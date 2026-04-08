【警告】エゴサしたら、あなたはもう終わり。シリーズ累計25万部突破！　知念実希人「厳禁」シリーズ、待望のスマホ本第2弾『エゴサ厳禁』発売決定！

株式会社双葉社

知念実希人氏の最新作『エゴサ厳禁』が2026年5月20日に双葉社から発売されます。本作は、累計25万部を突破し、SNSや書店店頭で大きな話題を呼んでいる「厳禁」シリーズの第3弾。第１弾の『スワイプ厳禁』で読者を震え上がらせた、スマホ画面を模した特殊判型「スマホ本」小説の第2弾となります。

■ シリーズ累計25万部突破！なぜ今「厳禁」シリーズが売れているのか

医療ミステリーの旗手として知られる知念実希人氏が、大ブームのモキュメンタリー・ホラーに綿密なロジックのミステリーを融合させたのが「厳禁」シリーズです。

圧倒的な没入感

スマホサイズの特殊判型で、左ページに主人公語りの本文、右ページはスマホ画面のビジュアルで物語が進行。

「体験型」の恐怖

単に読むだけでなく、読者自身が事件の目撃者、あるいは当事者となっていく感覚。

30分で読破

ページ数152Pの中に凝縮された仕掛けと恐怖。タイパ重視の現代において、圧倒的な満足度を誇るホラー小説。

■ 最新刊『エゴサ厳禁』：次は、あなたの「目」が狙われる。

シリーズ第3弾となる本作は、現代人の承認欲求をもっとも顕著にあらわしている「エゴサーチ」をテーマに描きます。

【あらすじ】

都内で起きた連続猟奇殺人事件。被害者全員の共通点は、その「眼球」が跡形もなくくり抜かれていることだった。父を殺された大学生・深山遥香は、犯人――通称「アイコレクター」の正体を暴くため、ある私立探偵に接触する。なぜ、犯人は「目」を奪うのか。そして、なぜこの本を読み終えるまで「エゴサ」をしてはいけないのか。ラスト一行、あなたが真実を知ったとき、スマホを使うのが怖ろしくなる。

■ 商品概要

タイトル：エゴサ厳禁

著者：知念実希人

判型：165mm×85mm（スマホサイズ特殊判型）

発売日：2026年5月20日

定価：770円 （税込）

■ 既刊情報

第1弾：『スワイプ厳禁 変死した大学生のスマホ』

判型：165mm×85mm（スマホ本）

価格：499円（税込）

【あらすじ】

大学生の一色和馬はサークルOBのフリーライター・八重樫から「就職に有利になる」と聞いて「やばいバイト」に手を出してしまう。これで稼げれば彼女との同棲もうまくいく……そんな気軽さで始めたバイトだったが、自分のスマホに、不可解な「何か」が起き始めた。都市伝説「ドウメキ」とは何か――。

第2弾：『閲覧厳禁 猟奇殺人犯の精神鑑定報告書』

判型： 四六判ソフトカバー

価格： 1,760円 （税込）

【あらすじ】

東京都多摩市で自称フリーライターの八重樫に11名が惨殺された猟奇事件。だが、現場の見取り図、目撃証言、そして凶器の使われ方、どれを調べても……おかしい。事件の真相を探る精神鑑定医・上原香澄が八重樫との面談のすえにたどり着いた真実とは？ 都市伝説の怪物『ドウメキ』の正体が明かされたとき、果たして何が起きるのか!?

■ 著者プロフィール

知念実希人（Mikito Chinen）

1978年、沖縄県生まれ。東京慈恵会医科大学卒、日本内科学会認定医。2011年、第4回島田荘司選ばらのまち福山ミステリー文学新人賞を『レゾン・デートル』で受賞。15年『仮面病棟』が啓文堂書店文庫大賞を受賞。『ムゲンのi』『硝子の塔の殺人』などで、本屋大賞に5度ノミネート。本格医療ミステリー「天久鷹央」シリーズなど著書多数。