https://item.rakuten.co.jp/torraslife/ts-c2s-pro/

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦

●ご取材可能事項

・従来品との比較や特徴など、新製品についての担当者インタビュー

※商品の貸出など、その他ご要望ありましたらTORRAS PR事務局までご連絡ください。



