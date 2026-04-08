【4/22(水) 無料セミナー】 GA4や広告データを「会話」で分析：対話型統合データエージェント『AI-コンパス』紹介セミナーを再開催

株式会社メディックス

インターネット黎明期から企業のデジタルマーケティングを支援している株式会社メディックス(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田中 正則、以下：メディックス)は、無料オンラインセミナー「GA4や広告データを「会話」で分析：対話型統合データエージェント『AI-コンパス』紹介セミナー」を開催いたします。

■セミナーについて

申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260422_MD_AI-compass_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260422

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60313/table/111_1_42730cd38fdc622014169d815a85a6b1.jpg?v=202604081251 ]

【セミナー概要】

「先週のSNS広告経由ユーザの行動特性は？」と尋ねるだけ。

GA4、広告、購買データなどの複雑なデータ構造をAIが瞬時に解釈し、答えを導き出します。

本セミナーでは、対話型統合データエージェント『AI-コンパス』を紹介します。

現在、多くの企業がBigQueryへのデータ統合を進めていますが、「SQLスキルの不足」や「複雑すぎるデータ構造」が壁となり、迅速な意思決定が妨げられています。日々、営業・マーケティング部門とシステム部門の間で繰り返される「データの抽出の依頼と手戻り」というラリーが、組織の疲弊を招いていませんか。

本セミナーでは、専門エンジニアのリソースを介さず、「マーケター自身が、数分で分析結果を得られる環境」をいかに構築するか、を解説します。

導入による業務の効率化の具体例を交え、本来の戦略立案に集中するためのAI活用術をお伝えします。

▼セミナー参加で得られるナレッジ

- SQLやPythonを使わずに、自然言語だけでBigQuery上のデータを分析するための仕組み- 現場でのデータの集計、依頼の手間を、ゼロに。本来の戦略立案に集中するためのAI活用術- AIの誤回答を防ぎ、実務で使える回答を引き出すための設定のポイント

▼このような方におすすめ

- BigQueryにデータはあるが、SQLが書けず、活用しきれていないマーケターの方- 現場からの突発的なデータの抽出依頼への対応に追われている情シス・DX担当の方- BIツールを導入したが、操作が難しく、社内に定着していないと感じている方- AIによる勝手な解釈や間違いを防ぎ、正確な数値で分析を行いたい方

ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。

申し込みはこちら :https://info.medix-inc.co.jp/SE_20260422_MD_AI-compass_se.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar20260422

■メディックス 会社概要

本社：東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング19F

事業内容： デジタルマーケティングの総合コンサルティング

インターネット広告の代理店業務/インターネット広告の企画・制作/Webサイトの構築/Web解析の運用コンサルティング/CRMコンサルティング/データ活用基盤の構築/メディア支援事業（営業代行、サービス開発など）

コーポレートサイト：https://www.medix-inc.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/medix_culture/

公式Facebook：https://www.facebook.com/medix.co.ltd

■本件お問い合わせ先

株式会社メディックス 広報担当：徳田

TEL：03-5280-9471

メールアドレス：pr@medix-inc.co.jp