ARTAブランドエンジンオイルがリニューアル

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、同社が展開するRACING SPORTS BRAND「ARTA」より、エンジンオイル「ARTA PREMIUM ENGINE OIL」をリニューアルし、全国のスーパーオートバックス、A PIT AUTOBACSおよびオートバックス公式通販サイト「オートバックスドットコム(https://shop.autobacs.com/ja/)」にて2026年4月中旬より順次販売開始いたします。

ここがポイント！

■ 高性能ベースオイルと独自添加剤を融合し、エンジン保護性能と軽快なエンジンフィールを両立

■ ストップ＆ゴーを繰り返す都市走行環境下でも油膜を長時間持続

■ 大切な愛車のエンジン内部をクリーンに保ち、コンディション維持に貢献

このたび発売するARTA PREMIUM ENGINE OILは、SUPER GTにおいてレースチーム【ARTA（16号車）】とテクニカルパートナーシップを組む株式会社和光ケミカル監修のもと生まれたエンジンオイルです。

高性能ベースオイルと独自の添加剤を融合し、高い熱安定性と耐摩耗性により、強力なエンジン保護と軽快なエンジンフィールを両立。ストップ＆ゴーを繰り返す都市走行などエンジンに高い負荷がかかる環境においても、安定した性能を発揮します。

また、油膜を長時間維持することで、エンジン内部の保護に寄与し、大切な愛車を良好なコンディションに保ちます。エンジンパフォーマンスに妥協しないドライバーに向けた、ARTAならではのプレミアムエンジンオイルです。

【株式会社和光ケミカルについて】

1976年の設立以来、40年以上に渡って潤滑油を主としたケミカル製品の総合メーカー。モータースポーツの世界で磨き抜かれた最高品質の製品を提供し続けています。

「ARTA PREMIUM ENGINE OIL」の概要は、以下の通りです。

【粘度】0W-20

【ベースオイル】合成油

【価格】4L:11,800円（税込）

1L:3,280円（税込）

【粘度】5W-30

【ベースオイル】合成油

【価格】4L:11,800円（税込）

1L:3,280円（税込）

【粘度】5W-40

【ベースオイル】合成油

【価格】4L:11,800円（税込）

1L:3,280円（税込）

RACING SPORTS BRAND「ARTA」について】

「ARTA」は、元レーシングドライバーの鈴木亜久里とオートバックスが1997年に設立したモータースポーツプロジェクト。正式名称は「AUTOBACS RACING TEAM AGURI」。現在は、レースチームとして活動するとともに、レーシングスポーツブランドとして、アパレル・グッズの企画・販売の活動をしています。「レース」と「スポーツ」を軸に、「タフ」で「非日常」な世界観を表現しています。

ARTA公式サイト：https://arta.autobacs.com/

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）