【新常識！いびきのホームケアをサポート】「ブレインスリープ ナイトケア スプレー」&「ブレインスリープ ボディピロー メディカル サポート」新発売

株式会社ブレインスリープ

株式会社ブレインスリープ(本社：東京都千代田区、代表取締役：廣田 敦、以下「ブレインスリープ」)は、睡眠時のいびき対策としていびきによるのどの乾燥をケアする「ブレインスリープ ナイトケア スプレー(以下、「ナイトケア スプレー」）」と、いびきを軽減する横向き寝姿勢をサポートする睡眠専門医監修の抱き枕「ブレインスリープ ボディピロー メディカル サポート(以下、「ボディピロー」）」を4月8日（水）11時よりブレインスリープ オフィシャルサイトにて発売します。いびきは睡眠の質を低下させる要因であり、 また、睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome、以下「SAS」）の主な症状のひとつとも言われています。今回、いびきサポートに特化した2つのプロダクトを通じて、いびきやSASのケアに自宅でも取り組める環境づくりを目指します。

開発背景

近年、睡眠の質への関心が高まる中で、いびきは多くの人が抱える睡眠トラブルのひとつです。ブレインスリープの独自調査では、約2.1人に1人がいびきをかいていることが分かりました。※1加齢による舌の筋力低下、体重増加による舌の肥大などにより、気道が狭くなり、睡眠中のいびきや無呼吸につながります。また、太っていなくても顎が小さい、扁桃腺が大きいなど構造的な原因も考えられます。いびきは、単なる音の問題ではなく、睡眠の質に大きな影響を与えます。気道が狭くなることで呼吸が浅くなり、体内への酸素供給が不足する結果、脳や体の回復が不十分な状態となります。「長く寝たはずなのに疲れが取れない」「日中に強い眠気を感じる」といった症状の背景に、いびきが関係している場合もあります。

また、慢性的ないびきは、睡眠時無呼吸症候群（SAS）の代表的な症状のひとつともされています。SASは、睡眠中に繰り返す無呼吸によって、高血圧・糖尿病・脳血管疾患など深刻な合併症リスクを高める疾患です。いびきは放置せずに、睡眠と健康の問題として向き合うことが重要です。ご自宅でケアできるサポートアイテムとして「ナイトケア スプレー」と「ボディピロー」を開発しました。

※1ブレインスリープ コインによる2024年度年間計測データ（n=386,628）より算出。各計測を1人として換算した場合、約46.7%でいびきを検知。

プロダクト概要

いびきや口の乾燥が気になる夜に、のどを潤す保湿スプレー「ブレインスリープ ナイトケア スプレー」

1. MOIST & ORAL CARE

うるおい＆口腔ケア成分が睡眠中の口の中を守る

いびきや口呼吸によって、睡眠中ののどや口の中は乾燥しやすい状態です。この乾燥はいびきを悪化させ、睡眠の質の低下を招きます。睡眠中は、唾液の分泌量が通常より減少するため口の中が乾燥しやすい状態です。計6種のうるおい成分とオーラルケア成分で、乾燥感を和らげ口内環境を整えます。朝の不快な口臭やネバつきを防ぎ、すっきりとした目覚めをサポートします。

2. RELAX, REST, BREATHING

GABAでリラックス&ミント・メントール香料が鼻呼吸をケア

GABAは、脳内の興奮を鎮めることで深い休息をサポートします。また、鼻や気管への冷感刺激で、鼻やのどの不快感を和らげ呼吸をサポートします。口呼吸では気道が狭くなりやすく、いびきや睡眠の質の低下を招きますが、鼻呼吸では舌が正しい位置に保たれ気道が確保されるため、スムーズな呼吸が可能です。またキシリトールによって口内環境を清潔に保ち、歯磨き後でも安心してお使いいただくことが出来ます。

