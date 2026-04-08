TASAKI ブライダルフェア、4月10日（金）より開催

株式会社TASAKI

ダイヤモンドを原石から選び抜き、世界最高グレードまで磨き上げる卓越した研磨技術や鑑識眼を持つことでサイトホルダーに認定された、世界でも稀有なハイジュエラーであるTASAKIは、2026年4月10日（金）から2026年5月6日（水・祝）まで、「TASAKI ブライダルフェア」を全国の対象店舗で開催します。

フェア期間中は、比類なきクオリティを誇るTASAKIを代表するエンゲージメントリングである「ブリッランテ」や「ピアチェーレ」など、トリプルエクセレントに磨き上げられた最高グレードのダイヤモンドとTASAKIのクリエイティビティに彩られたブライダルジュエリーが新しい人生を輝かせてゆくおふたりに心からの祝福を贈ります。

TASAKI BRIDAL キービジュアル (C)TASAKI

対象のブライダルリングをご成約いただいたお客様には、ティアラレンタルをはじめとした素敵な特典をご用意しています。

ピュアな輝きを放つTASAKI のダイヤモンドを最高のクリエイティビティとクオリティで仕上げたブライダルジュエリーの世界をご堪能ください。

≪TASAKI公式サイト ブライダルフェア特設ページ≫

https://www.tasaki.co.jp/bridal/bridal-fair/