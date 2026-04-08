目標支援金額80万円突破！「2部昇格のその先へ。#繋げ、超えろ」筑波大学女子ラクロス部、目標支援金額達成とNEXT GOAL設定のお知らせ

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、筑波大学女子ラクロス部が主催するクラウドファンディングプロジェクト「２部昇格のその先へ。 #繋げ、超えろ」を実施中です。同プロジェクトは目標支援金額の80万円を達成、NEXT GOAL120万円を設定しました。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1166/invest/784/detail

1.クラウドファンディング目標支援金額80万円達成！NEXT GOALの設定

3月16日より開始した筑波大学女子ラクロス部のプロジェクト「２部昇格のその先へ。＃繋げ、超えろ」が目標支援金額である80万円を達成しました。

皆様からのあたたかい応援に、心から御礼申し上げます。



期間終了の4月16日まで残り8日となりましたが、部を更に強化するために、新入生用の備品整備など新歓費を主な使途としてNEXT GOAL120万円を設定し、次なるゴールを目指して参ります。

筑波大学女子ラクロス部 メンバー一同

2.支援募集プロジェクトの概要

1） プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1166/invest/784/detail

2）支援募集期間

2026年3月16日（月）～ 2026年4月16日（木）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額

80万円（達成！）

NEXT GOAL：120万円

4）NEXT GOALの資金使途

・新入生用の備品整備（メッジ、クロス等）

・ゴーリー防具の整備

・合宿費の負担補助

3．おすすめリターン品の紹介

今回のクラウドファンディングでは、リターン品（返礼品）として素敵な応援グッズや差入れ品を準備されていますので、いくつかご紹介します。

1）応援タオル

筑波大学女子ラクロス部の伝統ワード「繋げ、超えろ」選手の直筆文字でデザインした、初のオリジナル応援タオルです。

2）応援Tシャツ

アンダーアーマー社製、筑波大学の公式スポーツロゴ入り応援Tシャツです。

3）スティックバルーン

チームオリジナルのスティックバルーン。叩いて鳴らして、選手へエールを届けてください。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（https://media.spportunity.com/）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（info@spportunity.co.jp）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、NTTドコモⅾメニュー、SmartNews、スポーツブル、ほか

【会社・団体概要】

◆筑波大学女子ラクロス部

所在地：茨城県つくば市天王台1-1-1

設立日：2005年

主将：松丸碧愛

ホームページ：https://tsukulax.wixsite.com/tsukulax/

Instagram：https://www.instagram.com/stories/tsukuba_womens_lax/

ブログ：https://ameblo.jp/tsukuba-girls-lacrosse/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先

筑波大学女子ラクロス部

担当：前川陽子

E-mail：s2310534＠u.tsukuba.ac.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。