業務改革AIプラットフォーム「SmartOps」　AI需要予測アドオンを新たに提供開始

デフィデ株式会社

AI/DXコンサルティング企業のデフィデ株式会社（東京都港区、代表取締役：山本 哲也）は、同社が提供する業務改革AIプラットフォーム「SmartOps（スマートオプス）」において、新たなアドオン機能「AI需要予測」の提供を開始しました。

本機能は、売上・在庫・発注などの過去データをアップロードするだけで、AIが自律的に解析・予測を実行し、チャット画面に予測結果を即座に提示する機能です。専門的な統計知識やデータサイエンティストを必要とせず、現場の担当者が自然言語で「次月の需要予測を教えて」と入力するだけで活用できます。

■ 開発の背景｜「需要予測」は重要だが、属人化・高コスト・遅延が課題

需要予測は製造・小売・流通・サービス業を問わず、在庫最適化・調達コスト削減・機会損失防止において経営上の最重要課題の一つです。しかし、多くの企業で以下のような課題を抱えており、精度の高い予測が実務に活かされていないのが実態です。

現場が直面する「需要予測」の三大課題

１. 属人化

Excelで特定の担当者だけが予測を管理。退職・異動で予測精度が急落するリスク

２. 専門性の壁

高精度な予測モデル構築にはデータサイエンティストが必要で、外注コストが高い

３. 意思決定の遅延

予測結果の取得・共有に時間がかかり、発注タイミングや生産計画に間に合わない

SmartOpsのAI需要予測アドオンは、これら三つの課題をAIエージェントと自然言語インターフェースで根本から解決します。

■ AI需要予測アドオン｜3ステップで予測が完結- STEP１：データをアップロード売上・在庫・発注などの過去データファイルと予測モデルを指定するだけ。専門的な統計知識は不要。- STEP２：AIエージェントが自動処理自然言語で「1月の新座工場の売上予測を出して」と入力するだけで、AIが自律的に解析・予測を実行。- STEP３：予測結果を即座に活用チャット画面に予測値・対象商品・根拠が瞬時に表示。意思決定のスピードと精度を同時に高めます。■ AI需要予測の4つの特長- 自然言語で予測を依頼できる「1月の新座工場で取り扱っているすべての商品の売上予測を出して」といった自然言語の指示に対し、AIエージェントが条件を解釈して自動実行。専門用語や操作マニュアルは不要です。- データをアップするだけ。専門知識ゼロで開始予測モデルとデータファイルを指定するだけで、AIが解析から予測まで自動処理します。統計学やプログラミングの知識がなくても、現場担当者がすぐに活用できます。- SmartOpsの全データと統合して予測精度を向上SmartOpsが蓄積する勤怠・人員配置・在庫・売上などの構造化データと、社内文書・議事録などの非構造化データを横断参照し、単体ツールでは得られない高精度な予測を実現します。- 予測から発注・生産計画へ、ワークフローと直結予測結果をそのままSmartOpsのワークフロー管理・ノーコードBPRと連携。「予測 → 承認 → 発注」の流れを一つのプラットフォームで完結させ、意思決定から実行までのリードタイムを大幅に短縮します。■ 主な活用シーン- 製造業：部品・原材料の仕入れ量を精度高く予測し、在庫過多・欠品を同時に防止- 小売・EC：商品カテゴリ別・店舗別の月次・週次需要予測で発注精度を向上- 食品・飲料：季節変動・プロモーション効果を加味した需要予測で廃棄ロスを削減- 物流・倉庫：入出荷量の予測で人員配置の最適化と残業コスト削減を実現- サービス業：顧客来訪予測や予約動向分析でスタッフシフト計画を自動最適化

■ SmartOpsとは｜「労務・人財・業務」を一基盤で統合するAXプラットフォーム

SmartOpsは、「考えるより速く、効率が動き出す」をコンセプトに、労務管理・人財管理・業務管理の3領域をAIで統合する業務改革プラットフォームです。ムリ・ムダ・ムラのない組織をつくるため、AIエージェント・RAG・AI-OCRを活用し、業務改善を思考のスピードで実現します。

SmartOpsの核心は「自然言語×AIエージェント＝UI/UXゼロ操作」にあります。ユーザーが自然言語で意図を伝えるだけで、AIエージェントが構造化データ（DB・台帳・マスタ）と非構造化データ（規程書・議事録・評価コメント・PDF）を横断して自律的に回答を生成・実行します。従来のSaaSのように「画面を開く→メニューを選ぶ→条件を絞る→出力する」という操作フローを不要にする設計です。

基本機能（社員管理・ToDo・お知らせ）は無償提供。必要な機能をアドオンとして選択追加できるため、導入時にすべてを決める必要はなく、運用しながら段階的に拡張できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/60_1_de60c3f7284db33b3a6e7a518118a9cb.jpg?v=202604081251 ]■ 代表取締役 山本 哲也 コメント

「需要予測はすべての産業で必要とされながら、専門知識のハードルと属人化の壁によって、多くの中小企業では活用されてこなかった機能です。今回のAI需要予測アドオンは、その壁をゼロにすることを目指して開発しました。

SmartOpsはデータをアップしてチャットで話しかけるだけで業務が動き出す設計です。需要予測も同じ思想で、現場の担当者が明日から使えるAIとして提供しています。労務・人財・業務をすべてつなぎ、AIが先回りして組織を支える未来を、SmartOpsで実現してまいります。」

■ サービス・提供概要

サービス名：AI需要予測アドオン｜SmartOps

提供形態：SaaS（クラウド）・アドオン追加型／基本機能は無償提供

料金：別途お見積り（他のアドオンとの組み合わせによる割引あり）

提供開始：2026年4月より提供開始

対応データ形式：CSV・Excel等（予測モデルとデータファイルを指定）

プラットフォームURL：https://smartops.jp/

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

事業内容：戦略AIコンサルティング／生成AI基盤構築支援／AIエージェント・BPRプラットフォーム（SmartOps）／RAG型AIチャットボット（chai+）／HR Tech（JOB Scope）

URL：https://www.defide-ix.com/

chai+：https://lp.chatbothub.ai/

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

Recotto：https://lp.recotto.ai/

SmartOps：https://smartops.jp/

JOB Scope： https://jobscope.ai/

生成AIワークバリュー・スコア分析：https://jobscope.ai/ai-survey/

HRキャピタルダッシュボード（JOBScope ISO30414）： https://jobscope.ai/hrcapital/

JOB Scopeマガジン： https://marketing.jobscope.ai/media/