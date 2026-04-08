【船井総合研究所】株式会社伊予銀行、グローバルの顧客体験マネジメント規格であるCOPC認証取得

株式会社船井総合研究所

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する経営コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所（本社：東京都中央区、代表取締役社長：真貝 大介、以下、船井総合研究所）は、2026年 3 月に株式会社伊予銀行 (本店: 愛媛県松山市、頭取 三好 賢治)のダイレクトコンサルティング部 いよぎんテレホンセンターおよび電話受付センターが、国際基準の品質保証規格「COPC(R) CX規格コンタクトセンター版 Release 7.1 Version 1.0（以下、COPC(R) CX規格）」を適用し、認証を取得したことを発表します。（※１）

COPC(R) CX規格（※２）は、優れた顧客体験（CX）を提供する企業を対象とした国際基準で、運営プロセスやベンチマークが定められています。この認証は、オペレーション監査とパフォーマンスデータの評価に基づき、サービスの迅速性、顧客応対品質、運営効率、顧客満足度において一貫して高い成果を出している組織に対して授与されます。

伊予銀行のダイレクトコンサルティング部は昨年、総合フリーダイヤル、個人ローンダイヤル等を対象とした「いよぎんテレホンセンター」を対象に、地方銀行においての日本初のCOPC認証を取得されました。今年度は、その活動の対象領域に、営業店ダイヤル、紛失・盗難専用ダイヤルを含む「電話受付センター」を加えられました。電話やメールを通じた非対面コミュニケーションを通じて「最高のCXを提供する」という目標を継続して掲げられ、大きな成果を挙げられています。

お客さま満足度をはじめとする顧客体験の安定したパフォーマンスに加え、従業員満足度においても昨年以上の高い数値を実現されています。また、対象スコープの拡大とともにさらに効率的な運営も実現されつつあることが確認されました。これまでの継続的な改善活動が、国際基準である「COPC(R) CX規格」の要求事項を十分に満たしていることを評価され、COPC社に認定を受けました。

■認証規格・内容

規格名 ：COPC(R) CX 規格コンタクトセンター版 Release 7.1 Version 1.0

認定企業名 ：株式会社伊予銀行

ロケーション：愛媛県松山市

認定範囲 ：ダイレクトコンサルティング部 いよぎんテレホンセンターおよび電話受付センター

認定月 ：2026年3月

認定機関 ：COPC Inc. （米国COPC社）

（※1）日本でのCOPC(R) 規格監査を実施する機関は、株式会社船井総合研究所プロシード事業部です。

プロシード事業部では、COPC、KCS、ICXIなどのグローバルスタンダードを用い、カスタマーサービスのビジネス戦略からオペレーターによる実応対の品質向上支援まで、全領域でのサービスを提供しています。

＜COPC関連サービス＞

https://proseed.co.jp/service/copc/about/

＜COPCセンター認証パッケージ＞

https://proseed.co.jp/service/copc/certification/

※COPC：コンタクトセンターマネジメントの国際標準（米国：COPC社）

※KCS：ナレッジマネジメント標準規格（米国：サービスイノベーションフォーラム）

※ICXI：CX推進室/お客様相談室の組織能力基準（英国：国際カスタマーエクスペリエンス協会）

（※2）COPC(R) 規格とは、1996年にアメリカで、コールセンター業務を実施・発注する企業（マイクロソフト、デル、アメリカンエキスプレスなど）が集まり、オペレーションの品質向上と顧客満足度向上を目指して作成されたマネジメントモデルです。米国国家経営品質賞（マルコム・ボルドリッジ賞＝MB 賞）の概念に基づき、コールセンター業務のパフォーマンス改善モデルとしてCOPC(R) 規格が誕生しました。また、この規格の運用と維持のため、米国COPC社 (COPC Inc.)が設立されました。COPC(R) は、COPC社（本社：米国フロリダ州）の登録商標です。

■船井総合研究所について

中堅・中小企業を対象に専門コンサルタントを擁する日本最大級の経営コンサルティング会社として、業種・テーマ別に「月次支援」「経営研究会」を両輪で実施する独自の支援スタイルをとっています。また、支援別に、「成長実行支援」「採用・人的資本経営支援」「企業価値向上支援」「DX（デジタルトランスフォーメーション）支援」を通じて、社会的価値の高いサステナグロースカンパニーを多く創造することを目指しています。クライアント先には、その現場に密着し、経営者に寄り添った実践的コンサルティング活動は様々な業種・業界経営者から高い評価を得ています。

＜船井総合研究所 オフィシャルサイト＞

https://www.funaisoken.co.jp/

＜本件に関するお問合せ先＞

株式会社船井総合研究所

コーポレートコミュニケーション室 広報 担当／國延（クニノベ）

TEL. 0120-958-270 (9:45～17:30)

Mail. press@funaisoken.co.jp

https://www.funaisoken.co.jp/form/press