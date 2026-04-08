2026 AUTOBACS SUPER GT　ARTA マシンカラーリングを刷新

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井 勇吾）が展開するRACING SPORTS BRAND「ARTA」は、2026 AUTOBACS SUPER GTに参戦するレース車両２台の新マシンカラーリングを発表いたしました。

ここがポイント！

■2026年シーズン開幕に向け、参戦車両2台の新マシンカラーリングを発表

■8号車はARTAオレンジ、16号車はWAKO’Sブルーを基調としたデザインを採用

■実車は2026 AUTOBACS SUPER GT第1戦、岡山国際サーキットにて初公開

2026年シーズンは、PRELUDE-GTへのベース車両刷新およびチーム体制の変更など、ARTAにとって大きな転換期となります。HRC（株式会社ホンダ・レーシング）や株式会社和光ケミカルとのパートナーシップをより強固なものとし、2026 AUTOBACS SUPER GT参戦車両である新型ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTを核に、新たな挑戦へと踏み出します。

「挑戦を止めない」「パートナーと共に強くなる」というARTAの理念を体現すべく、今シーズンのマシンカラーリングを刷新しました。

■ デザインコンセプト：未来を射抜く「閃光」

2026年、ARTAはサーキットに“二つの閃光”を放ちます。新型ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GTのシルエットと融合し、それぞれの車両特性およびパートナーブランドの個性を際立たせるデザインに仕上げました。

■ ＃８ ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

― オレンジの閃光 ―

ARTAの象徴であるARTAオレンジを基調に、HRCのレーシングスピリットを重ねたカラーリングを採用。円弧モチーフや横断的に走るオレンジのストロークが、サーキットでひと目でARTAと分かる強い存在感を放ちます。

■ ＃16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT

― 青き閃光 ―

和光ケミカルを象徴するWAKO’Sブルーを基調に、冷静さと内に秘めた情熱を表現。精密さと闘志を併せ持つ16号車のキャラクターを、カラーリングで体現しました。

■ 無限「コマンダーアイ」

両車フロントフェンダーには、無限の象徴である「コマンダーアイ」を配置。勝利を射貫く鋭い眼差しが、ARTAの挑戦意志を象徴します。

新カラーリングを纏った参戦車両は、以下の日程にて初公開となります。

- 日時：2026年4月11日（土）・12日（日）- 場所：岡山国際サーキット（2026 AUTOBACS SUPER GT 第1戦）

＜ARTA公式サイト：https://arta.autobacs.com/(https://arta.autobacs.com/)＞

ARTAは、オレンジとブルー、二つの閃光を纏うPRELUDE-GTとともに、2026年シーズンを戦い抜いてまいります。サーキットを席巻するARTAの「閃光」に、ぜひご期待ください。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

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