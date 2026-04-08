「Journey to Holistic Beauty」時の流れに揺るがない美しさへの旅

アモーレパシフィックジャパン株式会社

時を超えて愛される韓国発ラグジュアリービューティーブランド、Sulwhasoo（雪花秀／ソルファス）。その世界観と高麗人参サイエンスを体験できる「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」が、5月6日（水）より@cosme TOKYOにて1週間限定オープン。

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国発ラグジュアリービューティーブランド『Sulwhasoo（雪花秀/ソルファス）』は、5月6日（水）から12日（火）までの1週間、@cosme TOKYO ポップアップストア1階にて「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」を開催します。

長年にわたり韓国ビューティーを語る上で欠かせない存在として独自の地位を築いてきたSulwhasoo（ソルファス）。今回のポップアップでは、ブランドの世界観と高麗人参サイエンスのエッセンスを体感いただける空間を通じて、日本のお客様にその魅力をご紹介します。

▽Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）：60年の高麗人参科学の魅力を体感する空間

「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」は、高麗人参研究へのこだわりと独自の美意識が融合した、Sulwhasoo（ソルファス）の哲学を体現する特別な空間です。

来場者を温かく迎えるおもてなしのラウンジでは、時を超えて受け継がれる価値を大切にするホリスティックビューティーの世界を、多角的に体験いただけます。韓国ラグジュアリービューティーの本質に触れる、特別なひとときをお楽しみください。

60年にわたる高麗人参研究の歴史から、肌本来の力を引き出すエイジングケア*¹ソリューションまで。

Sulwhasoo（ソルファス）が提唱する「本質的な美しさ」に出会える、さまざまなコンテンツをご用意しています。（詳細は後日発表）

▽時間を超えて誇る『Sulwhasoo（雪花秀/ソルファス）』の２大シグネチャーラインアップ：

60年の高麗人参科学が生み出したエイジングケア*¹ソリューション

肌の可能性を開き、若々しい輝きを放つ肌へ

5つのエイジングサインへアプローチ

500時間熟成・20倍濃縮の高麗人参エキス美容液

潤燥（ユンジョ）ファーストケア アクティブセラム

販売名：ファーストケア アクティブセラムVI

価格/内容量：11,000円(税込)/60mL, 5,720円(税込) /30mL

洗顔後のファーストステップで肌の土台を整える、Sulwhasoo（ソルファス）を代表するベストセラー美容液。

約500時間熟成した高麗人参を20倍に濃縮して生まれた独自成分オタネニンジン根エキス（ハリ成分）が、肌を整え、角層の内側から輝くようなツヤをもたらします。

5つのエイジングサインにアプローチし、環境に左右されにくい健やかな肌コンディションへ導きます。

「自生力*²を育み、密度のあるハリ肌へ」

年齢と共に弱まるコラーゲンサイクルに着目

弾むような肌へ導く 世界初*³高麗人参クリーム

滋陰生（ジャウムセン）コンセントレート ジンセン リジュブネイティング クリーム

販売名：コンセントレート GRクリーム

価格/内容量：27,500円(税込)/50mL, 17,050円(税込)/30mL

滋陰生（ジャウムセン）コンセントレート ジンセン リジュブネイティング クリーム リッチ

販売名：コンセントレート GRクリーム リッチ

価格/内容量：27,500円(税込)/50mL, 17,050円(税込)/30mL

Sulwhasoo（ソルファス）の約60年にわたる高麗人参エイジングケア*¹研究の結晶である「滋陰生（ジャウムセン）クリーム」は、ブランドを象徴する代表的なエイジングケア*¹クリームです。

韓国のエイジングケア*¹クリーム部門で1１年連続1位*⁴を獲得したアイコニックな製品で、独自成分を含む濃密なテクスチャーが肌にうるおいと弾力を与え、いきいきとした肌印象へ導きます。

▽Sulwhasoo（雪花秀/ソルファス）の紹介

Sulwhasoo（ソルファス）は、約60年にわたる高麗人参研究を基盤に、本質的な美しさを追求する韓国発のラグジュアリービューティーブランドです。

世界中で愛される「ユンジョエッセンス」や「ジャウムセン クリーム」をはじめ、肌本来の力に着目した独自のエイジングケア*¹ソリューションを提案しています。

伝統の知恵と現代科学を融合して生まれたソルファスの製品は、単なる化粧品にとどまらず、時を超えて受け継がれる美の価値を追求しています。韓国の美意識を現代的に再解釈し、日常に品格あるビューティーリチュアルを提案し続けています。

*¹ 年齢に応じたお手入れ

*² うるおいを保持しすこやかな状態を保つこと

*³ 高麗人参を使用した化粧品の初発

*⁴ 2015-2025年 Beaute Research SAS 韓国プレステージ市場の売上基準（滋陰生コンセントレート ジンセン リジュブネイティング クリーム コレクション)