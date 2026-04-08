【チーズガーデン】コーヒーの香りや酸味とチーズの余韻がひろがる新フレーバー“チーズ×コーヒー” が調和した上品な味わい『御用邸珈琲チーズケーキ』

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『御用邸珈琲チーズケーキ』を2026年4月22日（水）より、全国のチーズガーデンおよびオンラインショップで発売いたします。

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チーズガーデンでは、『御用邸チーズケーキ』の“季節限定フレーバー”として、その時期にしか楽しめない季節限定の味わいをご提供しております。

『御用邸珈琲チーズケーキ』は、季節限定フレーバー初の「コーヒーフレーバー」で、コーヒーの香りと奥深い味わいや濃厚なチーズのコクが楽しめる、しっとりとした食感のベイクドチーズケーキです。数種類のチーズをブレンドした生地に、風味の異なる2種類のコーヒーをあわせ、コーヒーの色合いや香り、味わいがお楽しみいただけるように焼き上げました。香ばしいコーヒーの香りと程よい酸味が、濃厚でクリーミーなチーズケーキの味を引き立て、すっきりとした後味が楽しめます。

常温でお持ち帰りいただけるため、贈り物や手土産、ご自宅でのスイーツタイムなどにぴったりの一品です。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

【コーヒーとチーズの個性が織りなす大人の味わい『御用邸珈琲チーズケーキ』】

豊かなコーヒーの風味とチーズのまろやかなコクに、コーヒーの爽やかな酸味とチーズの穏やかな酸味が加わることで厚みある味わいと心地よい余韻が楽しめる一品です。

パッケージは、商品名などに金色の箔押しを施し、コーヒーのアロマ感を感じていただける上質感のあるデザインで、おもてなしにもぴったりです。

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＜商品概要＞

商品名：御用邸珈琲チーズケーキ

販売価格：1,880円（税込）

販売期間：2026年4月22日（水）～5月下旬（予定）

販売店舗：チーズガーデン全店、オンラインショップ

※生産の都合上、2026年5月2日（土）～5月6日（水・祝）の期間において、数量限定販売または販売休止する店舗がございます。

【カフェ店舗限定メニュー『季節の御用邸パフェ 珈琲』発売】

コーヒーのコクやほろ苦さが詰まったコーヒーゼリーに、ベイクドチーズケーキ風味のチーズケーキソフトを重ねました。上には『御用邸珈琲チーズケーキ』と『御用邸チーズクッキー』、ぷるぷるした食感のコーヒーゼリーをのせ、 コーヒーの程良い苦みと深い香りがひろがるコーヒーソース、芳醇な香りと上品な苦味あるココアパウダー、甘くて香ばしい砂糖のキャラメリゼとカカオニブ※をトッピングしました。チーズのミルキーな味わいや珈琲チーズケーキの奥深い風味、コーヒーゼリーやカカオニブの食感などそれぞれの味わいと相まった美味しさをお楽しみいただける贅沢なパフェです。

※カカオ豆の実をローストし、粗く砕いたもの

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商品名：季節の御用邸パフェ 珈琲

販売価格：900円（税込）

販売期間：2026年4月22日（水）～5月下旬（予定）

栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店

千葉県：シャポー船橋店

埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店

群馬県：イオンモール太田店

愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店

※売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。

※販売店舗が変更になる場合がございます。

【オレンジの香りと甘さの中に奥行きと清涼感のある味わい『オレンジフィナンシェ』4月15日（水）発売】

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春から初夏へ向かう季節にぴったりな“柑橘”フレーバー『オレンジフィナンシェ』を期間限定で販売いたします。芳醇なバターが香るフィナンシェ生地に、オレンジピールとグレープフルーツピール、爽やかな柑橘感とほのかな苦みがあるスパイス“マーガオ”を加えてしっとりと焼き上げた、オレンジの華やかな香りや爽やかな風味、余韻のある味わいをお楽しみいただける一品です。アーモンドのコクやバターの風味に、オレンジとグレープフルーツの2種のピールを使用することで味わいに奥行きが生まれ、“マーガオ”のほのかな苦味やすっきりとした芳香が加わることで、甘さの中に軽やかで上品な味わいをご堪能いただけます。

※詳しくはコチラ：オレンジの華やかな香りや爽やかな風味、余韻のある味わい『オレンジフィナンシェ』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000040854.html)

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/