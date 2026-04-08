徳島県吉野川市にて約2MW／約4MWh 蓄電所が運転開始

ヒラソル・エナジー株式会社徳島県吉野川市にて約2MW／約4MWh 蓄電所が運転開始

ヒラソル・エナジー株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：李 旻、以下「当社」）は、徳島県吉野川市上浦において系統用蓄電所「徳島県吉野川市上浦系統用蓄電所」（以下、本蓄電所）が2026年4月6日に系統連系し、運転を開始したことをお知らせいたします。

本蓄電所は当社の100%子会社であるヒラソル電設株式会社が設計・施工・機器調達を担当し、株式会社ワイヤーエナジーおよびEnergy Concierge株式会社の開発支援のもと構築されました。今後は、当社開発の市場取引機能付きエネルギーマネジメントシステム“J-EMS”を用い、当社がアグリゲーターとして運用を開始し、需給調整市場への調整力の拠出を通じて、系統安定化と再生可能エネルギーの有効活用に寄与してまいります。

背景・意義

再生可能エネルギーの大量導入に伴い、電力系統の変動性が増大する中で、「調整力」（※1）の確保はこれまで以上に重要な課題となっています。本蓄電所では、需給調整市場を通じて調整力を提供し、再生可能エネルギーのさらなる普及と安定した電力系統の両立を推進していく予定です。

本蓄電所の概要

アグリゲーター：ヒラソル・エナジー株式会社

設計・施工：ヒラソル電設株式会社

開発支援：株式会社ワイヤーエナジー、Energy Concierge株式会社

蓄電所名：徳島県吉野川市上浦系統用蓄電所

設置場所：徳島県吉野川市上浦

系統連系日：2026年4月6日

蓄電所所有者：ヒラソル・エナジー株式会社

蓄電池概要

蓄電池出力：約2MW

蓄電池容量：約4MWh

受変電設備：WINコーポレーション製 蓄電池システム用受変電設備「BSシリーズ」×1台

当社による主な実施内容

■ 蓄電所の設計・施工

本蓄電所の設計・施工および機器調達は、当社子会社のヒラソル電設株式会社が担当しました。設計段階から系統連系まで、安全性・保守性を考慮し、現場環境や設置条件に合わせた柔軟な対応と、自社エンジニアによる施工監理により、安定した運転体制を構築しています。

■ エネルギーマネジメントシステム “J-EMS” 導入

当社が独自に開発したエネルギーマネジメントシステム“J-EMS”を導入し、蓄電池の充放電を最適に制御しています。

“J-EMS”は、クラウド側で需要および市場価格を高精度に予測し、卸電力市場や需給調整市場など複数の市場に入札を行い、落札後は市場からの指令に基づいて現場機器を制御する仕組みです。

自社開発のハードウェア（エッジ）を介して多様な機器と連携し、最適な充放電を実現します。これらの制御を通じて、蓄電所や発電所の収益最大化と、再生可能エネルギーの安定的な活用、さらにはCO2削減に貢献します。

今後の展開

当社は、独自開発のエネルギーマネジメントシステム“J-EMS”を基盤に、需給調整市場など各市場での運用を行い、予測・制御・市場応札までを担うアグリゲーターとしての事業を展開しています。今後も、EMSを自ら開発・導入しアグリゲーターとして運用する強みを活かし、全国各地での系統用蓄電池プロジェクトを推進し、再生可能エネルギーの普及と電力系統の安定化に貢献してまいります。

※1 調整力：電力の需要と供給をリアルタイムに一致させるための調整機能を指します。再生可能エネルギーの比率が高まることで出力の変動が大きくなり、新たに蓄電池などの分散電源が調整力を担うことが重要になっています。需給調整市場は、その調整力を取引するために整備された新しい市場です。

J-EMSは、国立研究開発法人NEDOの助成事業『課題設定型産業技術開発費助成金（新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業）』の支援を受け、技術検証と高精度化を進めてきた当社独自のエネルギーマネジメントシステムです。

【ヒラソル・エナジー株式会社の概要】

ヒラソル・エナジー株式会社は、百年続く太陽光発電の実現を目指す東京大学発スタートアップです。先端技術とデジタルソリューションの提供により、太陽光発電所の事業的価値と社会的価値を最大限引き出すことを目指しています。発電所の集約化運営を推進する百年ソーラー事業、独自EMS開発による太陽光発電関連のデジタルソリューションの提供、系統用蓄電池の開発・運用などを行っています。

・社名 ：ヒラソル・エナジー株式会社

・本社所在地 ：東京都文京区本郷7-3-1 東京大学アントレプレナープラザ501

・代表取締役 ：李 旻

・事業内容 ：百年ソーラー事業（太陽光発電所の集約・再生）・地域PPA支援事業

エネルギーマネジメント構築支援・系統用蓄電池の開発・運用

太陽光発電関連のデジタルソリューションサービス・その他付随する事業

・設立 ： 2017年2月21日

・HP ：https://pplc.co

・お問い合わせ：info@pplc.co



【ヒラソル電設株式会社の概要】

ヒラソル電設株式会社は、ヒラソル・エナジーにより開発された電力データ解析、性能評価、エネルギーマネジメントシステム（EMS）などデジタル技術を活用し、太陽光発電の性能再生工事、工場・物流センター・商業施設のエネルギー効率を向上させる工事を行います。電源の多様化と電力コストの高効率化、持続可能なエネルギー供給を実現します。 （特定建設業 東京都知事許可 第159020号）

・社名 ： ヒラソル電設株式会社

・本社所在地 ： 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学アントレプレナープラザ401

・代表取締役 ： 山口 浩司

・事業内容 ： 再生可能エネルギーおよび脱炭素ビジネスに係る電気工事業

建築・土木工事の施工及び請負・その他付随する事業

・設立 ： 2024年5月29日

・HP ：https://e.pplc.co/