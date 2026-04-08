株式会社 優食、業務用食品展示会「FABEX 2026」に初出展

株式会社 優食

豆腐干の販売と関連商品の開発・販売を行う株式会社 優食（本社：東京都江戸川区 代表：Yuen Gabby-Li 以下、優食）は、2026年4月15日(水)～17日(金)に東京ビッグサイトにて開催される業務用専門展示会「FABEX東京2026」に初出展いたします。

「FABEX」は、中食・外食・給食業界に向けた日本最大級の業務用専門展示会であり、食品メーカー、流通、小売、外食事業者などが一堂に会する商談特化型のイベントです。優食としては今回が初の出展となります。

ブースイメージ

■ブースコンセプト

本ブースでは、ブランドである「豆腐干食堂」の世界観を体現するため、“食堂”をテーマにした空間設計を採用しています。

温かみのある素材や照明、厨房やカウンターを想起させる構成とすることで、来場者が実際の提供シーンを具体的にイメージできるブースを目指しました。単なる展示ではなく、“その場で食べる・選ぶ・導入を考える”体験へとつなげ、記憶に残るブランド訴求を行います。

■試食メニュー

試食では、「豆腐干食堂」レトルトシリーズ第一弾となる本格カレーを中心にご提供します。

中華圏で親しまれてきた豆腐由来の伝統食材「豆腐干」を、平打ち麺のように仕立て、カレーと合わせてそのまま食べられる一皿に仕上げました。

豆腐由来ならではの高たんぱく質・低糖質という特長はそのままに、スパイスやハーブ、具材の旨みを引き出した本格的な味わいに。ヘルシーでありながら、しっかりとした食べ応えを実現しました。忙しい日でも手軽に、からだにうれしい食事を。ランチにも軽めのディナーにも、ストックしておけばいつでも頼れる一品です。

左：グリーンカレー 中央：スープカレー 右：マサラカレーグリーンカレー盛り付け例スープカレー盛り付け例マサラカレー盛り付け例

(上から)

・ほろほろチキンと爽やかハーブ グリーンカレー

・骨つきチキンと野菜の甘み スープカレー

・コク旨ポークとゴロゴロひよこ豆マサラカレー

また、豆腐干のシンプルな魅力を伝えるメニューとして、「豆腐干とザーサイの中華和え」も提供予定です。

■グループ会社「SANTSU」との共同出展

本ブースでは、グループ会社である株式会社SANTSUとの共同出展を行います。

両ブランドは完全に分離するのではなく、棲み分けをしながらも一体感のある設計とし、グループとしての総合力を訴求します。

SANTSUブースでは、以下のような幅広い商品開発力を紹介予定です：

・豆腐干を使用した佃煮

・水産原料を活用した惣菜

・バキュームフライ製品

・チルド流通の野菜加工品

常温・冷蔵・冷凍の各温度帯に対応可能な製造体制を背景に、業務用ニーズに応じた柔軟な商品開発力を提案します。

■展示会概要

FABEX東京2026 公式ロゴ

日時： 2026年4月15日(水)～17日(金)

会場： 東京ビッグサイト 東展示棟 第2ホール

URL ： ht(https://www.fabex.jp/index.html)tps://www.fabex.jp(https://www.fabex.jp)

小間： F-H39

■「豆腐干」とは

「豆腐干」とは、豆腐に圧力をかけて脱水した、中華圏の伝統食材です。中華圏では「豆腐干」を細切りにしたものが「豆腐干絲」として、古くから定番食材として広く親しまれ、和えものなどの副菜から、炒めもの・煮ものなどの主菜まで幅広く活用されてきました。近年日本では、低糖質・高たんぱく質・グルテンフリーといった優れた栄養特性が脚光を浴び、そのくせの少なさ・アレンジのしやすさから、和洋中様々な料理へと活用の幅が広がっています。

■優食の「豆腐干」の栄養成分（100gあたり）

エネルギー ： 214kcal

たんぱく質 ： 23.0g

脂 質 ： 12.5g

炭水化物 ： 2.8g

糖 質 ： 1.8g

食物繊維 ： 1.0g

食塩相当量 ： 0.083g

※一般財団法人日本食品分析センター調べ

※サンプル品分析による推定値

- 企業情報

商 号：株式会社 優食

代表者：Yuen Gabby-Li

所在地：東京都中央区日本橋馬喰町一丁目５-12 CIRCLES日本橋馬喰町 9階

H P：https://yushoku.co.jp/

電 話：03-5662-2555

ＦＡＸ：03-5662-3898

https://prtimes.jp/a/?f=d97227-37-625c3ca7ed65fca9a15aa63a22469cc6.pdf



メール：info@yushoku.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=