片岡尚之選手 日本一から世界へ ～優勝記念「サトウのごはん10年分」贈呈式を実施～

サトウ食品株式会社

サトウ食品株式会社（以下、「当社」）と2021年よりスポンサー契約を締結しているプロゴルファー片岡尚之選手（以下、「片岡選手」）が、2026年4月より開催されるマスターズ・ゴルフトーナメントをはじめとする、海外メジャー2大会に出場いたします。

片岡選手は、2025年に開催された「日本オープンゴルフ選手権競技」にて見事優勝を果たし、その実績によって世界最高峰の舞台であるマスターズ・ゴルフトーナメント、全英オープンゴルフ選手権の出場権を獲得されました。

当社はこれまでも片岡選手の挑戦を応援してまいりましたが、日本一のタイトル獲得を経て、世界の舞台へ挑まれることを大変誇りに感じております。

また、先日当社にて「日本オープンゴルフ選手権競技」の優勝を記念した贈呈式を執り行いました。

式内では、当社より「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 10年分」を贈呈し、さらなる飛躍へのエールを送りました。

当社はこれからも、全社を挙げて片岡選手の挑戦を応援してまいります。

■片岡尚之選手

生年月日：1997年12月28日

当社契約：2021年～

北海道出身のプロゴルファー。東北福祉大学を経てプロ転向後、

2021年に「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP byサトウ食品」で初優勝。

2025年に栃木県・日光カンツリー俱楽部に行われた「日本オープン選手権競技2025」

にて2勝目を挙げる。

サトウ食品との契約は本年で5年目。

以上