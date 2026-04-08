26年愛された店舗が売場面積約5倍に拡大！「BOOKOFF SUPER BAZAAR 野田店」2026年4月9日(木)グランドオープン

ブックオフコーポレーション株式会社

ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：堀内康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）は、2026年4月9日（木）に「BOOKOFF SUPER BAZAAR（ブックオフスーパーバザー） 野田店」をオープンします。

■「BOOKOFF SUPER BAZAAR 野田店」ホームページ

https://www.bookoff.co.jp/shop/shop20557.html

「BOOKOFF SUPER BAZAAR」は、本・CD・DVD・ゲームソフトをはじめ、メンズ・レディース・キッズのアパレル、スポーツ用品、ベビー用品、ブランド品、楽器、生活雑貨など、幅広いジャンルの商品を一堂に取り揃えた大型総合リユースショップです。ブックオフでは、あらゆる品物のリユースを可能にしエンタメ性を取り入れた「BOOKOFF SUPER BAZAAR」の出店を継続して強化しています。

この度オープンする「BOOKOFF SUPER BAZAAR 野田店」は、26年間にわたり地域の皆さまに親しまれてきた「BOOKOFF 16号野田店」が3月15日に閉店したことを受け、その想いを引き継ぎながら誕生する大型店舗です。パル・ノアショッピングセンター2階に位置し、売場面積は約5倍の770坪、在庫数は2倍となる総計35万点へと大幅なスケールアップを実現いたしました。

既存の書籍やソフトメディアに加え、新たに洋服、バック、靴、雑貨、着物、ブランド品、貴金属、家電、スポーツ用品の商材を大幅に追加いたしました。さらに、近年需要が高まるおもちゃ、トレーディングカード売場を大幅に拡張し、34席を備えたトレーディングカード対戦スペースも新たに完備しております。

ブックオフは、今後も地域の皆さまに長く愛される店舗を目指し、新たな地域拠点として、多彩な商品との出会いを楽しめる空間づくりに取り組んでまいります。

■店舗概要

店舗名 ：BOOKOFF SUPER BAZAAR 野田店

売場面積：770坪

所在地 ：千葉県野田市中根新田字鹿島原57番1

オープン：2026年4月9日（木）午前10:00

営業時間：10:00～21:00（書籍、ソフト、トレカ、ホビー売場）

10:00～20:00（アパレル、雑貨、スポーツ用品、ブランド売場）

販売/買取取扱商品：

本・CD・DVD・ゲーム、トレーディングカード、おもちゃ、フィギュア、プラモデル、アニメグッズ、洋服、靴、バック、服飾雑貨、ブランド品、腕時計、貴金属、家電、楽器、携帯電話、スマホ、食器、雑貨、ギフト用品、着物、スポーツ用品など ※トレーディングカード対戦スペース完備（34席）

■BOOKOFFについて

「本」のリユースを祖業とするBOOKOFFは、2025年11月末時点で国内709店舗を展開し、そのうち8割を超える店舗で本やソフトメディア以外にも、トレーディングカード・ホビー、アパレル、貴金属・腕時計・ブランドバッグ、スポーツ用品・アウトドア用品などの幅広いカテゴリーを地域のお客様に合わせて展開しています。さらに、宅配買取などのオンラインサービスなどを通じ、ライフスタイルに合わせた多様なリユース機会を提供しています。

■ブックオフグループについて

BOOKOFFは1990年、35坪の千代田店（神奈川県）から始まりました。経営理念「事業活動を通じての社会への貢献・全従業員の物心両面の幸福の追求」のもと60社以上の加盟企業と共に発展し、現在はグループ全体で国内外約 840 店舗を運営。国内での年間利用者は約8,800 万人、年間売買点数 6億8千万点を超えています。2026年現在は、百貨店や高級住宅地へ出店するプレミアムサービス事業のほか、アメリカ合衆国やマレーシアなどでの海外事業にも積極的に取り組んでいます。今後もリユースのリーディングカンパニーとしてサステナブルな事業に尽力してまいります。

コーポレートサイト：https://www.bookoffgroup.co.jp

サービスサイト：https://www.bookoff.co.jp

オンラインストア：https://shopping.bookoff.co.jp

ブックオフが考える循環型社会：https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainability/top/creating-shared-value/