パチンコが変わる！PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルの公約『確変マニフェスト』第5弾本日より公開

日本遊技機工業組合

日本遊技機工業組合（略称：日工組、理事長：榎本善紀）は、PACHI-PACHI-7プロジェクトの一環として展開しているWebムービー『確変マニフェスト』の第５弾を4月8日（水）より公開いたします。

本シリーズは、PACHI-PACHI-QUEEN 藤田ニコルさんが掲げる公約「確変マニフェスト」をムービーとして可視化し、パチンコ業界の“いま”と“これから”を、わかりやすく楽しく発信するファクト訴求型コンテンツです。CMの世界観と連動したスピンオフストーリーとして展開しながら、業界の取り組みや社会的役割を具体的に紹介していきます。

■公開スケジュール

4月8日（水）公開

『災害時はホールに避難！有事の際には多くのホールが防災拠点に。』

パチンコホールは広い敷地に丈夫な建屋や駐車場、備蓄物資などを活用し、災害時には地域の防災拠点として機能します。一時避難所の提供、飲料水・食料・トイレの提供などを実施。地域インフラの一端を担う存在として、被災者支援体制を強化しています。

下記のサイトでは、災害時や地域の防災拠点となるための準備をしているパチンコホールを紹介しています。「もしも」に備え、近くのホールを調べておくことをおすすめします。

ぱちんこ防災拠点ネットワーク：https://bousaikyoten.net

■「確変マニフェスト」とは

「確変マニフェスト」とは、 PACHI-PACHI-QUEENが宣言した「パチンコを変えろ！」のスローガンを実現していくための“指針”であり、日工組が展開する PACHI-PACHI-7プロジェクト において業界全体が目指すゴール＝「より健全で、時代に即したパチンコ体験」を社会に提示していくための道しるべでもあります。今回公開するのは、1月に発表された公約の続編となります。

■Webムービー概要

公開日：

・2026年4月8日（水）

確変マニフェスト 第5弾『災害時はホールに避難！ 有事の際には多くのホールが防災拠点に。』

https://youtu.be/HMgmWKF3o7c

出演：藤田ニコル（PACHI-PACHI-QUEEN）、ビッグクラッピー ほか

公開先：PACHI-PACHI-7公式サイト／公式YouTube ほか

・Webサイト https://pachi-pachi-7.jp/manifest/

・X https://x.com/KIBUNPACHIPACHI

・LINE https://line.me/R/ti/p/@804umpbp

■「PACHI-PACHI-7（パチパチセブン）プロジェクト」について

パチンコ・パチスロが本来持っている遊技としての魅力や最新情報を発信しながら、最強のエンターテインメントを提供していくプロジェクト。業界全体を盛り上げるべく、今後も数多くの取り組みを計画中です。

2026年4月には、パチンコをこよなく愛するPACHI-PACHI-QUEENの理想を詰め込んだ初心者向けの体験展示「PARLOR NICOLE」が幕張メッセにて開催されるニコニコ超会議2026（4月25・26日開催予定）に登場します。さらに、PACHI-PACHI-QUEENがプロデュースするオリジナル景品ラインナップも登場します。 “パチンコホールから笑顔を持ち帰る”をテーマに、パチンコ・パチスロの余韻を日常の中でも楽しんでいただけるアイテムを展開予定です。

その他にも、さまざまなプロモーション施策を予定していますので、ぜひご期待ください。