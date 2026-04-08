『リポビタンキッズゼリー』に、オレンジ風味（無果汁）が仲間入り！成長期のお子さまに必要な栄養摂取と熱中症対策に

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、成長期のお子さまに必要な栄養素を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）『リポビタンキッズゼリー』シリーズに、オレンジ風味（無果汁）を追加し、2026年4月8日（水）から全国で発売いたします。

『リポビタンキッズゼリー』は、成長期のお子さまに必要な栄養素であるビタミンB1・B2・B6、カルシウム、またエネルギーとなるぶどう糖を配合した清涼飲料水（ゼリー飲料）です。凍らせてもおいしく飲むことができ、熱中症対策※にもおすすめです。さらに保存料・酸化防止剤・アレルゲン（28品目）・カフェインの全てがフリーで、お子さまのことを考えた設計となっています。

この度、新たに追加する「オレンジ風味」は、飲料などでもお子さまに人気の風味で、口の中に爽やかなオレンジの酸味が広がるゼリー飲料に仕上げています。このオレンジ風味が従来品（ぶどう風味〈無果汁〉、ミックスフルーツ風味〈無果汁〉、もも風味〈無果汁〉、りんご風味〈無果汁〉、ラムネ風味）に加わることで、幅広い好みに対応し、より多くのお子さまに手に取っていただけるラインアップでお届けできるようになりました。

オレンジ風味のパッケージには、これまでのパッケージにもデザインされているピカチュウに加え、

カイリュー、レックウザ、マスカーニャがデザインされています。

当社は、今後もラインアップの拡充などを通じて生活者の皆さまのさまざまなニーズに寄り添い、幅広い製品作りを行ってまいります。

※ 本製品は全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40～80mg含有」の基準を満たしています。

◇ 製品特長

・ 成長期のお子さまに必要なビタミンB1・B2・B6、カルシウムを配合

・ お子さまの熱中症対策※におすすめ、凍らせてもおいしく飲めます

・ 保存料、酸化防止剤、アレルゲン（28品目）、カフェインの全てがフリー

・ お子さまに人気のオレンジ風味（無果汁）

※ 本製品は全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの適用範囲「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40～80mg含有」の基準を満たしています。

◇ 製品概要

製品名：リポビタンキッズゼリー オレンジ風味

※画像はイメージです。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon

製品区分：清涼飲料水（ゼリー飲料）

希望小売価格：194円（消費税込）

原材料名：砂糖（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖／ 酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、V.B2、V.B1、V.B6

栄養成分表示：［1袋（125g）当たり］

エネルギー 99kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 23.5g、食塩相当量 0.14g、カルシウム 75mg、ビタミンB1 1.2mg、ビタミンB2 1.4mg、ビタミンB6 1.1mg／

ぶどう糖 6.7g*、クエン酸 0.65g、カフェイン 0mg

*製造工程中に配合

アレルギー成分：原材料に含まれるアレルギー物質（28品目中）：該当なし

発売日：2026年4月8日（水）

◇ リポビタンキッズゼリー製品ページ

URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/kids/shokuhin/

◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ

お客様119番室 TEL：03-3985-1800