サーフィンの聖地 千葉県一宮町に太平洋を一望できる“リラクティブ”スポット。地域で初（※）の本格的な複合型商業施設「シーサイドモール一宮」誕生！2026年4月15日(水)3店舗が先行開業

株式会社ピカいち

投資物件専門の建設事業を展開する株式会社ピカいち(代表：柳田 将禎、本社：千葉県長生郡一宮町)は、千葉県一宮町に、地域で初となる本格的な複合型商業施設「シーサイドモール一宮」(所在地:千葉県長生郡一宮町10035付近)を2026年7月に開業いたします。

本施設は、一宮町の風土を味わえる飲食店や物販店などのテナント店舗のほか、海辺という立地を生かしたアクティビティを展開予定。また、敷地内には宿泊可能な一棟貸しヴィラも併設いたします。

一宮町を訪れる観光客や地域の方々のこの町との接点を深める、ひととまちを繋ぐ場所として楽しんでいただけるサービスを取り揃えております。

開業に先駆け、4月15日（水）より外房エリア初出店の「さかい珈琲」、宿泊ヴィラ「Pikaichi private stay series」、一宮産のフルーツや野菜がコーヒと一緒に楽しめる「Cafe Down the Road 一宮」を先行開業します。

オープン記念として、さかい珈琲では海辺でコーヒーをお得に楽しめる「珈琲チケット50％offキャンペーン」を開催！シーサイドモール一宮店で使える珈琲チケット7枚綴り3,780円(税込)を4月15日～17日に限りで1,890円(税込)でお求めいただくことが可能です。

公式HP：https://seasidemall-ichinomiya.com/

太平洋広がる九十九里浜の南に位置し、サーフィンの聖地として年間60万人のサーファーが訪れる一宮町。1200年以上の歴史がある格式高い古社「玉前神社」や一宮海岸まで見渡す標高30メートルの高台に広がる一宮城跡「城山公園」など、観光スポットも多く存在しています。

本施設は浜辺から約300mの場所に位置し、波と触れ合い活発に楽しむこともできれば、波音のそばでその空間に浸ることもできる、「アクティブ」と「リラックス」海の持つ二つの魅力を投影した“リラクティブ”がコンセプト。

一望できる太平洋のもとで、訪れる人々がリラックスしつつも新しい発見を得られる、知的で刺激的な空間です。

※複合型商業施設は千葉県一宮町内で初(2026年4月時点)

■2026年4月15日(水) 3店舗先行開業！店舗紹介

「シーサイドモール一宮」の提案する“リラクティブ”な過ごし方を一足先に体験いただける3店舗が先行開業します。

１.さかい珈琲 シーサイドモール一宮店

外房エリア初出店！さかい珈琲初のブックカフェ店舗「癒し・ゆとりの空間でおいしい珈琲を」

内観（イメージ）

さかい珈琲が展開するおいしさを追求した種類豊富なフードメニューと香り高いコーヒーを、波音感じつつ、本に囲まれた落ち着いた空間でお楽しみいただけます。

営業時間 ：7時～22時

※営業時間は変更になる可能性があります。

場 所 ：B棟2階

自家製カソナードバターパンケーキ（2枚）1280円(税込)鉄板ナポリタン1280円(税込)

■期間限定！海辺でコーヒーをお得に楽しめる「珈琲チケット50％offキャンペーン」開催

さかい珈琲で使える珈琲チケット7枚綴りを期間限定でお得にゲットできるキャンペーンを実施します。太平洋の海を望みながらコーヒーとともに過ごす、ゆったりとしたリラックス時間を大変お得にお楽しみいただけます。

≪キャンペーン概要≫

期間：4月15日(水)～4月17日(金)

条件：キャンペーン期間中にシーサイドモール一宮に来場した方

特典：さかい珈琲で使用できる珈琲チケット7枚綴り3,780円(税込)を

4月15日～17日限定で1,890円(税込)で発売 ※ご利用はシーサイドモール一宮店に限ります。

２.宿泊ヴィラ Pikaichi private stay series

北欧の森の静けさに整い、南欧の海の風に解放される。心が“整い”“再生する”リトリート体験が可能

NORD棟 宿泊予約サイトはこちら(https://www.airbnb.jp/rooms/1576534450639385388?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=88370f3b-7e28-4703-a905-42ecc11a0e2c&source_impression_id=p3_1775528923_P3ogcQFDix9PNme-)

北欧ナチュラル×心を整える宿

木・光・香り・静けさに包まれる「リトリート」

NORD棟 VALO

― 朝の光と森の静けさに包まれるリトリート ―

都会の喧騒を離れ、海と森の気配を感じる一宮町で、心がふっと整う時間を過ごしませんか。

北欧ナチュラルをテーマにしたNORD棟「VALO」は、

やわらかな光と木の温もりに包まれる、静かな一棟貸しの宿。

室内サウナでととのい、プールでクールダウン。

朝は光が差し込むリビングで、深呼吸から一日が始まります。

海までほど近く、サーフィンや散歩にも最適。

複合型商業施設内にありながら、プライベート感のあるメゾネット空間で、ご家族やご友人とゆったりお過ごしいただけます。

NORD棟｜RAUHA

― 夜の静寂に、心と体がほどける ―

一宮町の海近く、

夜になると音がすっと消え、深い静けさに包まれる場所。

NORD棟「RAUHA」は、

北欧の“静かな夜”をイメージした、心を休めるための宿です。

木の香りに包まれた室内サウナでととのった後は、

プールと夜空を眺めながら、何もしない贅沢を。

サーフタウン一宮の自然を感じながら、

複合型商業施設内とは思えない落ち着いた時間を。

大人のリトリートや、静かに過ごしたい滞在におすすめです。

SUR棟 宿泊予約サイトはこちら(https://www.airbnb.jp/rooms/1620667931211448025?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=12086527-64d1-469e-9bd9-7141feed6a36&source_impression_id=p3_1775529599_P39B5fz9ItyZC8Xj)

