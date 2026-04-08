Payke、訪日外国人の購買意思決定を支える「買い物コンシェルジュAI」を提供開始

株式会社 Payke

株式会社Payke（本社：沖縄県那覇市、代表取締役CEO：古田奎輔、以下「Payke」）は、訪日外国人向けショッピングサポートアプリ「Payke」において、日本での買い物に関する相談から、商品比較、店舗選定、免税方法の案内、購入後の手続き、帰国後のリピート購入までを一貫して支援する「買い物コンシェルジュAI」をベータ版として提供開始することをお知らせいたします。

Paykeは、約75万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90％*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に550万人*2以上が利用し、累計1,200社以上の企業・団体に活用されています。今回のAIエージェントは、こうした独自のデータ資産と接点基盤をAIで統合し、訪日外国人の「何を・どこで・どう買うか」を支える新たな購買意思決定基盤として展開するものです。

最安値ではなく、最適価格を。翻訳ではなく、意思決定を。

本発表のポイント

開発背景

画面はイメージです- 75万点超の商品データとインバウンド550万人の行動データをAIで統合し、一人ひとりに合わせた買い物提案を実現- 移動負担・クーポン・免税条件等を加味した「最適価格」で、単なる価格比較を超えた購買判断を支援- SKU差分の多言語比較から免税案内、帰国後の継続購入まで一気通貫でカバー

2025年の年間訪日外客数は4,268万3,600人*3、訪日外国人旅行消費額は9兆4,559億円*4と、ともに過去最高を更新しました。市場の拡大に伴い、訪日外国人の買い物体験においては「読める」ことに加えて、「迷わず買える」ことの重要性が高まっています。

- 同じカテゴリ・同じブランドでもSKUが多く、違いが分かりにくい- 店舗ごとに価格、クーポン、免税条件、品揃えが異なる- 最安値の店が見つかっても、移動負担まで含めると最適とは限らない- 免税手続きや購入後の確認事項が分かりにくい- 帰国後に再購入したくても、導線が分断されやすい

Paykeはこれまで、バーコードを起点に商品理解を多言語で支援してきました。今回の買い物コンシェルジュAIエージェントは、その役割を「翻訳」から「購買意思決定支援」へ拡張するものです。

サービス概要

本AIエージェントは、会話形式でユーザーの意図をくみ取り、商品選び、店舗選び、価格判断、免税案内、購入後の確認事項までを一貫して支援します。ユーザーの属性・行動データ・現在地・店舗条件・口コミ傾向などを踏まえた、よりパーソナルで実用的な提案が特長です。

Paykeだからできる4つの理由

1. 独自データ資産に基づくパーソナル提案

Paykeが蓄積してきた商品接触データ、欲しいものリスト、属性情報、位置情報、価格・クーポン情報、多言語商品情報、口コミデータを統合し、ユーザー一人ひとりの状況に応じた提案を行います。

2. 「最安値」ではなく「最適価格」を導く購買支援

Paykeが保有する特許技術*5を活用し、現在地からの距離、移動時間・移動コスト、クーポン、免税可否、店舗条件を加味した「最適価格」を案内します。単純な価格比較ではなく、総額と移動負担の両面から、実際に買いに行く現場に即した意思決定を支える点が特長です。

3. SKU差分まで理解できる深い商品比較

フェイスパック、サプリメント、菓子、日用品など、同一ブランド内で複数SKUが存在する商品について、成分、用途、容量、香り、使用感、口コミ傾向などの違いを分かりやすく整理し、「どれが自分に合うか」を判断しやすくします。

4. 旅マエ・旅ナカ・旅アトを貫くシームレスな購買支援

旅マエ：多言語の商品情報とウィッシュリストで、来日前から購買意欲を醸成。旅ナカ：対象条件の確認やまとめ買い時の注意点、購入後の確認事項まで多言語で案内し、店頭での不安を軽減。旅アト：帰国後の商品情報へのアクセスや越境ECサービスへの接続により、旅ナカで終わらない購買接点を構築します。

利用イメージ

事業者にもたらす価値

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22289/table/81_1_f756316632409691c9a9dcbffcd856d4.jpg?v=202604081251 ]

本AIエージェントは、旅行者向けの利便性向上にとどまらず、小売・メーカー・商業施設に対しても、来店前・店頭・帰国後の各フェーズで価値を提供します。

代表コメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22289/table/81_2_0679434370b5af914862650fa2ec1efd.jpg?v=202604081251 ]

「Paykeが向き合ってきたのは、外国人旅行者が日本で商品を見つけても、『違いが分からない』『どこで買えばいいか分からない』『免税の条件が分からない』という購買の壁です。今回の買い物コンシェルジュAIエージェントは、Paykeが長年蓄積してきたデータ資産と特許技術を、購買意思決定そのものを支える体験へと進化させる取り組みです。Paykeはこれからも、翻訳アプリから、訪日外国人の購買意思決定インフラへと進化していきます。」

今後の展望

旅ナカから旅アトまでの通貫マーケティングへのニーズが高まるなか、Paykeは今後、本AIエージェントを通じて、訪日外国人の買い物体験を旅マエ・旅ナカ・旅アトの全フェーズへ拡張するとともに、小売企業、メーカー、商業施設等のお客様に対しても、販促最適化、回遊促進、商品理解促進、継続購入支援などの価値を提供してまいります。

【会社概要】

■株式会社Payke

本社：沖縄県那覇市真嘉比２丁目５－１６

代表者：代表取締役CEO 古田 奎輔

設立：2014年11月

資本金：100百万円

ＵＲＬ：https://payke.co.jp/

概要：商品パッケージにある「バーコード」をスマホでスキャンするだけで、商品のあらゆる情報を7言語で表示することができる訪日外国人アプリ「Payke」を運営。現在、約75万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90%*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に550万人*2以上が利用し、企業向けには広告配信やデータ提供を行うなど、累計1,200社以上の企業や団体に活用されています。さらに、「Paykeタブレット」を国内の主要小売チェーンに導入し、多くの訪日外国人に利便性を提供しています。

＊1 当社実績（2024）。Paykeアプリにて国内でスキャンされた回数を分母に、商品情報を保有していた割合。

＊2 API提供先なども含む利用者。

＊3 JNTO（日本政府観光局）2025年12月推計値（2026年1月21日発表）。

＊4 観光庁「インバウンド消費動向調査」2025年暦年速報値。

＊5 登録特許：JP6947427B2「免税商品購入支援システム及び方法、サーバ装置」。

※ 本リリースに記載の回答例・画面はイメージです。