【なか卯】春満開！菜の花の彩りとからしのピリッと辛い風味を“丼”と“うどん”で楽しむ！ なか卯に「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」が登場

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、4月15日（水）AM11:00より、春の味覚“菜の花”を使用した「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を販売します。

「菜の花の親子丼」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、菜の花のからし和えをあわせた商品です。最後まで菜の花の味わいをお楽しみいただけるよう、2024年の販売時より菜の花を約1.5倍に増量し、より春の味覚を堪能できる一杯に仕上げました。春の訪れを告げる菜の花は、シャキシャキとした食感です。からしのピリッとした辛みが濃厚な“こだわり卵”を使用した親子丼の旨みを引き立てます。

同時に、定番の「冷やしはいからうどん」に菜の花のからし和えを添えた「冷やし菜の花のおうどん」も販売します。菜の花のからし和えがスープに溶け込むことで、うどんがほんのり黄色みを帯び、春の菜の花畑を思わせる色合いに。やさしい出汁の味わいに、食感のよい菜の花と、からしのほのかな辛みが調和した春らしい一杯です。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、「菜の花の親子丼」や「冷やし菜の花のおうどん」をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/976_1_9e3d3246569493b9b5719c33be07aab5.jpg?v=202604081251 ]

※ 価格は全て税込です。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ 446店舗で販売予定です。（4月8日時点）