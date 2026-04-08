【4/22(水) 無料セミナー】 GA4や広告データを「会話」で分析：対話型統合データエージェント『AI-コンパス』紹介セミナーを再開催

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株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス)は、無料オンラインセミナー「GA4や広告データを「会話」で分析：対話型統合データエージェント『AI-コンパス』紹介セミナー」を開催いたします。





申し込みはこちら :
https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260422_MD_AI-compass_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260422

■セミナーについて

【開催概要】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/111_1_42730cd38fdc622014169d815a85a6b1.jpg?v=202604081251 ]

【セミナー概要】


「先週のSNS広告経由ユーザの行動特性は？」と尋ねるだけ。


GA4、広告、購買データなどの複雑なデータ構造をAIが瞬時に解釈し、答えを導き出します。


本セミナーでは、対話型統合データエージェント『AI-コンパス』を紹介します。



現在、多くの企業がBigQueryへのデータ統合を進めていますが、「SQLスキルの不足」や「複雑すぎるデータ構造」が壁となり、迅速な意思決定が妨げられています。日々、営業・マーケティング部門とシステム部門の間で繰り返される「データの抽出の依頼と手戻り」というラリーが、組織の疲弊を招いていませんか。



本セミナーでは、専門エンジニアのリソースを介さず、「マーケター自身が、数分で分析結果を得られる環境」をいかに構築するか、を解説します。


導入による業務の効率化の具体例を交え、本来の戦略立案に集中するためのAI活用術をお伝えします。



▼セミナー参加で得られるナレッジ


- SQLやPythonを使わずに、自然言語だけでBigQuery上のデータを分析するための仕組み
- 現場でのデータの集計、依頼の手間を、ゼロに。本来の戦略立案に集中するためのAI活用術
- AIの誤回答を防ぎ、実務で使える回答を引き出すための設定のポイント

▼このような方におすすめ


- BigQueryにデータはあるが、SQLが書けず、活用しきれていないマーケターの方
- 現場からの突発的なデータの抽出依頼への対応に追われている情シス・DX担当の方
- BIツールを導入したが、操作が難しく、社内に定着していないと感じている方
- AIによる勝手な解釈や間違いを防ぎ、正確な数値で分析を行いたい方

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。


申し込みはこちら :
https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260422_MD_AI-compass_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260422


■メディックス 会社概要

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事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング


インターネット広告の代理店業務/インターネット広告の企画・制作/Webサイトの構築/Web解析の運用コンサルティング/CRMコンサルティング/データ活用基盤の構築/メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）


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