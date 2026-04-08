人気のニュータウン「西神中央エリア」に出店　ゴンチャ プレンティ西神中央店

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株式会社ゴンチャ ジャパン

　株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田 淳、以下ゴンチャ）は、2026年4月15日（水）に「ゴンチャ プレンティ西神中央店」をオープンいたします。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※「プレンティ西神中央店」外観イメージ

　グローバルティーカフェのゴンチャは、200店舗到達以降もとどまることなく店舗数を伸ばし続けています。順調な出店の背景には、日本上陸以来一貫している「こだわりの上質なお茶」をカジュアルに体験できるスタイルへの、多くのお客さまからのご支持があります。そして、1人ひとりの好みに合わせてカスタマイズできるドリンクメニュー、ワクワクする心地のよいサービス、おしゃべりがはずむ店舗空間など、ゴンチャならではの体験をお楽しみいただいています。


　ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。



【店舗情報】


店舗名　　：ゴンチャ プレンティ西神中央店


オープン日：2026年4月15日（水）


所在地　　：〒651‐2273


　　　　　　兵庫県神戸市西区糀台5-2-3


　　　　　　プレンティ専門店一番館


営業時間　：10:00～20:00


客席　　　：33席（ティーカフェ）








※「プレンティ西神中央店」内観イメージ

ゴンチャについて



　台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。



■会社概要


社　　　名 ： 株式会社ゴンチャ ジャパン


代　表　者 ： 代表取締役社長 角田 淳


本社所在地 ： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階


設　立　日 ： 2015年3月25日


業 務 内 容 ： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)


U　R　L 　：https://www.gongcha.co.jp



※　本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。


※　画像は全てイメージです。