アフタヌーンティー・リビングのギフトコンシェルジュがママ目線で厳選 母の日に贈るおすすめアイテム10選を公開

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、2026年5月10日(日)の母の日に向けて、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュのママが厳選した「母の日に贈るおすすめアイテム10選」の特集ページを公開いたします。

本特集ページでは、母の日の定番であるフラワーモチーフを中心に、日々の疲れを癒しリラックスタイムを彩るアイテムまで、幅広くご紹介しています。ママならではの視点で、「もらって本当に嬉しい」と感じられるポイントにこだわってセレクトしました。大切な人へ感謝の気持ちを届ける、とっておきのギフト選びのヒントとして、ぜひチェックしてみてください。

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-mothersday/

■ママギフトコンシェルジュが厳選した母の日におすすめのアイテム

プリザーブドフラワーブーケ 各\2,860※マルチ/パープルは一部店舗限定●プリザーブドフラワーブーケ

忙しくてお花のお手入れがむずかしいママや、小さなお子さまがいて花瓶を置くのをためらうママにもおすすめです。ピンで壁に飾るだけで、リビングがぱっと華やぎますよ！

mozoワンダーシティ H.M.さん

LEDライト付きプリザーブドフラワー 各\2,970●LEDライト付きプリザーブドフラワー

手軽に飾れて、お手入れいらず。 華やかなアイテムが好きな方や、 新しいものに目がないママにぴったりです。

グランエミオ所沢 Y.M.さん

ティーカップサボテン \2,200、ミニマグサボテン 各\1,430、花咲サボテンmini \1,980 ※公式オンラインストアでの取り扱いなし●花咲きサボテン

小さなお花がかわいらしく、 見ているだけでほっと癒されるミニサボテン。 水やりが少なく、お手入れがとても簡単なのも魅力です。 「温かい心」という花言葉をもつサボテンは、 家族をいつも見守ってくれるママにぴったりの贈り物です。

大丸京都店 S.S.さん

リバティプリントブラウス \13,970 、リバティプリントカーディガン \7,480●ウエア

カラフルな花柄でコーディネイトの主役に。落ち着いた色味の組み合わせなので、合わせるボトムを選ばず着こなしやすい１枚です。

大丸札幌店 Y.M.さん

フラワーブーケ \3,300、 ハーバルバスソルト 各\1,760●バスアイテム

見た目も香りも楽しめるバスアイテムは、 リラックスタイムを贈れるギフト。 こだわりのパッケージで気分も上がり、 ママの毎日に癒しをプラスしてくれますよ。

小倉井筒屋 A.T.さん

リネンエプロン \6,600、ポピーサイドリボンエプロン \4,950●エプロン

シンプルな無地から柄物まで、 ちょっと可愛いデザインだと気分も上がります。 紐で結ぶタイプは、 お料理教室やお子さまの学校行事など 「特別なシーン」にも活躍。 少し華やかなきれいめデザインが素敵！

