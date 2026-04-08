介護業界特化型シフト作成・管理サービス「カイテクシフト」、導入数No.1を獲得

カイテク株式会社「カイテクシフト」導入数No.1を獲得

カイテク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：武藤 高史）は、このたび当社が提供する介護業界特化型シフト作成・管理サービス「カイテクシフト」が、導入数No.1※を獲得したことをお知らせいたします。

※調査内容：介護業界に特化したシフト作成・管理サービスにおける導入数の調査（有償・無償・トライアルを問わない）、調査期間：2026年3月、調査機関：TPCマーケティングリサーチ株式会社、調査方法：デスクリサーチおよび対象企業担当者ヒアリング

「カイテクシフト」について

「カイテクシフト」は、介護施設・医療機関向けのシフト管理サービスです。シフト作成・ヘルプ人材募集・行政提出書類作成機能を備えた唯一無二のサービスでありながら、すべての機能を無料でご利用いただけます。

No.1の背景

「カイテクシフト(https://caitech.co.jp/shift/)」は、以下の特徴により多くの介護事業所から支持され、導入事業所数は2,000所に到達し、業界No.1となりました。

- シフト作成の業務時間を大幅に短縮職員はアプリから希望シフトを提出し、その情報が管理画面（PC・タブレット等）へ自動転記されます。これにより紙による回収やExcelへの転記における業務時間を確実に削減します。また、AIによるシフト自動作成とは違い、複雑な初期設定は不要です。Excelに近い操作感で、導入したその日からスムーズに実務を開始できます。- 人材確保を加速させる「スポットワーク連携」（特許出願済）シフト表作成と同時に欠員状況をリアルタイムに可視化することができます。人員が不足している日時に対して、画面上から「カイテク」への求人を募集することが可能です。人員状況の把握から補填までをシームレスに完結できます。（「カイテク」未契約の事業所様でも、「カイテクシフト」を無料でご利用いただけます。）- 「勤務形態一覧表」の自動生成による行政対応の効率化介護現場で大きな負担となる「勤務形態一覧表」の作成も、シフトを作成するだけで自動生成が可能です。行政の運営指導時における書類作成の工数負担を劇的に削減し、本来のケア業務に集中できる環境を整えます。- 社内チャット機能が標準搭載シフト変更の連絡、急な欠勤の報告、事業所内のコミュニケーションが「カイテクシフト」の中で完結できます。コミュニケーションツールを別途導入する際に発生する固定費を抑え、プライベートと切り分けた安心の連絡環境を構築できます。

法人さま向けページほか

法人さま向けページ：https://caitech.co.jp/shift/

コーポレートサイト（企業情報含む）：https://corp.caitech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

カイテク株式会社 広報担当

担当者： 斉藤、河合

メール：pr@caitech.jp