地中海モダン×太陽と潮風のリトリート

“光と海風に包まれ、心がひらき、再び満たされるヴィラ”

SUR棟｜SOL

― 太陽と海風に、心がひらくヴィラ ―

明るい太陽と潮風が心地よい、

サーフタウン一宮町の海近くに佇む一棟貸しヴィラ。

SUR棟「SOL」は、

光あふれる空間で、自然と気持ちが前向きになる宿。

室内サウナとプールでリフレッシュし、

仲間や家族と笑顔の時間をお楽しみいただけます。

サーフィンや海遊びの拠点としても最適。

複合型商業施設内で利便性もありながら、

メゾネットタイプのプライベート空間で、

リゾート気分を満喫できます。

SUR棟｜MAREA

― 波のリズムに身を委ねる、海辺のリトリート ―

海のすぐそば、

波の音と風の流れを感じながら過ごす、穏やかな時間。

SUR棟「MAREA」は、

太陽と海にフォーカスした、明るく洗練されたヴィラ。

室内サウナでととのい、プールで身体をゆるめ、

自然のリズムに身を任せる滞在を。

一宮町ならではのサーフカルチャーと、

落ち着いたリゾート感を両立した空間です。

日常を手放し、心をリセットしたい方におすすめです。

３.Cafe Down the Road 一宮

日常の延長線上にあり、ふらっと立ち寄れる身近で心地よい場所

良質なコーヒーとシンプルなフードを楽しみながら、落ち着いた時間を過ごせる環境を提供。

世界各国様々な産地のスペシャルティコーヒーのほか、一宮産の旬の果物を使った季節のスムージーや一宮の農園で獲れた野菜を使用したスモークサーモンのベーグルサンドイッチ、具材たっぷりのクロワッサンなど、地元の産物を活かした日替わりスイーツや軽食もご用意しています。

営業時間 ：7時～19時 ※4月15日のみ、10時～19時で営業となります。

場 所 ：A棟2階

■アクティブ×リラックスな日常を発信中！Youtuber華金カップルも期待「特別な時間を過ごせる場所になる」

海でのアクティビティやドライブなどアクティブなイメージがありつつも、夜ゆったりと語り合うようなリラックスした様子も発信している大人気Youtuber華金カップルのお二人に、“リラクティブ”施設としての本施設へのコメントをいただきました。

若年層に絶大な人気を誇る/登録者数80万人越え Youtuber 華金カップル

「せわしなく、全身の力が入ってしまっているような日常を忘れて夜に誰かとリラックスできる場所があるのはとても嬉しいなと思います。「全力で遊び倒したい気持ち」「落ち着いて静かに癒されたい気持ち」どちらも叶えられそうな素敵な空間だなと思いました！特別な時間を過ごせる場所になると思うので、オープンしたら2人で是非行かせていただきたいです！」

■千葉県の「地域経済牽引事業」にも認定。一宮町を“観光でも、暮らしでも、もっと愛されるまち”に

「シーサイドモール一宮」は、地域に根差した持続可能な運営とともに、ビジネスとしても健全な収益構造を構築するプロジェクトとして、千葉県より「地域経済牽引事業」に承認されました。また、クラウドファンディングでは目標額を247％達成。一宮町初の本格的な複合型商業施設として各方面から期待が高まっています。

「シーサイドモール一宮」は、各ショップ、街のパートナー、観光で訪れた方々、地域の住民の皆さまと一緒に一宮町での全く新しいライフスタイルを切り開いてまいります。

千葉県 地域経済牽引事業について：

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/keizaitaisaku/chiikimirai/chiikikeizaikeninjigyoukeikaku.html

■本格開業以降、さらに新たな一面が登場！“海×夜”『ナイトリトリート』体験も提供予定

7月の本格開業後には、夜の海辺でのヨガ教室など、“海×夜”という特別な空間で、暗闇や静寂の中で心身を休めリセットするための「ナイトリトリート体験」の実施も予定。日常の喧騒から離れ太平洋を眺めながら心身を休めリセットする時間を提供していきます。

※イメージです。

【施設概要・基本情報】

名称 | シーサイドモール一宮

住所 | 千葉県長生郡一宮町一宮 10038-1他

敷地面積| 約5000平方メートル

開業 | 2026年7月 ※一部店舗4月開業

営業日 | 06：00～24：00

※一部営業時間の異なる店舗がございます。

アクセス| 車：長生ICから8分

電車：JR上総一ノ宮駅から徒歩35分

階数 | 地上3階

駐車場 | 170台

公式HP | https://seasidemall-ichinomiya.com/

【会社概要】

名称 ： 株式会社ピカいち

所在地： 〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮 10095-2-1

URL ： https://reform-pikaichi.com(https://reform-pikaichi.com/)