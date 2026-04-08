毎年人気の文具の祭典が、今年も博多で開催 「文具女子博pop-up in博多2026」にシヤチハタが出店決定！

シヤチハタ株式会社

ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタ株式会社※（代表取締役社長 舟橋正剛 本社：愛知県名古屋市）は、この度、2026年4月15日（水）～20日（月）の6日間、博多阪急8階催場にて開催される、「文具女子博 pop-up in 博多2026」に出店します。

※ 社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

文具女子博は、2017年より東京でスタートした日本最大級の文具の祭典です。文具の魅力を体験し、その場で商品を購入できるイベントとして、多くの来場者に親しまれています。会場には、機能性だけではなく、デザインや使用シーンに合わせた特徴を持つ多種多様な文具が一堂に集結します。福岡では5回目の開催となる今回のテーマは、「今日、どれにする？文具コーデ」です。洋服のコーディネートを楽しむように、文具を選ぶときめきを感じて欲しいという想いを込め6日間開催されます。

今回のシヤチハタブースでは、「OSMO（オスモ）」のRiraRiraはんこ(R)コラボスタンプ・博多バージョンをご用意。イチゴや豚骨ラーメンをモチーフにした博多ならではのスタンプに加え、地元・九州で活躍するはんこ作家9名のゴム印・雑貨を展開。また、昨年発売し人気の高い「nototo 10 専用スタンプ」の他、日本の伝統色から選定したインキ色を揃えたスタンプパッド「いろもよう」のミニサイズ版「いろもよう わらべ」では、お好みの6色を選んでオリジナルボックスに入れられる「いろもよう わらべ 紙箱セット」を数量限定でご用意しています。ここでしか出会えないシヤチハタ商品を数多くご用意しておりますので、“お気に入りの文具”を探しにぜひお越しください。

●販売商品

●お勧めの商品

- OSMO RiraRiraはんこ(R) 博多オリジナルデザイン 全3種- 万年スタンプ台 缶入りメモ 全2種- いろもよう 1925 全3種- いろもよう わらべ 全34色/いろもよう わらべ 紙箱セット 全2種- いろもよう 光彩 わらべ 全10色/いろもよう 光彩 わらべ 5色セット 全2種- nototo 10 全6種/ nototo 10 専用スタンプ 全12種/ nototo 10 専用スティック- ジカケル- スタンプインキ・クレンジングシート- わたしのいろ 18種- 連結数字スタンプ 月日・フレーム- 九州のはんこ作家さんゴム印・雑貨- ネーム9風スティックのり・RiraRiraはんこ(R)×OSMO 博多 オリジナルスタンプ

文具女子博でご好評いただいている、「OSMO（オスモ）」に大人気の消しゴムはんこ作家RiraRiraはんこ(R)さんとのコラボレーションデザインが登場！イチゴや豚骨ラーメンといった博多らしいモチーフを取り入れた3種類のオリジナルスタンプをご用意しています。

・いろもよう わらべ/紙箱セット 限定オリジナルボックス＆購入特典あり

スタンプアート用スタンプパッド「いろもよう わらべ」から、お好みの色を6点選んで購入いただくと、オリジナルボックスを無料でお付けする「いろもよう わらべ紙箱セット」を数量限定でご用意しました。オリジナルボックスは、張子人形“犬張子（いぬはりこ）”とシヤチハタの創業100周年をモチーフにしたデザインの2種類をご用意しています。今回、1セットご購入ごとに、オリジナルアクリルチャームを先着で1個プレゼントします。

・nototo 10 専用スタンプ

10個のミニスタンプをひとつにまとめたスティック型スタンプ「nototo 10」。文具女子博pop-up in博多2026では、3個のミニスタンプと補充インキパッドがセットになった「nototo 10 専用スタンプ」全12種類と、ミニスタンプや補充インキパッドを自由にカスタマイズして収納できる「nototo 10 専用スティック」を販売します。

●イベント概要

名 称 ：文具女子博pop-up in 博多2026

開催日：2026年4月15日（水）～20日（月）

第1ブロック 10：15～12：15（最終入場11：45）

第2ブロック 12：50～14：50（最終入場14：20）

第3ブロック 15：10～17：10（最終入場16：40）

第4ブロック 17：30～19：30（最終入場19：00）

※各日ブロック制・定員入替え制

※最終日のみ第3ブロックまで

会 場 ：博多阪急 8階 催場（住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街１-１）

主 催 ：文具女子博実行委員会 URL：https://bungujoshi.com/event/pop-up-in-hakata2026/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/bungujoshi

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/bungujoshi/

＜商品に関する消費者の方のお問い合わせ先＞

シヤチハタお客様相談室 TEL：052-523-6935