クマのぬいぐるみ・モコと看護師・るり、人生が好転する不思議な100日間。『ネガティブ革命　「私なんて」の呪縛から抜け出す魔法のトレーニング』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『ネガティブ革命 「私なんて」の呪縛から抜け出す魔法のトレーニング』（著者：中井 ゆうこ）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『ネガティブ革命』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604877

著者：中井 ゆうこ

小売希望価格：電子書籍版 1,600円（税別）／印刷書籍版 2,300円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：A5／モノクロ／本文322ページ

ISBN：978-4-295-60487-7

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

「また比べてる……」

看護師として働きながら、「どうせ私なんて」「私には何もない」と、自分を否定してばかりいた主人公のるり。周りと比べて落ち込み、自信を持てないまま、同じ毎日を繰り返していました。

変わりたいと思っても、何から始めればいいのか分からない。そんなある日、彼女の前で起きたのは……なんとクマのぬいぐるみ・モコがしゃべってる!?

「人と比べる力は『才能』だよ」

まさかの一言に戸惑いながらも、モコと一緒に試行錯誤するうちに、るりは少しずつ「比べることの見方」を変えていきます。人と比べるからこそ気づけること、自分の本当の望み、そして今まで見えていなかった自分の強み――。

本書は、ネガティブな自分を無理に変えるのではなく、「比べる癖」を新しい力に変えていく過程を描いたエンタメ実用小説。自信がなくてもいい。ネガティブでもいい。そのままの自分を活かす視点を、クマとの少し不思議な対話を通して届けます。

比べてしまうあなたにこそ読んでほしい、新しい一歩のきっかけになる１冊です。

※本書にはタナモ氏による描きおろしイラスト（カラー）を収録しています。

※本書は、Kindle書籍『コンプレックス革命: 人と比べる癖を強みに変える方法』をもとに、物語を再構成し、大幅に改訂を行ったものです。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

プロローグ

第１章 私にはなにもない？

第２章 「好き」がわからない私

第３章 比べ癖と心の奥の願い

第４章 カエデの葉の決意

第５章 始まりの朝

第６章 自己肯定感の魔法

第７章 自己肯定感は低くてもいい？

第８章 はじめての仲間

第９章 次の一歩

エピローグ

あとがき

読者プレゼント

＜＜著者紹介＞＞

中井 ゆうこ

オンラインショップ経営者・作家・からだケアトレーナー・看護師

1992年生まれ。大学卒業後、看護師として病院や大学で勤務。

妊娠を機に退職し、在宅ワークに挑戦。しかし「あの人はすごい、私にはなにもない」と人と比べては落ち込む日々を送る。そんなとき、パートナーからかけられた「比べる力は才能だよ」という一言をきっかけに、比べることをやめるのではなく、活かす挑戦を始める。

自宅保育をしながらオリジナル商品を開発し起業。さらに現役脚本家からストーリー技術を学び、作家としての活動をスタート。

現在は3歳の娘を育てながら複数の事業を展開。「専業ママだからこそ夢をあきらめない」をモットーに、同じように悩む女性へ自分のままで前に進むヒントを届けている。

【受賞歴】

・SHEaward 2025 受賞

・ストーリーカレッジ3期 MVP受賞

・調味料.jp「#私と調味料」 優秀賞

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp