家事代行ベアーズ、熊本支店を開設

株式会社ベアーズ

1999年10月に創業し、創業27年目を迎えた株式会社ベアーズ（本社：中央区日本橋浜町、代表取締役社長：高橋健志 以下、ベアーズ）は、2026年3月21日、熊本県熊本市に熊本支店を開設し、家事代行サービスの提供エリアを拡大いたしました。

また今後、熊本市が推進する『産前産後ホームヘルプサービス事業』への参画も予定しており、子育て世帯や高齢者世帯をはじめ、日常生活に支えを必要とする地域の方々の暮らしを、行政・地域と連携しながら支えていくことを目指してまいります。

九州エリアにおいては、福岡市（2015年支店開設）、北九州市（2025年支店開設）に続く3拠点目の開設となり、全国においては、本社含め12拠点目（研修センター除く）の拠点となります。

【社会背景】家事・育児・介護は、もはや「家庭だけで抱えるもの」ではない

共働き世帯が7割を超え、少子高齢化が進むなかで、家事・育児・介護といった暮らしを支える負担は、もはや個人や家庭だけで抱えきれるものではなくなりつつあります。

近年では、行政や企業が一部費用を負担することで、家事支援サービスを利用しやすくする仕組みも広がり、「家事を社会で支える」という考え方が社会に根づき始めています。

実際に家事代行サービスは政府の「骨太の方針」および「女性版骨太の方針」に3年連続で盛り込まれ、少子化対策や女性活躍推進に向けた具体的な施策として、政策レベルでも注目されています。

一方で、地域によっては「家事は自分たちでやるもの」という意識が今なお根強く、共働き世帯の増加や高齢化が進むなか、そうした前提そのものが暮らしを立ち行かなくさせるリスクも高まっています。

【熊本市におけるサービス展開】

熊本市は、九州の中核都市として都市機能を備えながら、少子高齢化や共働き世帯の増加といった課題に直面しています。一方で、子育て支援や移住・定住促進など、人口維持・増加に向けた施策にも積極的に取り組み、暮らしやすい都市づくりを推進しています。

今回ベアーズは、熊本支店を開設し、地域における家事支援サービスの提供を開始いたします。今後は、熊本市が実施する「産前産後ホームヘルプサービス事業」への参画も視野に入れ、妊娠期から産後にかけて支援ニーズが高まる家庭へのサポート体制の構築を進めてまいります。

ベアーズはこれまでも、全国の自治体と連携し、産前産後や育児期の家庭を対象とした家事支援事業に取り組んでおり、熊本においても同様に、地域に根ざした支援のあり方を模索してまいります。

▶ 熊本市 産前産後ホームヘルプサービス事業

https://www.city.kumamoto.jp/kiji003517/index.html

熊本市におけるサービス提供は、家事代行サービス（掃除・料理）に加え、今後ハウスクリーニング等の提供も予定しております。

【今後の展望】

ベアーズは今後も、地域と共に暮らしの課題に向き合い、理念に基づいたエリア拡大を進めてまいります。家事支援を暮らしのインフラとして社会に根づかせることで、「誰もが自分らしい暮らしを続けられる社会」の実現に貢献してまいります。

【会社概要】

・名称：株式会社ベアーズ

・代表者：代表取締役社長 高橋 健志

・所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1

・創業：1999年10月

・公式サイト：https://www.happy-bears.com/

・事業内容：家事代行サービス、ハウスクリーニング、キッズ&ベビーシッターサービス、料理代行サービス、高齢者支援サービス、暮らしサポートサービスほか

家事代行サービス https://www.happy-bears.com/kaji/

ハウスクリーニング https://www.happy-bears.com/houseclean/

キッズ&ベビーシッターサービス https://www.happy-bears.com/baby/

料理代行サービス https://www.happy-bears.com/cooking/

高齢者支援サービス https://www.happy-bears.com/senior/

暮らしサポートサービス https://www.happy-bears.com/kurashi/

・提供エリア：

（家事代行サービス・料理代行サービス・高齢者支援サービス）東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・愛知県・北海道・福岡県・熊本県

※一部地域を除く

（キッズ＆ベビーシッターサービス）東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・愛知県・北海道・福岡県 ※一部地域を除く

（ハウスクリーニングサービス）上記に加え、宮城県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・三重県・静岡県・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 ※一部地域を除く

（暮らしサポートサービス）日本全国対応可能 ※内容により異なる

【お客様からのお問い合わせ窓口】 https://www.happy-bears.com/contact【本リリースに関する報道窓口】

株式会社ベアーズ 広報 (服部・阿曽・森) pr@happy-bears.com

広報直通:090-6461-8977（服部）/090-6584-5414（阿曽）