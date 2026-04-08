5月5日は「端午の節句」　田中貴金属、今年度の端午の節句関連商品人気ランキングを発表

田中貴金属リテイリング株式会社

5月5日は「端午の節句」として、男の子の健やかな成長を願う伝統行事が古くから受け継がれてきました。また、「こどもの日」として、すべての子どもの幸せを願う国民の祝日でもあります。こいのぼりや兜飾りを飾り、柏餅を味わうなど、日本ならではの風習が今も大切に守られています。

田中貴金属では、伝統行事に寄り添う貴金属製の端午の節句関連商品を直営店およびオンラインショップにて販売しています。なかでも貴金属製の兜は40年以上にわたり人気を集めており、小型で飾りやすいものから、お飾りとセットになった重厚感のある商品まで、幅広いサイズやデザインを取り揃えています。住宅事情や少子化といったライフスタイルの変化にも対応し、多様なニーズに応える商品の開発・販売を行っています。

2025年12月1日～2026年3月31日の販売実績では、売上金額1位は「純金兜 勝虫 20g」（税込参考価格：1,155,090円）、2位は「純金彩色小判額 端午の節句」（税込参考価格：1,022,130円）、3位は「純金 鎧武者 5gカード額」（税込参考価格：252,070円）で、端午の節句関連商品の販売は順調に推移しています。

売上金額1位

『純金兜 勝虫 20g』

【税込参考価格】1,155,090円

【素材・重量】K24、約20g

【サイズ】本体：幅約4.5×高さ約4cm

売上金額2位

『純金彩色小判額 端午の節句』

【税込参考価格】1,022,130円

【素材・重量】K24、約20g

【サイズ】額：約20×20cm、小判：約3.8cm×6.2cm

売上金額3位

『純金 鎧武者 5gカード額』

【税込参考価格】252,070円

【素材・重量】K24、約5g

【サイズ】額：約23×18cm

また、田中貴金属では桃の節句関連商品も取り扱っており、今年の3月に迎えた桃の節句では、金価格が高騰し高値圏にある中でも、「純金 五人飾り」（税込参考価格：3,517,900円）や「純金 立雛 30g」（税込参考価格：1,689,700円）などの100万円以上の高価格帯商品の販売が好調に推移しました。2025年12月1日から2026年3月3日の実績では、前年同時期比の販売金額を上回り、過去最高の売上を記録しました。特に、「純金彩色小判額 桃の節句」（税込参考価格：1,022,130円）が同時期の桃の節句関連商品の中で売上金額1位となり、節句商品全体の売上をけん引しました。こうした動きを背景に、端午の節句においても、節句を彩る貴金属製の兜をはじめとした高価格帯商品の需要が見込まれます。

「純金 五人飾り」「純金 立雛 30g」「純金彩色小判額 桃の節句」

※「勝虫（かちむし）」は、（株）田中貴金属グループの登録商標です。／登録第6284829号

※税込参考価格は2026年3月の貴金属価格を参考に、金店頭小売価格27,700円／g（税込）で計算しています。

※商品価格（税込）・商品情報・店舗情報などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

これからも「ゴールドを、もっと自由に。」をコンセプトに、「持つ、身につける、眺める、使う、贈る」とあらゆるかたちで、いっそう自由な楽しみかたで、「心はずむ瞬間（とき）」をお届けします。

＜田中貴金属について＞

田中貴金属は1885年（明治18年）の創業以来、貴金属を中心とした事業領域で幅広い活動を展開してきました。国内ではトップクラスの貴金属取扱量を誇り、長年に渡って、産業用貴金属製品の製造・販売ならびに、資産用や宝飾品としての貴金属商品を提供しています。貴金属に携わる専門家集団として、国内外のグループ各社が製造、販売そして技術開発において連携・協力し、製品とサービスを提供しております。田中貴金属リテイリング株式会社は、田中貴金属の一員として、貴金属リテール事業を担っています。

【田中貴金属リテイリング株式会社について】

1930年に田中商店（現在の株式会社田中貴金属グループ）は山崎商店（現在の田中貴金属リテイリング株式会社）から宝飾事業を受け継ぎました。田中貴金属リテイリング株式会社は、クオリティーの高いジュエリーや工芸品などの提供を通して、一人一人のライフスタイルに更なる輝きを持たせる、歴史と伝統を有する老舗の貴金属店を展開しています。ゴールドやプラチナなどの上質な貴金属に匠の工芸技術を駆使して、デザイン性に富み、かつ資産性の高いジュエリーや工芸品などを企画・販売しています。また、全国の直営店舗において、ゴールドやプラチナを資産として保有したい方に向けて「地金」や「コイン」の販売、貴金属ジュエリー買取サービス「RE(リ):TANAKA(タナカ)」、田中貴金属の純金積立「田中貴金属 総合口座」など、様々な形態で顧客の生活に結びつく貴金属サービスを提供しています。

〔直営店舗〕

銀座本店、横浜元町店、仙台店、名古屋店、心斎橋店、福岡 西鉄グランドホテル店

2025年11月21日、「ギンザタナカ」から「田中貴金属」に店舗名が変わりました。詳細は2025年7月31日に当社より発表した以下リリースをご参照ください。

田中貴金属リテイリング株式会社、直営店舗の名称を「ギンザタナカ」から「田中貴金属」へ変更 ～資産用事業と宝飾品事業を貴金属事業として一体化させ、運営体制を強化～(https://www.ginzatanaka.co.jp/news/uploads/2025/07/20250731_tenpomei_FHP.pdf)