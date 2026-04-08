脱・機能和声！ ポップス作曲の新しいメソッドを指南する書籍『ポピュラーミュージックのためのモード作曲アプローチ』が4月17日に発売に

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『ポピュラーミュージックのためのモード作曲アプローチ』（周防義和 著）を、2026年4月17日に発売します。

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ポップ系のミュージシャン、映画音楽のコンポーザー、

そしてソングライターの皆さん、

コード進行に飽きていたらモードに行ってみませんか！

またいつものパターンのコード進行にハマっちゃったとか、

なにか新たなアプローチを探している作曲家の方々、

モードという名前や簡単なモード・スケールの知識くらいは

知っているけど実践してはいないなあ、という方々、

モードを覗いてみませんか！

普通のコード進行の作曲においても、

難しい曲もあれば、やさしいコードもあるのと同じで、

モードの考え方も簡単なものから難しいものまで多種多様です。

ジャズのモードとはまた少し異なるポップへの解釈です。

勿論グレゴリオ聖歌時代のモードに戻ることではないです。

今の時代の考え方です。

新たな音世界観への作曲チャレンジにモードというコンセプトを

取り入れてみよう、という提案です！

解説、譜面そして音源で噛み砕きます。

周防義和（Forewordより）

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本書では、ドミナント・モーションを基軸とした「解決」へと向う作曲行為へのオルタナティブとして、「モード」を使用した独特の浮遊感や空間感覚を有するポップス＝「モード・ポップ」という概念を創出、作曲家への参加を呼びかけます。古来の単旋律音楽に見られたモード音楽が、平均律以降の機能和声の発展、ジャズにおけるモードの発見を経て、いよいよポピュラーミュージックに導入されることになりました。

著者の周防義和氏は映画音楽、CM音楽の作曲家として数多くの作品を残し、日本アカデミー賞音楽賞を4度も受賞。バンドやソロでも活躍し、1980年代から「モードを使ったポップスの作曲」の実験を行ってきました。その成果とも言える本書は、研究会・MODE SONG PROJECTのメンバーの手になる曲も多数紹介。その多くはYouTubeで動画を見ることができ、モード・ポップの世界を多角的に体験可能です。

ついにヴェールを脱いだモード・ポップという新しいムーブメントに、ぜひご注目ください！

■書誌情報

書名：ポピュラーミュージックのためのモード作曲アプローチ

著者：周防義和

定価：3,850円（本体3,500円＋税10%）

発売：2026年4月17日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3126317106/

Contents

Introduction モード・ポップのススメ！

モード・ポップを探る道

モード・ポップのコンセプト

さまざまなモードについて

モードスケールの実際

モードスケールの作曲上の難易度

Chapter0 コードからモードへ：リハーモナイズの例

モード・ポップへの準備

「スカボロー・フェア」のリハーモナイズ

モード・ポップへの中間地点

Chapter1 モードスケール内の和声を組み合わせた伴奏のパターン

モード・ソング・ライティングの具体的なメソッド

Chapter2 モードスケール内の音によるフレーズをリフレイン

和声ではなく単音によるリフレインでの伴奏型

Chapter3 メロディ

普通のポップ感がそのまま得られるメロディ

Aメロとサビ等の差別化を考える

リフによる作曲も有効

トラッドソングやペンタトニックから得られること

モードらしさが得られるメロディメイク

Chapter4 1度と5度での伴奏

基本的な音での伴奏、3度を省くことでの自由度

Chapter5 モード・チェンジ

曲の展開で別のモードに行く

Chapter6 オブリガートとともにアンサンブル構築

コードにメロディではなく、メロディとオブリでのアンサンブル

超モードな展開で作曲

Chapter7 4th Build Mode

4度の堆積での音程感が生むモーダルな響き

Chapter8 コンポジット＆ハイレヴェル・モードでの作曲

これぞ現代のモード、複雑さの中に深みを見出す

Upper Structure Triadの活用

Chapter9 ベースのアレンジ法でモードらしさを構築

新たなベースの役割を模索する場

Chapter10 陰旋法

陰旋法というモードスケール

Chapter11 モード・ノード

どれくらいモードの世界観の濃さがあるだろうか

Appendix Mode Song Project

Mode Song Projectとは？ https://www.youtube.com/@MODESONGPROJECT

Et Cetera

Coda

Column

本書におけるスケールとモードの2つの用語の使い分け

調性、その解決するという重力から逃れ空間を意識する感覚

映画音楽でのモード的なアプローチ

CM音楽でのモード的なアプローチ

アニメ、テレビドラマ劇伴でのモード的なアプローチ

ザヴィヌル先生に感謝

アフリカ音楽の影響

映画音楽でのモード的なアプローチ（続）

周防義和（Yoshikazu Suo）profile

1953年東京生まれ。作曲編曲家として多くの映画、アニメ、ドラマ、CM等の音楽を手がける。4度の日本アカデミー賞音楽賞受賞（うち『Shall we ダンス？』『舞妓はレディ』では最優秀賞）、毎日映画コンクール音楽賞受賞。また自己のポップ・ユニット【Coma】【BREW-BREW】【tomo the tomo carpe diem】やソロでも活動、11枚のアルバム発表。30枚程のサントラを制作。1980年代よりモード的なアプローチでの作曲も多い。

CDブック『僕らはROCKで作曲する』（2012）、書籍『映画音楽の教科書』（2025）を執筆。東京藝術大学大学院（2023）、京都大学文学部コモンセンターで映画音楽講座を開催（2024）。大阪スクールオブミュージック特別講師。東京造形大学、名古屋学芸大学でも教壇に立つ。2024年よりMODE SONG PROJOCETの代表としてモード・ポップを提唱する。信州在住。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7318-4fb0b3967a07cc4fcfb36ff371f89f9d.pdf