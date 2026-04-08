カフェ愛強めのイラストレーター・れいんさんがナビゲートする『イラストでめぐる 魅惑の東京カフェガイド』が4/8に発売されます！　パン屋カフェ、古民家カフェなど32軒を紹介

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『イラストでめぐる 魅惑の東京カフェガイド』（れいん・著）を発売しました。

一歩足を踏み入れれば、心地よさに包まれる癒やしのお店を、カフェ好きイラストレーター・れいんさんがコツコツ取材をして、ていねいに書き下ろしました。パンやチーズの焼き色や、アンティーク洋食器の絵柄、パスタの麺１本１本など、細かな描き込みまで楽しいイラストガイドブックを持って、東京のカフェめぐりに出かけましょう。

パンがおいしいベーカリーカフェ、くつろげる古民家カフェ、一見の価値がある名建築カフェ、本とコーヒーを楽しめるブックカフェ、眺めの素晴らしいカフェ、ノスタルジックな昭和レトロカフェ。

個性的な東京カフェ32軒を、写真よりもおいしそうなイラストで緻密に描き上げるイラストレーター・れいんさんがナビゲート。ページをめくるごとに、おいしそうなカフェメニューにごくりと喉がなり「ここ、行ってみたい！」という衝動に駆られるに違いありません。

巻頭ページに大まかなカフェのロケーションがわかる全体MAPを、巻末に路線別のお店索引を付けたので、行きやすいエリアのカフェからどんどん足を運んでください。

◎Chapter1 パンが主役のベーカリーカフェ

GARDEN HOUSE CRAFTS（代官山）／ペリカンカフェ（田原町）／パーラー江古田（新桜台・江古田）／カタネカフェ（代々木上原）／コンビニエンスストア高橋（練馬春日町）

◎Chapter2 心落ち着く古民家カフェ

カヤバ珈琲（日暮里・根津）／縁側カフェ（竹ノ塚）／TENEMENT（広尾）／松庵文庫（西荻窪）／藤香想（要町）／木花日和（永福町）

◎Chapter3 眺めに癒やされるカフェ

野外テラス 水の音（武蔵五日市）／CONNEL COFFEE（青山一丁目）／築地本願寺カフェTsumugi（築地）／CASICA TABLE（新木場）／CAFE MEURSAULT（浅草）

◎Chapter4 美しい名建築カフェ

カフェ八角塔（三田）／アンリ・シャルパンティエ 銀座メゾン（銀座）／和國商店（東村山）／つるや（都立家政）／Cafe 1894（二重橋前）

◎Chapter5 本と過ごすブックカフェ

BUNDAN（駒場東大前）／胡桃堂喫茶店（国分寺）／写真集食堂めぐたま（恵比寿）／本と珈琲 梟書茶房（池袋）／眞踏珈琲店（神保町）

◎Chapter6 昭和レトロなカフェ

ラドリオ（神保町）／Cafe香咲（外苑前）／トリコロール本店（銀座）／新宿らんぶる（新宿）／さぼうる（神保町）

■著者プロフィール

れいん

イラストレーター。東京生まれ、長野育ち。大学時代より東京在住。コロナ禍よりおうちごはんの記録をイラストで描き、Instagramに投稿を始める。趣味のカフェめぐりや旅行、陸上競技観戦など、鋭い観察眼で描かれる緻密でおいしそうなイラストが人気を集め、システムエンジニアとして勤めた会社を退職してイラストレーターとして自立することを目指す。「イラストレーション青山塾」26-27期を修了。本書が初の著書となる。

Instagram @rainandcolors

note https://note.com/rainandcolors

■書誌情報

れいん 著

定価1,870円（本体1,700円＋税10％）

仕様：A5判／160ページ

ISBN：978-4-635-24133-5

商品情報ページ：https://www.yamakei.co.jp/products/2826241330.html

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：若名

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

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