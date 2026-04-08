『EnglishCentral』5月15日開催「HRカンファレンス2026-春-」への登壇が決定

株式会社 EnglishCentral

オンラインで英語を話せるようになるためのトレーニングを行うことができる『EnglishCentral』を企業・学校法人向けに提供する株式会社EnglishCentral Japan (本社：東京都台東区、代表取締役: アラン シュワルツ、以下、イングリッシュセントラル）は、2026年5月15日（金）に開催される日本の人事部主催「ＨＲカンファレンス2026-春-」にて、言語、異文化コミュニケーションコンサルタントのオールライト 千栄美氏をお招きして講演を行います。本講演では、企業内多国籍人材の採用が進む中で、日本固有の人事制度、独特な商習慣、言語力の壁だけでは説明できない、コミュニケーションの課題について言語認知の観点から解説をいたします。

HRカンファレンス2026-春-、特別講演テーマ

日本国内の人手不足による外国人労働者の受入れ拡大と日本企業の海外現地法人における現地採用率の増加の両面で、企業内で働く労働者の多国籍化が進んでいます。これに伴い、多国籍人材のマネジメントにおけるコミュニケーションギャップに関する課題も重要度を増しており、早急なソリューションの提供が求められています。多国籍人材のマネジメントについては、一般的に「日本固有の人事制度」、「独特な商習慣」、「言語力の壁」という３つの課題が指摘されます。これらの可視化された課題に対して、企業ではこれまでも人事制度改革に加えて、ビジネスマナー、異文化理解、語学など各研修の提供など、さまざまな対策が講じられてきましたが、コミュニケーションギャップの課題は解消されていないのが現状です。

今回のHRカンファレンス特別講演では、英国在住で言語・文化コミュニケーションの観点から言語の相違による認知の違いに着目して研究および指導を続けているオールライト千栄美氏が登壇して、日本語話者と英語話者を例に、物事の捉え方や見方が異なる「認知ギャップ」がどのように生じるかを明らかにします。さらに、異なる言語間の認知ギャップを解消するためには、どのような語学研修の設計が必要なのかを解説して、実際に認知ギャップの解消により異文化間のコミュニケーション能力が向上した事例をご紹介します。

『EnglishCentral』は、今後もグローバル化する企業の活動を支えるソリューションを提案してまいります。



＜HRカンファレンス 特別講演開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5763/table/63_1_d01b60bfc44e44a1faac809b642dec7b.jpg?v=202604081251 ]

◆ EnglishCentralについて

『EnglishCentral』は、英語学習の基本である「聞く」「読む」「話す」が効果的に学習できるよう、教育学、脳科学、音声科学など最先端の研究をもとにGoogle社の投資子会社であるGoogle Ventures社の投資を受けて、アメリカで開発されたサービスです。3万本を超える動画コンテンツとオンライン英会話を組み合わせた数少ない総合英語学習サービスで、グーグルのグループ会社として培った技術と音声認識テクノロジーによる発音診断により日本人が苦手意識を持つ発音練習を効果的に行うことができます。日本国内では、現在全国400以上の学校等教育機関で利用されており、ユーザー数は世界中で1000万人以上。2023年4月からは、独自の音声認識AIに最新版の生成AIが搭載され、『EnglishCentral』上の3万本以上の動画教材に関連するトピック9万種類についてAIとの双方向の英会話が利用できるようになっています。

◆ EnglishCentral公式アカウント

EnglishCentral学習サイト：https://ja.englishcentral.com/

EnglishCentral法人向けサイト：https://solutions.englishcentral.com/content/corporate-jp/