聖蹟桜ヶ丘京王Ｓ・Ｃ C.I.さん

ルームスプレー 各\2,640、ディフューザー \3,520●ホームフレグランス

お花をあしらった華やかなデザインは、 玄関やドレッサーに置くだけで雰囲気が明るくなるはず！ 香りと見た目の両方で楽しめて、毎日の小さな癒しに。

アトレ川崎 M.Y.さん

メガネケース \2,970、ブックカバー \2,860、ポケット付きポーチ \2,420●LIBERTYプリントアイテム

ポーチなどは、ママのお仕事スタイルや持ち歩き方に合わせて選べるのが嬉しいポイント。 同じシリーズで揃えてもおしゃれです！

グランエミオ所沢 K.A.さん

バックリボンハット \4,290、晴雨兼用折りたたみ傘 \4,620●日傘&帽子

日差しを気にせずお出かけできる、 これからの季節に頼れるアイテム。 スポーツ観戦やお子さまの学校行事、 お散歩など、さまざまなシーンで活躍します。

ららぽーと立川立飛 E.I.さん

紅茶5種セット \1,080、LIBERTYプリント巾着入り紅茶セット \1,620●紅茶

カラフルで見た目も可愛らしい紅茶セット。 「どんな味かな？」と会話も弾みそうです。 ほっと一息つく時間をプレゼントできるおすすめのギフトです。

イオンモール水戸内原 Y.K.さん

※価格は全て税込み

●ギフトコンシェルジュのご紹介

ギフト選びをトータルでお手伝いするAfternoon Tea LIVINGの「ギフトコンシェルジュ」は全国の店舗に合計で約110名在籍。贈る相手やシーンに応じて、心の込めたギフトのご提案を行うスタッフです。お誕生日や記念日、季節のご挨拶など、さまざまなギフトシーンに対応し、お客様の想いを形にするお手伝いをいたします。

■ラッピングに限定ピンクが登場

ギフトボックスSサイズ \330、ギフトボックスMサイズ\440、コットン巾着Mサイズ \330 ※価格は全て税込み

4月8日（水）より、有料ギフトラッピングに限定のピンクが登場。ギフトボックスとコットン巾着（Mサイズ）のリボンカラーとしてお選びいただけます。

■店舗で購入した場合

限定ラッピングをお選びいただけます。

期間：4月8日(水)～

※限定ラッピングはなくなり次第終了

※ラッピングのみの販売はございません

■公式オンラインストアで購入した場合

有料ギフトラッピングをご注文のお客様に先着で限定ラッピングにてお届けいたします。

期間：4月8日(水)13:00～

※限定ラッピングはなくなり次第終了

※有料ギフトラッピングサービスを選択されたお客様が対象となります

※ご購入の商品によっては通常のギフト包材でのお届けになる可能性がございます

※ラッピング資材を指定することはできません予めご了承ください

■華やかな生花が今年も登場！

母の日の贈り物として定番のカーネーションを使用した生花アレジメントを、アフタヌーンティー公式オンラインストアで4月16日(木)より受注開始いたします。

Afternoon Teaのロゴをアクセントにあしらったマグカップ風ポットに、可愛らしいお花や華やかなブーケを取り揃え、バリエーション豊富にご用意しました。またご希望の送り先へ直接お届けが可能なため、遠方にお住まいの大切な方へのギフトにもおすすめです。

詳しくはこちら＞＞(https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-flowergift/) ※4月9日(木)12:00頃 公開予定

■受注期間：2026年4月16日（木）12:00頃 ～ 5月1日（金）9:59まで

■お届け予定日：2025年５月8日（金）～5月10日（日）

■送料：商品一点ごとに全国一律\1,540(税込)

※送料無料キャンペーンは、対象外となります

※日付時間指定は承れません

※限定数に達し次第、受注受付終了となります

※一部配送不可地域がございます。以下の地域にはお届けが出来ませんので、ご了承ください。

北海道 （奥尻郡 利尻郡 礼文郡）、東京都（伊豆諸島、小笠原諸島全域）、島根県（隠岐郡）、長崎県 （対馬市）、大分県（東国東郡）、

鹿児島県 （鹿児島郡、大島郡 名瀬郡 熊毛郡 奄美市）、沖縄県 （八重山郡 石垣市 島尻郡、平良郡、宮古島

■店舗限定母の日に贈る塗り絵メッセージカードの配布

28店舗限定で4月29日（水）より、アフタヌーンティー・リビングのギフトをご購入いただいたお子様連れのお客様へ、塗り絵メッセージカードをプレゼントいたします。また一部店舗では、その場で塗り絵をお楽しみいただけるコーナーもご用意。母の日に向けて、日頃の感謝の気持ちをメッセージに込めて伝えてみませんか？

※限定店舗キャンペーンとなります

※なくなり次第終了となります

詳しくはこちら＞＞(https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-mothersday/)

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約110店舗とオンラインストアを展開中。2026年9月に45周年を迎えます。

その新たな一歩として、2026年から「すべての なんでもない日を 愛おしく。」を新スローガンに掲げ、

雑貨をアイデアで毎日がちょっぴり豊かになる、そんな新しい日常を提案していきます。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)