牛丼に魯肉（ルーロー）で、新たな一杯へ『魯肉牛丼』を4月9日より販売開始

株式会社吉野家ホールディングス

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成瀬哲也）は、4月9日（木）11時から 、全国の吉野家店舗にて『魯肉牛丼』は、本体価格601円（店内税込価格660 円）で販売開始します。『魯肉牛丼』はテイクアウトでもご利用いただけます。八角や五香粉がほんのり香る本格スパイスと、甘辛く濃厚に煮込んだ豚バラ肉の魯肉を牛丼に合わせることで、牛肉のうまみと重なり合い、コク深く満足感のある味わいに仕上げました。

※一部店舗は販売しておりません。

詳細を見る :https://www.yoshinoya.com/menu/gyudon/ruro-gyu-don/

『魯肉（ルーロー）』と吉野家の人気メニューである黒カレーと組み合わせた「魯肉黒カレー」としてもお楽しみいただけます。牛丼とは異なるスパイシーな味わいとの相性もお楽しみください。「魯肉黒カレー」はテイクアウトでもご利用いただけます。

「魯肉牛丼」

「魯肉黒カレー」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19432/table/536_1_c875f8779e6ac9fd58756f8be42bcf9d.jpg?v=202604081251 ]

株式会社 吉野家

吉野家はお客様に本物の「うまさ」をご提供することをこだわるとともに、お客様の日々の生活によりそい「うまい、やすい、はやい」の価値を提供できるよう努めてまいります。