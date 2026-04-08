「涼しく、美しく、動きやすく」　タカキュー、麻調ソロナ(R)素材を使用した夏のセットアップを発売

株式会社タカキュー

株式会社タカキュー(本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治)が展開するレディース「m.f.editorial」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性と、きちんと見えを両立したレディース夏セットアップを発売いたします。

麻のような清涼感のある風合いと、ストレッチ性やイージーケア性を兼ね備えた「麻調ソロナ(R)素材」を採用し、オフィスシーンから普段使いまでさまざまなシーンに対応し、快適な着用感を提供します。

■開発背景：オフィスから普段着まで活躍する機能性ウェアへのニーズの高まりを背景に

近年の気温上昇や夏の長期化により、通勤やオフィスにおいても快適に着用できる機能性ウェアへの

関心が高まっています。また、働き方やライフスタイルの変化に伴い、オフィスシーンだけでなく普段着としても着用できる、着回しやすいアイテムへのニーズも拡大しています。

こうしたニーズに対応するため、当社は通気性やストレッチ性などの機能性に加え、家庭で洗える実用性やシワになりにくい仕様を備え、オフィスから普段着まで幅広いシーンで活躍するレディース向けセットアップを開発しました。



■商品の特徴：暑い季節の通勤やオフィスシーンに対応する、多機能で着回しやすいセットアップ

1.麻のような清涼感と高い通気性を兼ね備えた「麻調ソロナ(R)素材」

植物由来原料を一部使用した高機能素材「ソロナ(R)」を用い、リネン（亜麻）のようなドライなタッチやナチュラルな質感を再現し、見た目にも涼しげで軽やかな着心地を実現しました。高い通気性により衣服内の蒸れを軽減するとともに、ストレッチ性や防シワ性、マシンウォッシャブル対応などの実用性にも優れています。暑い季節でも快適さときちんとした印象を両立し、オフィスシーンから普段着まで幅広いシーンで活躍する素材です。

2. ストレッチ性と防シワ性、さらにイージーケアと多機能性を兼ね備えた快適仕様

伸縮性のある素材により、立つ・座る・歩くなど日常のさまざまな動きにしなやかにフィットし、長時間でもストレスを感じにくい快適な着用感を実現します。

また、シワになりにくい防シワ仕様により、着用後もきれいなシルエットと清潔感のある見た目をキープ。

さらに、ご家庭の洗濯機で手軽に洗えるマシンウォッシャブル対応でお手入れが簡単なうえ、UVカット機能により紫外線対策にも配慮し、水をはじきやすい撥水仕様によって急な雨や汚れにも対応するなど、日常から通勤、外出まで幅広いシーンで活躍する実用性と機能性を兼ね備えています。

3. 植物由来原料を一部使用した、環境配慮型の高機能サステナブル素材

トウモロコシなどの植物由来原料を一部に使用した高機能素材を採用し、石油由来資源の使用量削減に配慮するとともに、環境負荷の低減にも貢献しています。

さらに、優れた耐久性やしなやかな伸縮性、軽やかな着心地を備え、日常使いに求められる快適性と実用性を高いレベルで実現。機能性や品質を損なうことなく、これからの時代に求められる持続可能性にも対応した、環境と人の両方に配慮した次世代型のサステナブル素材です。

4. 同素材展開により、統一感のある快適なスタイリングを実現

ジャケット、パンツ、インナーを同一素材で展開することで、素材の持つ軽やかさや機能性、快適な着用感を全身で体感でき、統一感のある洗練されたスタイリングを実現します。

セットアップとしての完成度の高い着こなしはもちろん、それぞれ単品でも自在に組み合わせやすく、気温やシーンに応じたレイヤードや着回しにも柔軟に対応。ビジネスからカジュアル、通勤から休日まで幅広いシーンで活躍し、日常のスタイリングの幅を広げる実用性と利便性を兼ね備えたトータルラインアップです。

■商品概要

商品名 ：麻調ソロナ1B半袖JK 価格：12,100円（税込み）

麻調ソロナバックプリーツSHIRTS 価格：5,390円（税込み）

麻調ソロナ2タックセミワイドPT 価格：8,690円（税込み）

カラー展開：ベージュ・ブラウン

サイズ展開 : M / L / XL

発売日 ：2026年5月2日(土)

販売 ：m.f.editorial各店タカキュー公式オンラインショップ

ブランドについて

m.f.editorial(エム・エフ・エディトリアル)

メンズ・レディース双方の魅力が交差する、洗練されたスタイルを提案するブランドです。

ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応し、異なる要素を掛け合わせることで、新しいバランスと現代的な美しさを追求しています。相反する要素が調和することで生まれる、今までにない 輝きを体現します。

会社概要

会社名 ：株式会社タカキュー

事業内容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設立 ：1950年6月30日(創業75年)

資本金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月