＜商品詳細＞

商品名：ブレインスリープ ナイトケア スプレー

URL：https://brain-sleep.com/products/care_spray

価格（税込）：3,780円

原材料名：GABA（国内製造）、プロポリス抽出物、ぶどう油、緑茶抽出物/グリセリン、キシリトール、香料、ヒアルロン酸、グリセリン脂肪酸エステル、ポリグルタミン酸

内容量：28ml

睡眠専門医監修！横向き姿勢をサポートする抱き枕「ブレインスリープ ボディピロー メディカル サポート」

いびきの仕組みは、仰向けで寝ることで舌が喉の奥に沈み、気道を防ぐことが原因です。横向きで寝ることで、舌の落ち込みを防ぎ気道を確保します。「ボディピロー」は軽症のSASと診断された場合の体位治療として、寝姿勢を矯正するアイテムです。体位治療とは、仰向けで寝るといびきや無呼吸が発生する場合に、横向きで寝ることにより症状が軽減する治療法です。睡眠専門医で太田睡眠科学センター所長である、千葉伸太郎医師監修のもと設計した4ゾーン5レイヤー構造で、自然な横向き寝をサポートします。

睡眠時無呼吸症候群(SAS）とは

SASとは、睡眠中に10秒以上呼吸が止まる「無呼吸」や弱い呼吸「低呼吸」が多く発生する睡眠障害です。呼吸が停止する状態が繰り返し発生することで血液中の酸素濃度が低下し、様々な症状や合併症を引き起こす恐れがある疾患です。10秒間以上呼吸が停止する状態が、1時間あたり5回以上あれば、SASと診断されます。日本におけるSASの潜在患者数は2,200万人、治療が必要な患者数は940万人と推定され、年々増加傾向にあります。※2 また、SASの治療法として一般的とされるCPAP※3を用いた治療を行っている患者数は、10年間で3.2倍に増加しています。※4 SASは糖尿病・高血圧・脳血管疾患など様々な合併症を引き起こし、中等症以上で未治療の場合8年後の死亡リスクが40%近くもある恐ろしい疾患です。※5

※2 Benjafield AV, et al: Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. 2019.

※3 CPAP：持続陽圧呼吸法で、機械で圧力をかけた空気を鼻から気道（空気の通り道）に送り込み、気道を広げて睡眠中の無呼吸を防止する治療法。

※4 厚生労働省 e-Stat 社会医療診療行為別統計https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/sinryo/tyosa22/dl/gaikyou2022.pdf

※5 Marin et al., 2005 Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with CPAP

1. SIDE SLEEPING CORRECTION

横向き寝補正で気道を確保、快適に眠る

背中と腰にフィットし、脚でしっかりホールドできる設計により、寝姿勢を整えて寝返りを抑制。安定した横向き寝を維持します。就寝中の無意識な寝返りで横向き姿勢が崩れることを防ぐ、固定ベルトも搭載しています。ソフトで優しい抱き心地が、下側の腕への負担も軽減し、圧迫感なく朝まで心地よく眠れます。腰への体圧も分散され、負担が和らぎリラックスできます。

2. TEMPERATURE CONTROL & CLEAN

超通気性素材で深い眠りへ。洗えていつでも清潔

通気性に優れた本体と、さらっとした風合いと抜群の吸水拡散性に優れたレーヨン混素材のカバーの相乗効果でさらに蒸れ感を軽減。朝まで最適に温度・湿度をコントロールします。一般的なウレタン素材の抱き枕は通気性が悪く湿気や熱が溜まりやすいですが、「ボディピロー」は90％以上が空気でできているためダニやカビが発生しにくく清潔で、中材までシャワーで水洗い可能です。

＜商品詳細＞

商品名：ブレインスリープ ボディピロー メディカル サポート

URL：https://brain-sleep.com/products/body_pillow

価格（税込）：60,500円

サイズ：横約65~69cmｘ縦約165~178cmｘ高さ約20cm

素材：＜中材＞ポリエチレン100％＜インナーカバー＞ポリエステル100％

＜アウターカバー＞レーヨン65％、ナイロン35％

株式会社ブレインスリープ

【会社概要】

設立 ： 2019年5月

所在地 ：東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー26F

代表取締役 ：廣田 敦

ブランドサイト：https://brain-sleep.com/

事業内容 ：ブレインスリープは、睡眠医学に基づいた確かな知見と先進のテクノロジーを掛け合わせ、脳と睡眠を科学するソリューションカンパニーです。専門家と連携した睡眠研究、オリジナルプロダクト開発、企業やクリニックへのコンサルティングなど、睡眠に特化したあらゆるソリューションで人や社会の可能性を目覚めさせることを目指します。