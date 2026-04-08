「ほっともっと」アンバサダー“小田凱人選手”が登場する新TVCM公開！『CHALLENGE -小田選手-』篇

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年3月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび、「ほっともっと」アンバサダーを務める、プロ車いすテニスプレイヤーの“小田凱人選手”が登場する新TVCM『CHALLENGE -小田選手-』篇を4月8日(水)より順次放映いたします。また、WEBムービー「ALIVE-小田選手-」篇と、CMのビハインドムービーを「ほっともっと」公式YouTubeにて同日公開いたします。

「ほっともっと」は、お弁当を通じてスポーツを頑張るすべての方を応援していきます。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel)

(「ほっともっと」スポーツサイト：https://www.hottomotto.com/sports/)

■TVCM概要

本CMでは、「FOR THE CHALLENGE -挑戦するあなたに。-」をテーマに、迫力のある小田選手のスポーツシーンを通して、「ほっともっと」のお弁当がスポーツを頑張るすべての方を応援し、支える存在でありたいという想いを表現しています。

放映開始日：2026年4月8日(水)

TVCM：https://youtu.be/RnDfvIlN_Bk(「CHALLENGE -小田選手-」篇)



■「ALIVE-小田選手-」篇も公式YouTubeにて公開

本動画では、リラックスした表情の小田選手が『スポーツ弁当 バラエティ』を頬張るシーンを中心に、スポーツを頑張った後に食べるお弁当のおいしさを表現しています。TVCMとはまた違った、笑顔あふれる小田選手が見どころです。

公開日：2026年4月8日(水)

URL：https://youtu.be/U-w2kz4XgMc

■ビハインドムービー概要

小田選手のスポーツシーンやお弁当を食べる場面など、撮影の裏側を公開します。試合さながらの真剣な表情からリラックスした表情まで、見どころ満載のビハインドムービーをぜひお楽しみください。

公開日：2026年4月8日(水)

ビハインドムービー：https://youtu.be/-P4IYsDI9_I

■「ほっともっと」のスポーツ弁当とは

スタミナ満点で多彩なおかずを詰め合わせた『スポーツ弁当』は、大会やイベント等に最適です。1個670円からという手頃な価格で、大規模な大量注文にも柔軟に対応します。

スポーツ弁当 のり 670円

スポーツ弁当 しょうが焼き＆焼売 700円

スポーツ弁当 から揚＆デミメンチ 700円

スポーツ弁当 バラエティ 750円

スポーツ弁当 12品目の幕の内 750円

■小田凱人選手プロフィール

2006年5月8日生まれ。愛知県出身。

9歳で骨肉腫になり車いす生活に。10歳から車いすテニスを始め、18歳以下世界No.1決定戦「世界Jr.マスターズ」単複優勝、世界Jr.ランキング1位を最年少で達成。2021年には世界国別選手権BNP PARIBAS WORLD TEAM CUPジュニアカテゴリで日本を初優勝に導く。2022年11月には、車いすテニスの年間チャンピオン決定戦「NEC WHEELCHAIR SINGLES MASTERS」で大会史上最年少出場＆優勝。2023年は、全仏オープンでグランドスラム史上最年少優勝（17歳1か月2日）＆最年少世界ランキング1位（17歳1か月4日）を達成し、ウィンブルドン選手権も制覇。2024年は全豪オープンで優勝し生涯ゴールデンスラムに王手をかけると、パリパラリンピックでは史上最年少金メダリストに。2025年には全米オープンを制し、史上最年少10代での生涯ゴールデンスラムを達成する等、名実共に、車いすテニス界を牽引するトッププレイヤーとして活躍している。東海理化所属。

世界ランキング1位(2026年3月30日現在)

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます