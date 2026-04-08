「JACK PURCELL 1935」ローンチ記念コンテンツ第6弾公開音楽家・蓮沼執太氏が語る、普遍的な“構造”とスタンダードの定義～時代を超えて響き続けるもの、削ってはいけない領域とは～

コンバースジャパン株式会社

コンバースは〈JACK PURCELL（ジャックパーセル）〉の誕生90周年を記念した新ライン「JACK PURCELL 1935」の特集コンテンツ「More Than New JACK PURCELL. Vol.6 Shuta Hasunuma」を公式WEBサイトにて公開いたします。

「歴史へのリスペクトと未来への継承」をコンセプトに、1970年代のアーカイブディテールと現代の快適な履き心地を融合させた「JACK PURCELL 1935」。

第6弾となる本コンテンツでは、蓮沼執太フィルを率い、音楽のみならず現代美術やパフォーマンスなど多岐にわたる表現活動を展開する音楽家・蓮沼執太氏をフィーチャーしました。

高校時代にジャックパーセルを履いてスケートボードに明け暮れたエピソードから、自身の創作活動における「音の構造」、そしてテクノロジーが進化する現代において「変わらない芯」を持つことの重要性まで。独自の視点で語られる言葉の数々は、90年の歴史を繋いできたジャックパーセルのアイデンティティと深く共鳴します。

■ 特集コンテンツ概要

“More Than New JACK PURCELL. Vol.6 Shuta Hasunuma”

URL：https://converse.co.jp/pages/jackpurcell-interview6

出演：蓮沼執太（音楽家）氏

蓮沼執太

Shuta Hasunuma

1983年、東京都生まれ。蓮沼執太フィルを組織して国内外での音楽公演、多数の音楽制作を行なう。主な個展に「Compositions」（ニューヨーク、2018）等。資生堂ギャラリーでの個展「 ～ ing」にて第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。東京2020パラリンピック開会式での楽曲制作や「デザインあ展neo」の音楽も担当。2026年、デビュー20周年を迎え、8月にサントリーホールでの公演が決定している。

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