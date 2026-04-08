株式会社Rebase、本社オフィスを表参道エリアへ移転。設立12周年、次の成長に向け「働く場」をアップデート

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）は、2026年4月8日（水）に本社オフィスを表参道エリアへ移転し、同日より新オフィスにて業務を開始したことをお知らせします。

■ オフィス移転の背景とコンセプト「縁を紡ぐ」

Rebaseはこれまで、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase」やコミュニティイベントサービス「TOIRO」を通じて、人が集まり、活動が生まれる場を支えてきました。そうした取り組みの先に、私たちが目指しているのは、「ことのはじまり」が社会の中に増えていくことです。

そして本日、Rebaseは設立12周年を迎えました。これまでの積み重ねの先に、さらに大きな価値を生み出していくために、私たちは次の成長フェーズへと踏み出します。その第一歩として、自分たちの活動拠点である「働く場」をアップデートしました。

本オフィスは、当社のビジョン「Where It Starts / ことのはじまり」を体現する場として設計されています。社内外の出会いや対話がきっかけとなり、新しい挑戦が生まれていく拠点となります。

新オフィスのデザインコンセプトは「縁を紡ぐ ― 関係や絆を育んでいく」 。

Rebaseはこれまで、多くの出会いや支えによって成長してきました。設立当初はオフィスを持てず、カフェを転々としたのち、間借り環境で事業を進めていた時期もあり、それらの歩みの先に今のRebaseがあります。だからこそ、単なるオフィス移転ではなく、新しい縁が生まれ続ける起点となる場所をつくりました。イベントの開催やコミュニティとの接点づくりを通じて、多様な人が交わり、人と人、アイデアとアイデアがつながる機会を生み出していきます。こうした考えをもとに、空間設計には起点となるコミュニケーションが生まれやすい仕掛けを取り入れています。

- engage（つながる）：一体感が自然に生まれる構造- enquire（尋ねる）：気軽に声をかけられる余白や導線- encounter（出会う）：社内外が交わる、開かれた空間

日常の中に小さな「はじまり」が生まれ続ける環境を目指しました。

■ 今後の展望

本オフィスは、社内だけでなく社外にも開かれた場として活用していきます。企業やコミュニティなど多様な人が交わり、人と人、アイデアとアイデアがつながり、新たな価値や挑戦につながる、その循環を育んでいきます。そしてこの場所を起点に、より多くの「ことのはじまり」を社会に届けてまいります。

このたびの移転の背景や意思決定の裏側については、代表・佐藤のインタビュー記事(https://note.com/rebase/n/n597881b3713d)にて詳しく紹介しています。

なぜ今、環境を変えるという決断に至ったのか。そして、この場所からどのような「はじまり」を生み出そうとしているのか。ぜひご覧ください。

私たちはこの場所から、より多くの「ことのはじまり」を生み出すきっかけをつくってまいります。

＜新住所＞

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F

＜アクセス＞

・東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」徒歩4分

・JR山手線・埼京線「渋谷駅」宮益坂口徒歩10分

■ 代表取締役 佐藤 海 のコメント

当社設立から12年、そして上場から約3年半が経ちました。

多くのご縁に恵まれ、多くの方々のご支援に支えられ、今の私たちがあります。

継続して成長してまいりましたが、これまでの延長線上に自分たちの未来を見ていません。ここから目指していかなくてはならないのは、今までとは比較できないほどの大きな成長です。そのためには、同じような環境で、同じような意識や行動を継続していては、実現できません。

だからこそ、オフィス移転によって環境を変えることもその一つとし、あらゆる物事を変革していく決断をしました。

日々の多くの時間を過ごすこととなるオフィス環境を変えることで、自分たち自身もアップデートし、新しい挑戦に積極的に踏み出していきたいと考えています。

新オフィスのコンセプトは「縁を紡ぐ」です。

この場所から新しい出会いや交流が生まれ、それが次なるはじまりへとつながっていく。

Rebaseはここから第二創業の意識で、心機一転、飛躍的な成長の実現に挑戦していきます。

Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp(https://www.rebase.co.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)