Bill One、「経理・財務の日」を5月22日にオフラインで初開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する経理AXサービス「Bill One」は、ビジネスイベント「経理・財務の日～この先も機能し続ける経理組織を共に描く1日～」を、2026年5月22日（金）14:50より室町三井ホール&カンファレンスにて開催いたします。

イベント特設サイト：https://event.sansan.com/event-seminar/keirizaimu-vol7-entry/(https://event.sansan.com/event-seminar/keirizaimu-vol7-entry/?utm_source=corp-sansan_news&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=20260408_seminar_keirizaimu6_bo)

本イベントは、「経理・財務の日」として初めてオフラインで開催する、経理・財務に関わるためのイベントです。

今回は「機能し続ける経理組織」をテーマに、オフラインイベントならではの参加者同士のリアルな対話や意見交換を通じて、各社の状況や取り組みを自社と照らし合わせながら理解を深めていきます。

経理の現場では、日々の業務を回すことに追われる中で、組織としての在り方を見つめ直す時間や余白を十分に確保できないという状況が生まれがちです。

イベント当日は、日本トップレベルの経理と高く評価されるソニーグループ株式会社から、グローバル経理センター トランスフォーメーションデザイン部 統括部長の林 尚史氏をお招きし、経理組織を取り巻く環境や変化を整理するとともに、これからの経理組織が持続的に機能していくための視点や考え方を共有します。

講演後は、参加者同士で対話できるラウンドテーブルを実施します。講演で得た視点を元に、自社の経理組織の現在地を見つめ直し、持続可能な組織づくりを考えるためのヒントを得られるような機会を提供します。

■プログラム紹介

14:00～14:50 受付

14:50～15:00 開会

15:00～15:40

【基調講演】組織設計と人材育成から考える、価値を出し続けるソニー経理

～ソニーグループ・グローバル経理センターが追求する経理の「存在意義」～

15:40～16:00 質疑応答

16:00～16:20 Bill Oneセッション

16:20～17:30 ディスカッション

17:30～18:30 懇親会

■「経理・財務の日」開催概要

日時：2026年5月22日（金）14:50～18:30

開催場所：

室町三井ホール&カンファレンス

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目2-1 COREDO室町テラス3階

内容：経理・財務における、業務変革や求められる役割像などに関する講演

参加費：無料

主催：Sansan株式会社

参加方法：

下記イベント特設サイトより、お申し込みください。

当イベントは、抽選制のイベントです。

抽選結果は4月21日（火）以降にイベント事務局からご連絡します。

https://event.sansan.com/event-seminar/keirizaimu-vol7-entry/(https://event.sansan.com/event-seminar/keirizaimu-vol7-entry/?utm_source=corp-sansan_news&utm_medium=ownedmedia&utm_campaign=20260408_seminar_keirizaimu6_bo)

（以上）

■「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理AXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスを根底から変えることで、経理部門に限らず、企業全体の生産性を高めます。

https://bill-one.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/